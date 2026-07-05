Exfiscal Alfonso Gómez cuestiona la paz total de Petro, advierte sobre la desobediencia civil y analiza la indagatoria a Álvaro Uribe

El exfiscal general Alfonso Gómez Méndez analizó el contexto político y judicial actual durante una entrevista. - crédito Colprensa

El exfiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, lanzó fuertes cuestionamientos a la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro, advirtió sobre los riesgos de la desobediencia civil planteada por Iván Cepeda y explicó los antecedentes judiciales del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En entrevista con El Tiempo, el exfuncionario abordó además la polarización política y los retos institucionales de Colombia.

“La polarización no es mala, siempre que no pase a las armas”

Según Alfonso Gómez Méndez, las tensiones políticas son habituales en contextos de transición y no deberían interpretarse como una amenaza a la democracia. “Es normal que cuando hay cambio de orientación haya estas tensiones, que tampoco nos deben preocupar mucho”, afirmó en diálogo con el diario.

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El exfiscal señaló que en Colombia se ha instalado la idea de que todo debate profundo representa un riesgo institucional. “La política, per se, es polarizante. Eso no debería asustarnos si el debate se mantiene en el terreno democrático”, sostuvo.

Recordó el esquema de Gobierno y oposición de la administración de Virgilio Barco y defendió la existencia de diferencias intensas dentro de los límites legales. “No me asusta que haya esas diferencias, incluso a veces hasta pasada de lengua, pero, como decía mi papá, palabra no rompe hueso”, expresó.

Gómez Méndez subrayó, no obstante, que la polarización solo se convierte en un problema cuando deriva en violencia o en el uso de información falsa. “La polarización no es mala, siempre que no pase a las armas, que no pase al uso de métodos indebidos como las mentiras o fake news”, puntualizó.

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Cuestionamientos a la desobediencia civil

El exfiscal fue consultado sobre las declaraciones del senador Iván Cepeda sobre la posibilidad de acudir a la desobediencia civil como recurso de oposición. Gómez Méndez advirtió que el término se ha utilizado de manera imprecisa. “¿Qué quiere decir desobediencia civil? Es lo primero que hay que preguntar”, manifestó en declaraciones recogidas por el medio.

A su juicio, la legitimidad democrática se mantiene cuando la oposición se ejerce desde el Congreso, mediante debates de control político o a través de manifestaciones ciudadanas. Sin embargo, rechaza comportamientos como el incumplimiento de la ley o la negativa a acatar la autoridad.

“Lo que no es legítimo es utilizar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones”, enfatizó. Añadió que conductas como no pagar impuestos o desconocer la autoridad policial no pueden ser admitidas bajo el concepto de desobediencia civil.

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Ante la controversia política, Gómez Méndez consideró que “la calentura no está en las sábanas y que en dos meses el país va a volver a su tranquilidad”.

La política de ‘paz total’ fue criticada por Gómez Méndez, quien cuestionó la estrategia de negociar con grupos sin motivación política. - crédito @IvanCepedaCast

Críticas a la paz total: “Fue un error de concepción”

Uno de los apartados más críticos de la entrevista se centró en la política de paz total promovida por el presidente Gustavo Petro. Gómez Méndez, quien ha defendido la negociación política para resolver los conflictos armados, sostuvo que las condiciones actuales son distintas a las de décadas pasadas.

“Hoy en día no existe lo que normalmente se llama el conflicto armado, que eran grupos armados que querían cambiar el Estado con intención política”, explicó. En su análisis, las organizaciones ilegales actuales buscan preservar economías ilícitas y no transformar el sistema político. “Ahora buscan es doblegar al Estado para que les permitan sus negocios ilícitos, de la minería ilegal, del narcotráfico”, aseguró.

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Por ello, afirmó: “A mi juicio, fue el error de concepción aplicarle los mecanismos propios de un proceso de paz de verdad a unos delincuentes que no tienen connotación política”.

Críticas a los diálogos con organizaciones criminales

Gómez Méndez cuestionó también los acercamientos del Estado con grupos armados sin motivación política, como el Clan del Golfo. “Esto se convirtió en una patente de corso para la impunidad”, dijo a El Tiempo. Calificó de “absolutamente escandalosas” las grabaciones reveladas recientemente sobre presuntas negociaciones clandestinas, pues, según él, “demuestran a un Estado por debajo de la mesa, a escondidas de los colombianos, entregando el control del orden público e incluso la seguridad de los colombianos. A cambio, vaya uno a saber de qué”.

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El exfiscal recordó que tanto la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría adelantan investigaciones para establecer posibles irregularidades en esas actuaciones.

Gómez Méndez reconoció que el ELN mantiene algún componente político, pero advirtió sobre los límites de las negociaciones indefinidas. - crédito REUTERS/Jair Coll

ELN: ¿Componente político o sometimiento?

Sobre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Gómez Méndez reconoció que podría conservar algún elemento político, aunque consideró inviable mantener procesos de negociación indefinidos. “Los indultos y amnistías tienen que tener efectos transitorios, pero en algún momento el Estado tiene que recuperar el control del territorio; no puede haber negociaciones permanentes”, sostuvo.

Respecto a los grupos sin motivación política, fue categórico: “Para organizaciones sin ninguna connotación política, la única opción es el sometimiento”.

Politización de la justicia y cambios constitucionales

Durante la entrevista, Gómez Méndez expresó preocupación por los cambios institucionales introducidos por la Constitución de 1991. Señaló que se introdujeron elementos de politización en la justicia al permitir la participación del Ejecutivo en la elección de altos funcionarios judiciales y otorgar funciones electorales a las altas cortes.

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Cuestionó también el sistema actual por el cual magistrados y congresistas pueden investigarse mutuamente. “Eso me parece que es absolutamente inconveniente porque el resultado ha sido el que ni se investiga seriamente a los congresistas, porque no hay un tribunal de verdad, ni se investiga seriamente a los parlamentarios”, afirmó.

El exfiscal explicó los antecedentes del auto inhibitorio emitido durante su administración y defendió que el proceso contra Álvaro Uribe se adelante con garantías judiciales. - crédito Colprensa

Investigación al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Frente al llamado a indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja, Gómez Méndez explicó que, durante su gestión al frente de la Fiscalía entre 1997 y 2001, se dictó un auto inhibitorio al considerar que las pruebas no permitían abrir una investigación formal.

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“La Fiscalía bajo mi dirección dictó un auto inhibitorio a favor del entonces exgobernador de Antioquia... porque el equipo de la Fiscalía analizó la situación y consideró en ese momento que las pruebas hasta entonces no daban para pasar a la apertura formal de la investigación, que es lo que conduce la indagatoria”

Aclaró que la determinación no fue individual, sino resultado de un análisis de equipo. Posteriormente, la decisión fue revocada cuando surgieron nuevos elementos durante la administración del fiscal Eduardo Montealegre.

Respeto a las garantías en el proceso judicial

Sobre la reciente decisión de citar a indagatoria a Uribe Vélez, Gómez Méndez señaló que algunos sectores cuestionaron la coincidencia con el proceso electoral, pero subrayó que tales decisiones corresponden exclusivamente al criterio de los fiscales a cargo. Destacó la trayectoria de la fiscal Marcela Abadía, responsable del caso, y sostuvo que la indagatoria es un medio de prueba y un mecanismo de defensa.

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