Colombia

Ejército abatió a alias Cuto, sicario del ELN que estaba adelantando ataques terroristas en Arauca

El criminal murió en medio de combates entre tropas de la Décima Octava Brigada y el frente Domingo Lain Sáenz

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El guerrillero nuetralizado realizaba sicariatos en la región y de adelantaba acciones terroristas - crédito @Ejercito_Div8/X

Por medio de un comunicado, el Ejército Nacional informó que un integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue abatido en medio de combates que se registraron en la vereda Las Bancas, en Arauquita, departamento de Arauca. Los hechos se presentaron cuando se adelantaban operaciones militares ofensivas para fortalecer la seguridad y proteger a la población civil.

“En desarrollo de operaciones militares ofensivas, tropas de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional sostuvieron combates contra integrantes del Frente Domingo Lain Sáenz, del grupo armado organizado, GAO, ELN, en la vereda Las Bancas, jurisdicción del municipio de Arauquita, Arauca”, precisó la institución en la comunicación oficial.

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De acuerdo con información de inteligencia militar, el criminal neutralizado fue identificado como alias Cuto, señalado como encargado de cometer sicariato en la región y de planear acciones terroristas para afectar la seguridad del departamento.

Los combates con el ELN se registraron en la vereda Las Bancas, jurisdicción del municipio de Arauquita, Arauca - crédito Jair Coll/Reuters
Los combates con el ELN se registraron en la vereda Las Bancas, jurisdicción del municipio de Arauquita, Arauca - crédito Jair Coll/Reuters

Durante la operación, las tropas del Ejército incautaron un arma corta, cartuchos y proveedores, y entregaron el material a la autoridad competente para el proceso judicial.

Por otro lado, el Ejército aclaró que una imagen que circula en redes sociales sobre un presunto atentado contra un vehículo blindado de la fuerza no corresponde a hechos recientes. Según la institución, el material difundido es del ataque atribuido al ELN del 9 de enero de 2025 en el municipio de Saravena, Arauca.

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El Ejército Nacional continuará fortaleciendo las operaciones militares de manera permanente, con el fin de prevenir acciones que pongan en riesgo a la población civil y preservar la estabilidad del departamento, evitando que actos de intimidación afecten la tranquilidad de las comunidades y la seguridad de la región”, añadió.

El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, general Hugo Alejandro López Barreto, confirmó que la contundencia operacional en el oriente colombiano se mantendrá, teniendo en cuenta que se ha logrado ir debilitando las capacidades criminales del ELN, “Reafirmando el compromiso de nuestras tropas con la protección de la población y la seguridad de los habitantes del departamento de Arauca”.

El comandante general de las Fuerzas Militares confirmó la muerte de alias Cuto - crédito @COMANDANTE_FFMM/X
El comandante general de las Fuerzas Militares confirmó la muerte de alias Cuto - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

El Ejército también pidió a la ciudadanía reportar situaciones sospechosas a la línea gratuita nacional 1107 contra el terrorismo.

La caída de alias Bonay, cabecilla del ELN, en el Catatumbo

La neutralización de alias Cuto se suma a la captura de un temido cabecilla del ELN. El Ejército Nacional informó que, en una operación conjunta llevada a cabo en Los Patios, Norte de Santander, las tropas detuvieron a alias Bonay, cabecilla de finanzas del Frente de Guerra Nororiental del ELN. De acuerdo con las autoridades, el señalado criminal tenía una orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y financiamiento al narcotráfico.

La orden de captura fue ejecutada por tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.°30 y personal de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, en coordinación con la Policía Nacional y con apoyo de la Fiscalía General de la Nación.

Las investigaciones adelantadas por las autoridades indican que alias Bonay era el encargado de recolectar dinero de actividades delictivas y terroristas para fortalecer el brazo armado y financiero de esa estructura, con impacto en la población de la región del Catatumbo.

El cabecilla del ELN alias Bonay fue capturado en Norte de Santander - crédito Ejército Nacional
El cabecilla del ELN alias Bonay fue capturado en Norte de Santander - crédito Ejército Nacional

Las autoridades indicaron que el capturado llevaba tres años en el grupo armado: comenzó en redes de apoyo al terrorismo, luego integró la estructura financiera y en 2026 asumió el rol como cabecilla de la célula de la Estructura de Finanzas y Economía Revolucionarias.

También habría estado vinculado en operaciones realizadas en las veredas M-14, M-25, M-17 y Campo Dos, en el municipio de Tibú, donde habría manejado finanzas relacionadas con el apoderamiento de hidrocarburos. Ese dinero, según el informe, era entregado a un hombre conocido como Elkin, a quien señalan por ordenar actos criminales contra la fuerza pública en Tibú.

Además, se le señala de haber participado en el homicidio de dos soldados profesionales en 2025 y en un caso de tentativa de homicidio cuya víctima fue un suboficial del Ejército.

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