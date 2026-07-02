Revelaron la estrategia de Matthew Foster, asesino de Natalia Villalba, para seguir recibiendo giros desde Reino Unido: “Me secuestraron”

El ciudadano británico huyó a Ecuador tras el asesinato de la modelo nacida en Cúcuta - crédito Fiscalia

El 1 de julio de 2026, la Fiscalía General de la Nación imputó al ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio en el caso de Natalia Villalba Angarita, de 36 años, hallada sin vida el 22 de junio de 2026 en un apartamento del norte de Bogotá.

La investigación apunta a que el acusado preparó una coartada para obtener dinero, encubrir el crimen y salir de Colombia hacia Quito, Ecuador, y luego Londres, en Reino Unido.

Durante la audiencia se conocieron mensajes enviados por Foster-Smith a entidades bancarias en los que alegaba haber sido víctima de un delito grave para seguir recibiendo giros desde el Reino Unido. Esos recursos, de acuerdo con la investigación citada por Noticias RCN, habrían sido usados para ocultar el cuerpo y financiar su fuga.

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La Fiscalía imputó a Matthew Foster por feminicidio agravado en el caso de Natalia Villalba - crédito Migración Colombia/Colprensa

En los chats divulgados por el medio, el sospechoso intentó instalar la idea de que había perdido la memoria tras consumir sustancias. A la par, sostuvo que fue asaltado y secuestrado, por lo que necesitaba los recursos económicos necesarios para retornar.

“Me drogaron, me golpearon y me secuestraron en Colombia. No puedo confirmar qué pasó exactamente, ya que estaba drogado y secuestrado. No sé qué más añadir a esto”, escribió. En otro mensaje añadió: “Quiero decir que vi cómo asesinaban a alguien. ¿Es eso relevante?”. La publicación señaló que esa conversación buscaba desviar la atención de las autoridades y de los bancos.

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Cabe recordar que Ariel Emilio Cortés Martínez, director general del Instituto de Medicina Legal, confirmó la causa de la muerte de la modelo cucuteña. Según dijo en rueda de prensa, Villaba fue descuartizada con el fin de ocultar los restos en la maleta en la que fue hallada.

“Le pegaron un golpe. En la cabeza, cuando una persona llega en una maleta, es porque generalmente la persona es descuartizada o por partes es incorporada a la maleta. Eso fue lo que sucedió con ella”, señaló.

Cortés Martínez también explicó que el asesino dejó los restos en la ducha para que el agua acelerara la descomposición del cuerpo y dificultara las labores de reconocimiento de las autoridades.

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“Si el cuerpo está en una situación en la cual no hay humedad, se demora más la descomposición. Cuando se usa agua, es más rápida la descomposición del cuerpo, lo que hace que sea más difícil hacer la determinación de temas, por ejemplo, de la ofoscopia, que es tomar las huellas dactilares y todo eso. Pero nosotros, a través de las técnicas que tenemos, logramos determinar que era Natalia Villalba”, expuso.

Una denuncia previa en Bogotá apuntó al uso de drogas para someter a otras víctimas

El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X

El expediente contra Foster-Smith incluye, además, un reporte recibido por la Secretaría de Seguridad de Bogotá a partir de una denuncia de la propietaria de un hostal donde el británico se hospedó durante junio de 2026, antes de su encuentro con Villalba. La presentación fue hecha por el ciudadano estadounidense Cameren Gregory, que compartió habitación con él.

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De acuerdo con el reporte oficial, Gregory describió episodios que consideró anómalos durante la convivencia. “Cameren Gregory reportó que, mientras se estaba hospedando con Matthew, en varias ocasiones se despertaba en las tardes y dormía más de 15 horas, lo que no es usual. Cuando se despertaba, se sentía muy mareado y como si estuviera drogado. Adicionalmente, reporta que sentía dolor en sus partes íntimas, pero Cameren cree que tal vez pudo usar drogas con él”, puntualiza el informe.

Esa denuncia previa refuerza la hipótesis de la Fiscalía de que el capturado empleaba de manera recurrente sustancias químicas para someter a sus víctimas y anular su capacidad de resistencia.

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El historial judicial del británico en Europa incluye condenas por acoso e incumplimiento de órdenes de alejamiento

Matthew Ashley Foster-Smith, de 46 años, llegó a Bogotá a comienzos de junio de 2026 tras evadir a las autoridades británicas - crédito Polícia de Dorset

El antecedente de Foster-Smith fuera de Colombia también apareció en el caso. Según el Daily Mail, el acusado fue condenado en 2019 a 18 meses de prisión por acosar de manera prolongada a su exnovia y difundir imágenes sexuales de ella tras la ruptura.

La investigación citada por el diario británico señaló: “El Dr. Matthew Foster-Smith publicó fotos pornográficas de venganza de ella en las redes sociales después de que la pareja rompiera su relación”. También indicó que, durante noviembre de ese año, acudía con regularidad al gimnasio de la mujer y “se aseguraba de dejarse ver”.

El tribunal estableció además que en febrero de ese año vio el automóvil de la mujer frente al grupo de apoyo al que ella asistía y llamó para que lo comunicaran con su expareja. Los documentos agregan que creó cuentas de Instagram para publicar imágenes explícitas de la víctima y que la acosó pese a una orden judicial que le prohibía contactarla.

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En conversaciones con amigos, conforme a esos mismos documentos, llegó a amenazar con conseguir un hacha y “destrozar a las mujeres”. En una de esas frases dijo: “Si voy a acabar golpeado, que valga la pena”.

Tras una denuncia presentada por uno de sus amigos, fue detenido el 21 de junio de 2020. Después reconoció que había incumplido una orden de alejamiento y recibió una condena de 18 meses de prisión.

El segundo episodio atribuido a Foster-Smith salió a la luz tres años más tarde. En 2023 fue visto merodeando cerca del lugar de trabajo de la víctima, buscó nuevas oportunidades para coincidir con ella en espacios públicos y recopiló información sobre la mujer a través de distintas plataformas de internet.

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Ese año fue declarado culpable de acoso contra la misma víctima y se determinó que había violado una orden de alejamiento vigente relacionada con su expareja desde 2019.