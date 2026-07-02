Salir de Bogotá en carro saldrá más caro: subieron precios de los peajes Andes, Fusca y Unisabana por proyecto de ampliación de la autonorte

El aumento en los peajes Andes, Fusca y Unisabana comenzó a regir el 1 de julio de 2026 y se aplicará de forma gradual hasta julio de 2027 - crédito AcceNorte

El aumento en los peajes Andes, Fusca y Unisabana comenzó a aplicarse desde el 1 de julio de 2026, y representa el primer paso de una serie de incrementos graduales que se extenderán hasta julio de 2027.

Esta actualización responde a compromisos contractuales previamente establecidos y tiene como objetivo asegurar la financiación de obras clave en los accesos al norte de Bogotá.

Las nuevas tarifas afectan a todas las categorías de vehículos. Por ejemplo, los autos particulares ahora pagarán 16.100 pesos, un incremento del 5,92%. En el caso de buses pequeños y camiones de dos ejes, la tarifa subió a 27.800 pesos, mientras que los vehículos de carga pesada experimentaron alzas menores, de hasta 1,32% dependiendo de la categoría.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el flujo de vehículos en el peaje Andes supera los 12,5 millones anuales, lo que muestra la magnitud del tráfico que atraviesa este corredor. Este ajuste tarifario busca mantener la sostenibilidad financiera de los proyectos, sin frenar el desarrollo de la infraestructura ni transferir una carga excesiva a los usuarios.

Motivos del incremento y destino de los recursos

La razón principal detrás de este aumento es la necesidad de financiar las obras contempladas en el proyecto Accesos Norte Fase II. Los fondos recaudados se destinarán a la ampliación de la autopista Norte, la construcción de la segunda calzada de la carrera Séptima y la perimetral de Sopó.

PUBLICIDAD

Estas mejoras están diseñadas para fortalecer la conexión entre Bogotá y los municipios de la Sabana Centro y Norte, facilitando tanto el tránsito de ciudadanos como el de vehículos de carga.

El Ministerio de Transporte y la ANI explicaron que el ajuste tarifario corresponde a dos incrementos pactados en el contrato de concesión: uno por 2.500 pesos, originalmente previsto desde 2023, y otro por 700 pesos para este año, ambos calculados a valores de diciembre de 2019. En lugar de aplicar ambos aumentos de manera inmediata, la decisión fue implementarlos gradualmente hasta 2027.

Impacto en los usuarios y proyecciones

La nueva estructura de tarifas busca equilibrar la necesidad de recursos para las obras con la capacidad de pago de los usuarios. Según las autoridades, este enfoque escalonado permite evitar un impacto abrupto en el bolsillo de quienes transitan por estos peajes.

PUBLICIDAD

En términos prácticos, el cambio beneficia la continuidad de las obras de infraestructura vial en el norte de Bogotá. Los proyectos asociados permitirán mejorar la movilidad y reducir los tiempos de desplazamiento en una de las principales entradas y salidas de la capital colombiana. Además, la medida garantiza la sostenibilidad de la operación y el mantenimiento de las vías involucradas en el corredor Accesos Norte.

Las autoridades han reiterado que los incrementos continuarán de forma gradual hasta el próximo año. El objetivo es concluir las obras en los plazos previstos, manteniendo la calidad y seguridad en las rutas que conectan la ciudad con las zonas periféricas.

PUBLICIDAD