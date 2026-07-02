Vicepresidente electo José Manuel Restrepo tildó de antidemocrático el llamado de Iván Cepeda a la desobediencia civil: “Puede ser un berrinche”

José Manuel Restrepo calificó como un “berrinche” antidemocrático el llamado de Iván Cepeda a la desobediencia civil pacífica contra el gobierno entrante de Abelardo De la Espriella - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo calificó de “berrinche” antidemocrático el llamado del excandidato presidencial Iván Cepeda a la “desobediencia civil pacífica” contra el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, y sostuvo que esa postura desconoce un resultado electoral que ya fue reconocido por las autoridades y por el propio dirigente de oposición.

Restrepo vinculó además esa controversia con el proceso de empalme y con advertencias del equipo del nuevo gobierno sobre posibles riesgos de corrupción. Como ejemplo, citó en entrevista con algunos medios, contratos por $1,6 billones en Fiduprevisora que, según afirmó, se habrían hecho tres días antes de las elecciones.

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El vicepresidente electo dijo además que “el pueblo colombiano tiene que reaccionar” ante ese tipo de mensajes y describió la desobediencia civil como “una vergüenza” y “un ataque a la institucionalidad”, dijo en una entrevista con Blu Radio.

Restrepo sostuvo que la desobediencia civil desconoce un resultado electoral que, según dijo, ya fue reconocido por las autoridades y por el propio Iván Cepeda - crédito @delaespriella_style/Instagram/Luisa González/Reuters

En esa entrevista, sostuvo que desconocer un proceso electoral avalado por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral constituye “un atentado a la democracia”.

Restrepo insistió en que la posición de Cepeda contradice su conducta previa frente al resultado de las urnas. “El señor, el senador electo Iván Cepeda, había reconocido ya al presidente Abelardo de la Espriella. ¿De cuándo acá entonces ahora sale con semejante babosada? Es una pataleta de ahogado y además un berrinche antidemocrático del señor Cepeda”, afirmó en declaraciones a Blu Radio.

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El pronunciamiento de Iván Cepeda se conoció después de su derrota electoral y planteó que no reconocerá la autoridad de De la Espriella si no se aclaran una serie de señalamientos sobre su doble nacionalidad, sus vínculos profesionales pasados y su relación con agencias e instituciones de Estados Unidos. El senador dijo que, si esas condiciones no se cumplen, emprenderá “el camino de la desobediencia civil pacífica”.

En su declaración, Cepeda afirmó que el presidente electo tiene ciudadanía estadounidense y sostuvo que esa condición sería incompatible con el ejercicio de la Presidencia de Colombia. También aseguró que De la Espriella fue abogado y asesor legal de Alex Saab entre 2013 y 2019, y que su firma lo representó en distintos asuntos jurídicos.

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Iván Cepeda condicionó el reconocimiento de Abelardo De la Espriella a que se aclaren señalamientos sobre doble nacionalidad, vínculos profesionales pasados y relaciones con instituciones de Estados Unidos - crédito @IvanCepedaCast/X

El senador añadió que once congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos enviaron una comunicación al fiscal general de ese país en la que, según su versión, se menciona que transacciones bancarias e inmobiliarias financiadas parcialmente por Saab pudieron beneficiar a De la Espriella.

A partir de eso, pidió que se esclarezca si el presidente electo ha sido o es agente o colaborador de la DEA, la CIA o cualquier otra agencia de seguridad estadounidense.

Cepeda también sostuvo que De la Espriella mantiene una “clara predisposición” a entregar la seguridad nacional y la soberanía judicial de Colombia a intereses de Estados Unidos. En ese mismo pronunciamiento, afirmó que el mandatario electo ha enviado listados de decenas de colombianos para que sean investigados por el Departamento de Justicia de ese país y señaló que, de no aclararse la situación, su posesión sería “ilegal e ilegítima”.

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El senador cerró su mensaje con una convocatoria a sus votantes, al recordar que obtuvo más de 12.700.000 votos en la elección del 21 de junio. Les pidió que, si no se cumplen las exigencias que planteó, desconozcan pacíficamente cualquier orden del nuevo presidente.

Así mismo, en otra entrevista con Semana, Restrepo amplió sus críticas y afirmó que el rechazo a las declaraciones de Cepeda debería ser compartido “por todos los colombianos”. Allí sostuvo que ese tipo de mensajes “no reflejan un espíritu democrático de ninguna manera” y los presentó como una contradicción con la tradición democrática del país.

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José Manuel Restrepo rechazó que se cuestione el empalme del nuevo gobierno y defendió las advertencias del equipo de Abelardo De la Espriella como un ejercicio legítimo para evitar riesgos de corrupción - crédito Colprensa

“Llamar a la desobediencia civil es un ataque directo a nuestra democracia y no es aceptable, como no era aceptable que un presidente se demore más de 7 días para aceptar un resultado electoral. Como no era aceptable que él mismo se demorase más de siete días para reconocer el resultado electoral”, dijo al medio.

El vicepresidente electo también relacionó la postura de Cepeda con eventuales temores por investigaciones sobre la política de paz total del gobierno saliente. “Seguramente refleja un poco de temor porque claro, como ha habido tanta connivencia entre los grupos criminales y el gobierno actual en el proceso de paz total, donde él ha sido protagonista, pues seguramente tiene miedo de eso”, afirmó en Blu Radio.

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Sobre las críticas surgidas desde el actual gobierno por las advertencias durante el empalme, Restrepo defendió la actuación del equipo de Abelardo De la Espriella y negó que se trate de presiones o chantajes. “Eso no es chantaje ni nada por el estilo, eso es hacer un ejercicio legítimo de un empalme donde se eviten riesgos de corrupción”, señaló.