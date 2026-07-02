Colombia

La CAR rescató a tres crías de yaguarandí en el municipio de La Mesa, Cundinamarca

Los felinos fueron abandonados en una finca tras el aviso de la comunidad

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Tres crías de yaguarundí permanecen bajo observación veterinaria en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CAR, luego de su rescate en La Mesa, Cundinamarca - crédito CAR Cundinamarca
Tres crías de yaguarundí permanecen bajo observación veterinaria en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CAR, luego de su rescate en La Mesa, Cundinamarca - crédito CAR Cundinamarca

El hallazgo de tres crías de yaguarundí en un predio rural de La Mesa, Cundinamarca, puso en evidencia la presencia de esta especie silvestre en zonas destinadas a la ganadería.

El rescate fue realizado por profesionales de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), tras el aviso de un habitante que notó a los felinos expuestos a la intemperie.

La pronta intervención permitió constatar que los animales, confundidos inicialmente con gatos domésticos por su aspecto, eran en realidad cachorros de Herpailurus yagouaroundi, una especie nativa de los ecosistemas colombianos. Así lo confirmó el equipo de fauna silvestre de la Dirección Regional Tequendama, que activó de inmediato el protocolo de atención y traslado.

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La directora regional Tequendama de la CAR, Nidia Cruz, destacó la importancia de la pronta notificación ciudadana para activar los protocolos de rescate y protección de fauna silvestre - crédito CAR Cundinamarca
La directora regional Tequendama de la CAR, Nidia Cruz, destacó la importancia de la pronta notificación ciudadana para activar los protocolos de rescate y protección de fauna silvestre - crédito CAR Cundinamarca

Qué sucedió con las crías rescatadas

Tras el rescate, los ejemplares fueron llevados al Centro de Atención y Valoración (CAV) de Fauna Silvestre de la CAR. Allí, recibirán atención veterinaria especializada y estarán bajo observación constante hasta que su salud y desarrollo permitan su reintegración al entorno natural. “Los cachorros fueron puestos a disposición del CAV de fauna de la CAR para revisar su estado de salud, monitorearlos y posteriormente liberarlos en su hábitat cuando se encuentren en condiciones óptimas”, detalló la directora regional Tequendama, Nidia Cruz.

La presencia de yaguarundíes en zonas cercanas a actividades humanas no es inusual, ya que su distribución abarca manglares, sabanas, bosques húmedos tropicales y áreas próximas a asentamientos. Según la CAR, “la conservación de esta especie también contribuye a proteger los hábitats donde vive”.

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Características y rol ecológico del yaguarundí

El jaguarundi, conocido también como gato moro, onza o leoncillo, se caracteriza por su cuerpo alargado, patas cortas y pelaje uniforme que varía del gris al rojizo. Su dieta incluye pequeños mamíferos, aves, reptiles, insectos y frutas. Es un animal mayormente diurno, hábil tanto para trepar como para nadar, y pasa buena parte de su tiempo en el suelo.

El yaguarundí, una especie nativa de Colombia, cumple un papel clave en el equilibrio ecológico y es considerado un indicador de ecosistemas saludables - crédito CAR Cundinamarca
El yaguarundí, una especie nativa de Colombia, cumple un papel clave en el equilibrio ecológico y es considerado un indicador de ecosistemas saludables - crédito CAR Cundinamarca

La importancia ecológica del yaguarundí radica en su función como depredador. Al regular poblaciones de roedores, aves y reptiles, ayuda a mantener el equilibrio en los ecosistemas donde habita. La CAR subraya que “su presencia es un indicador de ecosistemas funcionales, con cobertura vegetal adecuada y disponibilidad de presas”.

Estado de conservación y amenazas

Aunque la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Uicn) clasifica a la especie como de preocupación menor, enfrenta riesgos asociados a la pérdida de hábitat, producto de la deforestación, el avance agrícola y los atropellos en carreteras. La autoridad ambiental insiste en que la protección de estos felinos significa también proteger los bosques, sabanas y matorrales que forman parte de su hábitat natural.

El llamado a la ciudadanía y los protocolos de rescate

La CAR hizo énfasis en la necesidad de que la ciudadanía reporte cualquier hallazgo de fauna silvestre en situación de vulnerabilidad. “Estos avisos permiten activar los protocolos de rescate, atención y protección de las especies que hacen parte del patrimonio natural del país”, expuso la entidad.

La CAR recuerda que existe una línea de atención disponible las 24 horas para reportar fauna silvestre en riesgo o abandono en el territorio colombiano - crédito CAR Cundinamarca
La CAR recuerda que existe una línea de atención disponible las 24 horas para reportar fauna silvestre en riesgo o abandono en el territorio colombiano - crédito CAR Cundinamarca

El Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre dispone de una línea telefónica disponible las 24 horas para recibir reportes sobre animales silvestres en situación de abandono, debilidad o riesgo. La recomendación es que, ante la presencia de ejemplares silvestres, no se intente manipularlos ni mantenerlos en cautiverio, sino informar a la autoridad ambiental correspondiente para proceder con el manejo adecuado.

Este felino se distingue por adaptarse a diferentes ambientes y su presencia evidencia la existencia de recursos naturales adecuados. La CAR destacó que “proteger esta especie implica conservar la biodiversidad y el patrimonio natural de Colombia”. Además, recordó que su supervivencia depende de la conservación del entorno, pues la pérdida de vegetación y la fragmentación del hábitat son factores que amenazan su permanencia.

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