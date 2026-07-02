Petro pidió al sistema de medios públicos transmitir en vivo las reuniones del empalme con el Gobierno de Abelardo de la Espriella

Gustavo Petro está de acuerdo en que las reuniones de empalme con el equipo de Abelardo de la Espriella sean públicas, lo que causó un debate en redes sociales - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó el jueves 2 de julio a los medios del sistema estatal la transmisión en vivo de las reuniones de empalme con el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, con el fin de que los colombianos puedan seguir en vivo y en directo la exposición de logros de su administración y, en consecuencia, la manera en que entregarán al Estado a su sucesor.

El jefe de Estado, que visitó al papa León XIV en su despacho, aprovechó el alcance de su perfil de X, con más de 8,8 millones de seguidores, para hacer la petición. “Le solicito a los medios públicos la transmisión de las reuniones de empalme de gobierno”, expresó el primer mandatario, frente a la forma en que la ciudadanía seguiría en tiempo real la entrega formal al entrante gobernante.

PUBLICIDAD

Con este mensaje en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro pidió a los medios públicos la transmisión del proceso de empalme - crédito @petrogustavo/X

Esta solicitud se conoció poco después de que el equipo del nuevo mandatario expresó sus inquietudes sobre presuntas irregularidades administrativas detectadas en los últimos días del actual mandato. En especial por lo dicho por José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, que declaró que el proceso de empalme debía ser “un proceso público, responsable y verificado para estabilizar el Estado”.

En respuesta, la administración de Gustavo Petro negó los señalamientos sobre posibles conductas irregulares en el tramo final de su administración y, con ello, dejó en claro su intención de comprometerse con la transparencia. Fue entonces cuando se planteó la posibilidad de cubrir, sin restricciones, las sesiones que se lleven a cabo entre ambos equipos durante la transición.

PUBLICIDAD

Frente al proceso de empalme, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República también han sido convocadas para acompañar el proceso, con el propósito de brindar garantías institucionales adicionales. De hecho, las entidades emitieron un comunicado conjunto en el que remarcaron la importancia que desde el Gobierno saliente se entregue toda la información pedida.

Germán Ávila y José Manuel Restrepo encabezan la primera reunión del proceso de empalme entre los gobiernos saliente y entrante, con el inicio de las mesas técnicas en la Casa de Nariño - crédito @Marovaar/X

Esto debe incluir “la totalidad de los temas a cargo de la administración, así como la gestión adelantada respecto de los recursos financieros, humanos y administrativos asignados para hacerlos efectivos. Se trata de un deber que no admite excepciones y cuyo incumplimiento puede dar lugar a las investigaciones establecidas por el ordenamiento jurídico”, precisaron en su pronunciamiento.

PUBLICIDAD

El proceso de empalme abarca más de 22 mesas técnicas distribuidas en los principales ministerios y entidades estatales. De acuerdo con el cronograma publicado por la Casa de Nariño, los equipos tienen la tarea de socializar informes de gestión, analizar la situación financiera, revisar contratos y nombramientos recientes, y elaborar actas detalladas antes del 7 de agosto.

Un hecho sin precedentes en la transmisión de mando en Colombia

La petición de Petro, de solicitarle a Inravisión y Radio Nacional de Colombia que se transmitan estas sesiones, no tiene precedentes recientes en la historia política del país; como en su momento tampoco se tenían antecedentes de que se televisaran los Consejos de Ministros, que empezaron a hacerse públicos desde aquella jornada del 4 de febrero de 2025, cuando se vio el primero de ellos.

PUBLICIDAD

El presidente Gustavo Petro ya se había mostrado de acuerdo en que las sesiones de empalme se transmitan por TV - crédito @petrogustavo/X

“Soy partidario que todas las sesiones de empalme se transmitan por televisión”, fue el mensaje con el que el primer mandatario se expresó en favor de que los colombianos puedan ver estas jornadas. Lo anterior, tras la directriz del jefe del equipo de empalme del Gobierno saliente, el ministro de Hacienda Germán Ávila, que dispuso que la totalidad de las reuniones quedaran registradas en video.

Frente a lo propuesto por Petro, es válido destacar que el equipo de Abelardo de la Espriella no ha oficializado aún su aceptación a la propuesta, aunque fuentes cercanas al presidente electo han resaltado la importancia de que la ciudadanía “vea y compruebe el estado real de la Nación”; por lo que las próximas horas serán decisivas para saber si acceden a que los encuentros sean públicos.

PUBLICIDAD

En este proceso también se ha aclarado que algunos datos sensibles, como información de seguridad nacional, contratos de defensa o documentación clasificada, podrían requerir un tratamiento reservado. En ese sentido, si bien la transparencia es valorada en este caso, se sobreentiende que hay información que debe manejarse con cuidado institucional, para no afectar los intereses de la nación.