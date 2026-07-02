Colombia

Los diálogos de paz con la Segunda Marquetalia ya habían acabado tiempo atrás pese a la suspensión del Consejo de Estado, señaló Otty Patiño

El consejero comisionado de Paz manifestó que el grupo liderado por alias Iván Márquez había dejado de existir como interlocutor del Ejecutivo, y agregó que la decisión judicial no afecta los demás espacios de conversación

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El alto comisionado para la Paz sostuvo que la suspensión de la resolución sobre la Segunda Marquetalia no cambia el panorama actual de la política de paz en Colombia - crédito Javier Andrés Rojas/Reuters
El alto comisionado para la Paz sostuvo que la suspensión de la resolución sobre la Segunda Marquetalia no cambia el panorama actual de la política de paz en Colombia - crédito Javier Andrés Rojas/Reuters

Otty Patiño, consejero comisionado de Paz, se pronunció sobre la decisión del Consejo de Estado que suspendió la resolución que autorizó la instalación de la mesa de diálogos de paz con la Segunda Marquetalia, facción de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Márquez.

En medio de su participación en el acto conmemorativo de los 35 años de la Constitución Política de 1991 en Barranquilla, el funcionario mencionó que ese espacio de diálogo había perdido vigencia incluso antes del fallo judicial, debido a que, para el Gobierno nacional, la estructura armada dejó de existir como contraparte válida.

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Con la Segunda Marquetalia ya no había negociaciones. Prácticamente había dejado de existir; están peleando con fantasmas”, afirmó Patiño a los medios de comunicación.

Desde noviembre de 2024, la Segunda Marquetalia no era tenido en cuenta por el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Daniel Becerril/Reuters
Desde noviembre de 2024, la Segunda Marquetalia no era tenido en cuenta por el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Daniel Becerril/Reuters

Así mismo, recalcó que la decisión del Consejo de Estado de suspender la resolución que autorizaba conversaciones con la Segunda Marquetalia, no altera el panorama actual de la política de “Paz Total” en Colombia.

Actualmente, el Gobierno colombiano adelanta conversaciones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), grupo que se desligó de la Segunda Marquetalia, tras fisuras entre Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza.

De hecho, el Comisionado de Paz explicó en un comunicado público la diferencia de los dos procesos, así como los avances que ha tenido la mesa con la disidencia de ‘Walter Mendoza’.

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“Desde el mes de noviembre de 2024, con la agrupación ilegal “Segunda Marquetalia” no existe ninguna contacto o comunicación y menos aún, negociación con ese grupo cuya vocería se encontraba en el señor Iván Márquez (...) la anterior situación quedó registrada y formalizada en la Resolución 202 del 9 de julio de 2024. Este acto administrativo no ha sido objeto de ninguna decisión judicial y por tanto goza de presunción de legalidad”, mencionó la entidad.

Comunicado del Gobierno Petro aclarando que los diálogos de paz son con la Cneb y no con la Segunda Marquetalia - crédito Consejería Comisionado de Paz
Comunicado del Gobierno Petro aclarando que los diálogos de paz son con la Cneb y no con la Segunda Marquetalia - crédito Consejería Comisionado de Paz

En cuanto a los avances del proceso con la Cneb, la consejería declaró: “Se encuentra en la creación de la Zona de ubicación temporal en el municipio del Valle del Guamuez, Putumayo a la que han ingresado 99 integrantes de la Coordinadora Nacional-EB en tránsito a la ciudadanía plena. Previamente hicieron dejación de armas que se encuentran bajo la custodia de las autoridades competentes (...) La ZUT creada por decisión de nuestra mesa de diálogos no está cobijada por la decisión del Consejo de Estado y como espacio humanitario debe ser protegida por las autoridades públicas”.

Suspensión del Consejo de Estado

La decisión recayó sobre la Resolución N.º 064 del 28 de febrero de 2024, expedida por el presidente Gustavo Petro, y fue adoptada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo tras una medida cautelar solicitada por la Fundación para el Estado de Derecho.

En su justificación, el alto tribunal afirmó que el Gobierno no podía tramitar ese proceso como una negociación política porque la organización encaja, según la Ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total), en la categoría de estructura armada organizada de crimen de alto impacto y no en la de grupo armado organizado al margen de la ley.

Esa diferenciación cambia el alcance de cualquier acercamiento estatal. Mientras con los grupos armados organizados al margen de la ley pueden adelantarse negociaciones de carácter político, con las estructuras de crimen de alto impacto solo caben procesos orientados al sometimiento a la justicia y al desmantelamiento definitivo.

La vía de los diálogos de carácter político con miras a un acuerdo de paz, en cambio, está prevista en el literal c) (i) para los grupos armados organizados al margen de la ley.

Se entenderá como parte de una estructura armada organizada de crimen de alto impacto a los exmiembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado Colombiano, que contribuyan con su desmantelamiento”, señala la norma en cuestión.

El alto tribunal advirtió que, mientras se resuelve de fondo la demanda, el acto administrativo que dio luz verde a la mesa no podrá seguir produciendo efectos jurídicos.

Otty Patiño pidió al presidente electo Abelardo De La Espriella que evalúe los procesos de paz inconclusos antes de desmontarlos o darles continuidad - crédito Consejería Comisionado de Paz
Otty Patiño pidió al presidente electo Abelardo De La Espriella que evalúe los procesos de paz inconclusos antes de desmontarlos o darles continuidad - crédito Consejería Comisionado de Paz

Otty Patiño sobre otros procesos de paz

Más allá del caso de la Segunda Marquetalia, Otty Patiño también aprovechó su intervención para enviar un mensaje a la administración de Abelardo de la Espriella que asumirá el poder en cuatro semanas.

Planteó que los avances de cada uno de los procesos con las organizaciones al margen de la ley deben ser evaluados con serenidad y que los procesos en curso no deberían desecharse sin una revisión previa.

“Que sea tranquilo, que observe con tranquilidad, con serenidad lo que hemos avanzado, que tenemos unos procesos inconclusos y que tiene dos opciones: o borrar esos procesos, borrar el tablero y empezar de nuevo. Ojalá que no empiece con una guerra total, sino que sepa y aprecie lo que ya se ha venido avanzando”, manifestó el comisionado.

- crédito Consejería Comisionado de Paz
- crédito Consejería Comisionado de Paz

Según explicó, el nuevo gobierno podrá decidir si mantiene las iniciativas abiertas o si adopta una estrategia completamente distinta. Patiño insistió en que una eventual interrupción de esos acercamientos tendría efectos directos sobre las comunidades. “Hay que pensar en la gente, en lo que significa para la comunidad que esos procesos se interrumpan”, sostuvo.

El funcionario defendió además la idea de que la paz no debe medirse como un hecho cerrado ni como un acuerdo final único, sino como una construcción gradual, con compromisos que se aplican a medida que se pactan.

“Nosotros hemos planteado una metodología distinta. Hemos dicho que lo que se vaya acordando se va haciendo. No vamos buscando acuerdos globales, ni finales, ni totales, sino ir avanzando más como proceso que como evento cerrado”, concluyó.

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