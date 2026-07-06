“No he contribuido con un solo dólar”: Dan Newlin se defendió de Gustavo Petro, que lo acusó de financiar a De la Espriella

Dan Newlin aseguró que su respaldo a Abelardo de la Espriella fue únicamente personal e ideológico, tras los señalamientos de Gustavo Petro - crédito @NewlinLaw/X - Presidencia

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, denunció a través de sus redes sociales un presunto apoyo financiero ilegal proveniente del extranjero a favor del mandatario electo, Abelardo De La Espriella, lo que encendió las alarmas.

La acusación recibió una respuesta inmediata y categórica por parte del reconocido abogado de lesiones personales, empresario y exoficial de la ley estadounidense Dan Newlin, que tildó los señalamientos de totalmente falsos y exigió una retractación pública.

La controversia escaló luego de que Gustavo Petro cuestionara la legitimidad de las elecciones presidenciales del 21 de junio, al sugerir que la campaña de la denominada “Patria Milagro” violó las normas constitucionales que prohíben de forma taxativa el ingreso de dineros foráneos a las contiendas electorales en el país.

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Gustavo Petro cuestionó un supuesto aporte extranjero a la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella por parte de Dan Newlin - crédito @NewlinLaw/X

La respuesta del empresario norteamericano Dan Newlin al polémico señalamiento de Petro

Ante la gravedad de los señalamientos que lo vinculaban con un presunto delito electoral y el lavado de activos, el abogado Dan Newlin emitió un comunicado oficial dirigido a la Casa de Nariño en el que desmintió punto por punto las afirmaciones del presidente colombiano, aclarando que su cercanía con el líder de la “Patria Milagro” es netamente ideológica.

El abogado extranjero sostuvo en X: “Me dirijo a usted para rechazar categóricamente las recientes e infundadas acusaciones sobre mi supuesta participación en la elección del presidente electo Abelardo de la Espriella como totalmente y sin lugar a dudas falsas”.

“Quiero ser claro: no he contribuido con un solo dólar, ni un solo centavo, directa o indirectamente, a su campaña. Mi apoyo al presidente electo Abelardo de la Espriella ha sido estrictamente personal; se ha basado en mi amor por la democracia y el país”, aclaró Newlin.

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El influyente jurista de Florida desvirtuó el presunto pago a la empresa matriz de redes sociales y abrió sus cuentas personales a cualquier auditoría internacional para demostrar la transparencia de sus actuaciones.

Dan Newlin aseguró que nunca realizó aportes directos ni indirectos a la campaña presidencial y sostuvo que las acusaciones afectan su reputación - crédito @NewlinLaw/X

Dan Newlin negó de forma categórica los señalamientos del mandatario colombiano: “Específicamente, la acusación de que proporcioné fondos de campaña a través de Meta es completamente falsa. No he realizado contribuciones financieras al presidente electo Abelardo de la Espriella, ni he autorizado o dirigido ninguna contribución de ese tipo a través de ninguna persona o entidad conectada conmigo”.

“Mis registros están abiertos para su revisión. Lo reto a presentar evidencia al pueblo colombiano que respalde estas acusaciones manifiestamente falsas. No podrá hacerlo, porque nunca ocurrió tal contribución. El pueblo colombiano merece la verdad; por favor, presente la evidencia o retire su declaración y se disculpe de inmediato”, concluyó el empresario.

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Los cuestionamientos de Petro a las cuentas de campaña de Abelardo de la Espriella

El jefe de Estado saliente utilizó su cuenta en la red social X para sembrar dudas sobre los recursos que financiaron la estrategia digital de De la Espriella. En su mensaje, Petro le preguntó directamente a la gerencia de la campaña ganadora y al Consejo Nacional Electoral (CNE) si se reportó una millonaria suma invertida en plataformas digitales para atacar al excandidato de izquierda, Iván Cepeda.

El presidente Gustavo Petro recordó que, según la Constitución, está prohibida la financiación extranjera en las campañas presidenciales en Colombia - crédito @petrogustavo/X

“¿El señor, ciudadano estadounidense Dan Newlin invirtió 1,8 millones de dólares en la empresa de redes “Meta’ para hacer campaña por Abelardo y en contra de Iván Cepeda, está registrado ese apoyo en las cuentas de la campaña presidencial? (sic)”, cuestionó Petro, al recordar además que “está prohibido por nuestra constitución que dineros extranjeros apoyen una campaña presidencial”.

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El mandatario también arremetió contra el avance del proceso institucional, al destacar que Abelardo de la Espriella será el próximo gobernante por una determinación del CNE y criticando que, según su versión, el proceso se cerró sin realizar un escrutinio completo de los votos emitidos por los ciudadanos residentes en el exterior.

La confrontación subió de tono cuando Petro calificó la jornada electoral de 2026 como un supuesto fraude coordinado mediante algoritmos tecnológicos desde Los Ángeles y con empresas de apuestas: “Está prohibido por nuestra constitución que dineros extranjeros apoyen una campaña presidencial”.