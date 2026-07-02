Colombia

Salir de Bogotá en carro saldrá más caro: subieron precios de los peajes Andes, Fusca y Unisabana por proyecto de ampliación de la autonorte

El cobro actualizado empezó a regir en los accesos al norte de la capital del país como parte de una ruta de ajustes escalonados que seguirá hasta julio de 2027, según el esquema previsto

Guardar
Google icon
- crédito AcceNorte
El aumento en los peajes Andes, Fusca y Unisabana comenzó a regir el 1 de julio de 2026 y se aplicará de forma gradual hasta julio de 2027 - crédito AcceNorte

El aumento en los peajes Andes, Fusca y Unisabana comenzó a aplicarse desde el 1 de julio de 2026, y representa el primer paso de una serie de incrementos graduales que se extenderán hasta julio de 2027.

Esta actualización responde a compromisos contractuales previamente establecidos y tiene como objetivo asegurar la financiación de obras clave en los accesos al norte de Bogotá.

Las nuevas tarifas afectan a todas las categorías de vehículos. Por ejemplo, los autos particulares ahora pagarán 16.100 pesos, un incremento del 5,92%. En el caso de buses pequeños y camiones de dos ejes, la tarifa subió a 27.800 pesos, mientras que los vehículos de carga pesada experimentaron alzas menores, de hasta 1,32% dependiendo de la categoría.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el flujo de vehículos en el peaje Andes supera los 12,5 millones anuales, lo que muestra la magnitud del tráfico que atraviesa este corredor. Este ajuste tarifario busca mantener la sostenibilidad financiera de los proyectos, sin frenar el desarrollo de la infraestructura ni transferir una carga excesiva a los usuarios.

Motivos del incremento y destino de los recursos

La razón principal detrás de este aumento es la necesidad de financiar las obras contempladas en el proyecto Accesos Norte Fase II. Los fondos recaudados se destinarán a la ampliación de la autopista Norte, la construcción de la segunda calzada de la carrera Séptima y la perimetral de Sopó.

PUBLICIDAD

Estas mejoras están diseñadas para fortalecer la conexión entre Bogotá y los municipios de la Sabana Centro y Norte, facilitando tanto el tránsito de ciudadanos como el de vehículos de carga.

El Ministerio de Transporte y la ANI explicaron que el ajuste tarifario corresponde a dos incrementos pactados en el contrato de concesión: uno por 2.500 pesos, originalmente previsto desde 2023, y otro por 700 pesos para este año, ambos calculados a valores de diciembre de 2019. En lugar de aplicar ambos aumentos de manera inmediata, la decisión fue implementarlos gradualmente hasta 2027.

Impacto en los usuarios y proyecciones

La nueva estructura de tarifas busca equilibrar la necesidad de recursos para las obras con la capacidad de pago de los usuarios. Según las autoridades, este enfoque escalonado permite evitar un impacto abrupto en el bolsillo de quienes transitan por estos peajes.

En términos prácticos, el cambio beneficia la continuidad de las obras de infraestructura vial en el norte de Bogotá. Los proyectos asociados permitirán mejorar la movilidad y reducir los tiempos de desplazamiento en una de las principales entradas y salidas de la capital colombiana. Además, la medida garantiza la sostenibilidad de la operación y el mantenimiento de las vías involucradas en el corredor Accesos Norte.

Las autoridades han reiterado que los incrementos continuarán de forma gradual hasta el próximo año. El objetivo es concluir las obras en los plazos previstos, manteniendo la calidad y seguridad en las rutas que conectan la ciudad con las zonas periféricas.

Temas Relacionados

Tarifa peajesPeaje AndesPeaje UnisabanaPeaje FuscaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Los dirigidos por Murat Yakin y Vladimir Petković buscarán el cupo dentro de los 16 mejores equipos del planeta en territorio canadiense

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Mundial 2026

El delantero colombiano Luis Suárez habló de lo que será el partido contra Ghana: “Como si fueran los últimos minutos de tu carrera”

El goleador del Sporting de Lisboa habló en la previa del juego que se disputará en Kansas sobre el equipo dirigido por Carlos Queiroz, y lo que conocen del cuadro de los “Black Stars”

El delantero colombiano Luis Suárez habló de lo que será el partido contra Ghana: “Como si fueran los últimos minutos de tu carrera”

Revelaron la estrategia de Matthew Foster, asesino de Natalia Villalba, para seguir recibiendo giros desde Reino Unido: “Me secuestraron”

La Fiscalía General de la Nación imputó al ciudadano británico por feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio

Revelaron la estrategia de Matthew Foster, asesino de Natalia Villalba, para seguir recibiendo giros desde Reino Unido: “Me secuestraron”

Estados Unidos confirmó que se puede hacer un pago adicional para adelantar la entrevista de la visa de turismo: cómo hacer uso de esta medida en Colombia

La nueva vía permite solicitar un turno acelerado tras completar el formulario DS-160, cancelar la tarifa habitual y agendar por el canal regular, con recargos disponibles solo en sedes que presenten demoras superiores a un año

Estados Unidos confirmó que se puede hacer un pago adicional para adelantar la entrevista de la visa de turismo: cómo hacer uso de esta medida en Colombia

Creador de contenido preguntó a un extranjero si es por ellos que la vivienda se encareció en Medellín: “En parte es verdad”

De acuerdo con el video, la responsabilidad por el aumento de los precios no recae únicamente en los extranjeros

Creador de contenido preguntó a un extranjero si es por ellos que la vivienda se encareció en Medellín: “En parte es verdad”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobierno Petro le pidió ayuda a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Gobierno Petro le pidió ayuda a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano cuestionó las donaciones que han sido enviadas a Venezuela y defendió a los afectados: “Ropa en mal estado y tangas usadas”

Aida Victoria Merlano cuestionó las donaciones que han sido enviadas a Venezuela y defendió a los afectados: “Ropa en mal estado y tangas usadas”

Ryan Castro le confesó a J Balvin si quiere formar una familia y cuántos hijos desea: “Un equipito de fútbol”

Le llovieron críticas a ‘El Borrego’ por supuesto apoyo a Abelardo de la Espriella: “Vengo a hacerme responsable”

Abelardo de la Espriella acaparó los memes sobre la llegada de julio: estas son las divertidas imágenes que surgieron en redes

El fotógrafo Sebastián Moreno recibió amenazas de muerte en medio de las elecciones presidenciales en Colombia

Deportes

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Mundial 2026

El delantero colombiano Luis Suárez habló de lo que será el partido contra Ghana: “Como si fueran los últimos minutos de tu carrera”

Así fue el madrugón de hinchas al cerro de Monserrate antes del partido Colombia vs. Ghana: buscan contrarrestar al “brujo ghanés”

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, aclaró rumores sobre la venta del equipo: “No se ha cerrado el negocio”

Así fue la emotiva despedida de la selección Colombia en Miami: la Tricolor ya está en Kansas para su duelo ante Ghana por el Mundial 2026