Deudas de las EPS en primer trimestre de 2026 llegaron a $41,5 billones: superaron la cifra de 2025, que fue de $25,7 billones, según informe

Las EPS reportaron $41,5 billones en cuentas por pagar en el primer trimestre de 2026 y el 92,6% de esa cartera ya estaba en mora - crédito VisualesIA/Imagen ilustrativa Infobae

Las EPS reportaron $41,5 billones en cuentas por pagar durante el primer trimestre de 2026, y 92,6% de esa cartera ya estaba en mora, un cuadro que, según Así Vamos en Salud, agrava la presión sobre la liquidez de clínicas, hospitales, IPS y proveedores y expone el deterioro financiero del sistema de aseguramiento.

Así mismo, las deudas de las EPS en 2025 fueron de $25,7 billones, según el análisis hecho por la misma entidad.

El informe presentado el 2 de julio en Bogotá añadió un dato que amplía la magnitud del problema: 23,1 millones de afiliados, equivalentes al 46% del total del sistema, están vinculados a EPS bajo medidas especiales de intervención, vigilancia o recuperación.

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En ese grupo, la cartera total asciende a $27,3 billones y el 97,6% de las obligaciones, es decir $26,6 billones, supera los 60 días de atraso.

El centro de pensamiento advirtió que la combinación entre cuentas vencidas, patrimonio negativo y costos por encima de los ingresos está profundizando la crisis financiera del sector.

Así Vamos en Salud advirtió que la cartera vencida de las EPS presiona la liquidez de clínicas, hospitales, IPS y proveedores - crédito Así Vamos en Salud

La publicación señaló que el patrimonio neto del conjunto de las EPS llegó a -$18,22 billones en el primer trimestre de 2026. Ese resultado refleja que los pasivos superan ampliamente los activos disponibles para responder por las obligaciones financieras.

El deterioro, además, está concentrado en pocas entidades. Cinco EPS: Coosalud, Famisanar, Sanitas, Emssanar y Asmet Salud, explican el 74% del patrimonio negativo bruto del sector.

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“Coosalud presentó un deterioro patrimonial a lo largo del periodo analizado, pasando de un patrimonio positivo de $340 mil millones en 2022 a $332 mil millones en 2023 y $228 mil millones en 2024″, se lee en el informe.

Las alertas no se limitan a las entidades intervenidas. Las EPS no intervenidas pasaron de un patrimonio agregado positivo de $0,98 billones en 2022 a un déficit de -$5,33 billones en el primer trimestre de 2026, una variación que muestra que el descalce patrimonial también alcanzó a aseguradoras sin medidas especiales.

Así Vamos en Salud resumió ese desequilibrio en una conclusión directa: “En el conjunto de EPS, el patrimonio neto llegó a -$18,22 billones en el primer trimestre de 2026. Este resultado refleja que los pasivos superan ampliamente los activos disponibles para responder por las obligaciones financieras”.

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Unos 23,1 millones de afiliados, equivalentes al 46% del sistema, están en EPS bajo intervención, vigilancia o recuperación - crédito Visuales IA/Imagen Ilustrativa Infobae

El mismo análisis ubicó la siniestralidad global en 105,6%, el nivel más alto del periodo evaluado. En la práctica, eso significa que por cada $100 recibidos, las EPS destinaron aproximadamente $105,6 a costos asistenciales y administrativos.

En las entidades sometidas a medidas especiales, el indicador subió a 117,8%. Para el observatorio, ese desbalance entre ingresos y costos aumenta las pérdidas, debilita el patrimonio y dificulta el pago oportuno a los prestadores.

Es decir, que de acuerdo con estas cifras, las EPS están afrontando obligaciones mayores que sus recursos corrientes. El resultado es una cadena de tensión financiera que afecta la capacidad de clínicas, hospitales e IPS para cubrir gastos, sostener capital de trabajo, adquirir insumos y mantener la operación regular.

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El estudio también comparó las cuentas por pagar registradas por las Entidades Responsables de Pago con las cuentas por cobrar reportadas por las IPS.

El informe señaló diferencias entre los registros de EPS e IPS y advirtió que Nueva EPS no reporta datos financieros a la Superintendencia desde 2024 - crédito Luisa González/REUTERS y Nueva EPS

En ese ejercicio participaron 4.194 instituciones del régimen contributivo y 3.723 del subsidiado, aunque el cruce solo incluyó a las entidades que reportaron información y participaron en la conciliación de cartera.

A partir de esa revisión, el centro de pensamiento planteó la necesidad de reducir discrepancias entre los registros financieros de aseguradores y prestadores, mejorar la calidad y la oportunidad de la información, fortalecer los mecanismos periódicos de conciliación y priorizar las obligaciones más antiguas con compromisos de pago verificables.

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El informe también advirtió un vacío relevante en la información oficial. Nueva EPS no ha reportado datos financieros a la Superintendencia Nacional de Salud desde 2024, por lo que no es posible determinar ni evaluar su situación financiera actual con base en los registros estatales disponibles.

“Nueva EPS es la única entidad con información incompleta para el periodo analizado. Reportó patrimonios positivos de $373 mil millones de pesos en 2022 y $483 mil millones en 2023, pero no dispone de información financiera para 2024, 2025 ni de 2026″, se añade en el documento.