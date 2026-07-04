Cayeron casi cuatro toneladas de marihuana en vías del Valle del Cauca: el hombre que fue capturado en el operativo presenta antecedentes judiciales

En el interior del vehículo, se observan numerosos paquetes grandes envueltos. El video documenta el decomiso de casi cuatro toneladas de marihuana sobre la vía Cali-Andalucía, Colombia. Este contenido es una cobertura de evento - crédito Dirección de Tránsito y Transporte

El decomiso de casi cuatro toneladas de marihuana sobre la vía Cali-Andalucía alteró los planes de distribución de droga en diferentes regiones de Colombia. La operación, ejecutada por la Policía Nacional en jurisdicción de El Cerrito, Valle del Cauca, culminó con la captura de un conductor y el aseguramiento de un vehículo de carga, dos teléfonos celulares y 149 paquetes de estupefaciente camuflados.

Según la información proporcionada por las autoridades, el estupefaciente —con características de marihuana tipo creepy— tenía como destino final Pereira, Risaralda, tras haber iniciado su recorrido en Caloto, Cauca. El dispositivo de control permitió identificar el cargamento cuando los uniformados detuvieron un furgón marca JAC para su inspección, detectando los paquetes envueltos en papel vinipel.

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Las investigaciones preliminares revelan que el detenido cuenta con antecedentes judiciales por receptación, aunque esto no implica una condena ni determina su responsabilidad penal en el nuevo proceso. Tanto el conductor capturado como los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía para continuar el trámite legal.

¡Golpe histórico al narcotráfico en las vías del Valle! Policía incauta cerca de cuatro toneladas de marihuana que serían distribuidas en el país - crédito Dirección de Tránsito y Transporte

La Dirección de Antinarcóticos estimó que el valor del cargamento asciende a $3.045 millones, cifra que refleja el golpe financiero infligido a las redes criminales dedicadas al tráfico de marihuana en el país. Además, se calcula que el operativo evitó que unas 3.870.000 dosis llegaran a los circuitos de distribución, alterando la oferta en los mercados ilegales.

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Este resultado es considerado por las autoridades como uno de los mayores decomisos realizados en corredores viales del Valle del Cauca durante el año. El coronel Andrés Vaca, director encargado de la Dirección de Tránsito y Transporte, destacó la importancia de los controles permanentes, afirmando que “los controles en los corredores viales continúan demostrando su efectividad para impedir el transporte de grandes cargamentos de droga hacia los centros de distribución”.

El material incautado, junto con el vehículo y los dispositivos electrónicos, fue puesto bajo custodia de la Fiscalía, que asumirá el seguimiento de la investigación penal. La Policía recordó que la existencia de anotaciones judiciales previas en el caso del detenido no equivale a una condena ni determina su culpabilidad en el caso actual; será la justicia la encargada de definir la situación procesal.

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Se calcula que el operativo evitó que unas 3.870.000 dosis llegaran a los circuitos de distribución, alterando la oferta en los mercados ilegales - crédito Dirección de Tránsito y Transporte

La incautación refuerza el mensaje institucional de la Policía Nacional sobre su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, a través del fortalecimiento de las acciones de prevención, control e investigación en las rutas estratégicas del país.

Capturaron a un hombre en Transmilenio con un kilo de marihuana

La incautación de un paquete con un kilogramo de marihuana en el Portal de Suba el 9 de junio de 2026, ha puesto en evidencia los métodos de reclutamiento que utilizan redes delictivas en el sistema TransMilenio. El sujeto, de 25 años, fue interceptado tras intentar evadir a la policía entre los torniquetes, luego de ingresar de forma irregular a la plataforma.

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El operativo se concretó gracias a la vigilancia por cámaras en el norte de Bogotá, lo que permitió a los uniformados del Grupo de Transporte Masivo identificar y abordar al sospechoso. Durante la verificación de identidad, el hombre intentó huir, pero fue alcanzado tras una breve persecución. Al revisar su bolso, los agentes hallaron el paquete envuelto en cinta adhesiva.

En las últimas horas, la Policía Nacional de Bogotá capturó a un hombre de 25 años en el Portal de Suba, después de descubrir que transportaba un paquete con 1.000 gramos de marihuana oculto en su bolso. El detenido habría aceptado mover la droga hasta la localidad de Bosa a cambio de una suma mínima de dinero - crédito Policía Metropolitana de Bogotá Grupo Transporte Masivo Transmilenio

En Colombia, la legislación delimita que la dosis mínima permitida de marihuana para uso personal no puede superar los 20 gramos. La cantidad incautada lo supera ampliamente, lo que configura el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes según la Ley 30 de 1986.

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El detenido relató a los policías que aceptó trasladar el paquete desde el Portal de Suba hasta la localidad de Bosa a cambio de 20.000 pesos. La teniente coronel Maryam Moreno confirmó: “De acuerdo con sus manifestaciones, le habrían ofrecido la suma de $20.000 por transportar el estupefaciente hasta la localidad de Bosa.”

El capturado deberá comparecer ante un juez de control de garantías en las próximas horas, donde se decidirá su futuro legal y se dará inicio formal a la investigación penal.