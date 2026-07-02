El Banco de la República elevó su tasa de interés al 12%: así afectará los CDT y los créditos para los colombianos

La decisión, que empezó a regir en julio, abre un segundo semestre con financiación más costosa y mayores rendimientos para el ahorro a término, con un traslado gradual que se sentirá con más fuerza - crédito Banco de la República

Las tasas de interés en Colombia entraron en una nueva fase para los hogares: el Banco de la República llevó su tasa de intervención al 12% efectivo anual y el efecto más visible será doble en el segundo semestre de 2026, con créditos más caros y CDT mejor remunerados.

Las nuevas alzas encarecen en forma gradual las tarjetas de crédito, los préstamos de consumo, las hipotecas y las compras diferidas, mientras elevan la rentabilidad del ahorro en CDT.

Ese traslado no será inmediato, pero se sentirá con más fuerza entre julio y septiembre y a lo largo del segundo semestre. El nuevo ciclo de aumentos arrancó en enero de 2026 y, según El Tiempo, la tasa pasó a 10,25% en ese momento, subió a 11,25% en abril y quedó en 12% tras la decisión de junio, que empezó a regir en julio.

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Este viraje al repunte de la inflación y al cambio de expectativas sobre una eventual baja del costo del dinero este año. Para Roger Román Sánchez, director ejecutivo de Russell Bedford Colombia, el mercado esperaba otro escenario.

“El mercado entró a 2026 apostando a que el crédito se abarataría en la segunda mitad del año. Esa apuesta se canceló: el semestre arranca con la tasa más alta desde 2024 y el alivio quedó reprogramado para 2027”, afirmó en declaraciones recogidas por Portafolio.

¿Cuándo subirán las cuotas y los intereses?

El traslado de la tasa de intervención al crédito toma tiempos distintos según el producto. Según El Tiempo, los créditos comerciales reaccionan en semanas, los de consumo tardan entre uno y tres meses y las hipotecas pueden demorar hasta seis meses o más.

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El ajuste por la política monetaria llega con rezagos según el producto y todavía no aparece completo en los extractos, pero el alza acumulada del primer semestre se reflejará en el tercer trimestre - crédito Visuales IA

Ese rezago explica por qué el golpe más fuerte todavía no aparece completo en los extractos. Julio, agosto y septiembre reflejarán las alzas acumuladas del primer semestre, sobre todo en tarjetas, préstamos de consumo y compras diferidas. Las cifras ya muestran ese movimiento en los préstamos de los hogares.

Según El Tiempo, la tasa promedio ponderada de los créditos de consumo pasó de 17,01% efectivo anual a mediados de diciembre de 2025 a 19,71% al cierre de junio, un aumento de 2,7 puntos porcentuales. También hay diferencias entre entidades.

Ejemplo de eso, es que Banco Mundo Mujer pasó de cobrar cerca de 25% efectivo anual a 28,5% en junio, mientras Itaú subió de 13,43% a 15,04% en el mismo periodo, según El Tiempo.

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La Superintendencia Financiera certificó al cierre de junio un interés bancario corriente de 19,19% efectivo anual para crédito de consumo y ordinario, con intereses máximos alrededor de 28,79% efectivo anual. En ese marco, Russell Bedford Colombia advirtió en Portafolio que financiar compras pequeñas a muchos meses o pagar solo el mínimo de la tarjeta puede volver más larga y costosa una deuda manejable.

Román Sánchez puso el foco en ese retraso del ajuste. “Lo más engañoso de este ciclo es el rezago: los aumentos de tasa de los primeros meses todavía se están trasladando a las tarjetas y a los créditos de consumo. El bolsillo sentirá lo más duro en el segundo semestre, aunque el Banco ya no suba más”, dijo a Portafolio.

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¿Por qué los CDT vuelven a ganar atractivo?

La otra cara del ciclo es el ahorro. Según El Tiempo, cuando suben las tasas las entidades financieras mejoran la remuneración de los depósitos para captar recursos, y ese movimiento suele verse en algunas semanas o en un mes. Ese cambio ya aparece en los CDT a 360 días.

El rendimiento del depósito a término repuntó desde 9,14% a finales de 2025, mientras las entidades ajustan su oferta para captar recursos tras el aumento en el costo del dinero - crédito Colprensa

La tasa promedio ponderada subió de 9,14% efectivo anual a finales de diciembre de 2025 a 12,02% al cierre de junio. También hay una dispersión amplia entre entidades.

En diciembre del 2025, la tasa más alta para ese plazo la ofrecía KOA Compañía de Financiamiento con 11,06% efectivo anual, mientras la más baja correspondía a Banco Caja Social con 5,89%.

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Antes de que el mercado absorbiera por completo la última alza, algunos bancos ya habían movido su oferta. Pibank elevó desde el 1 de julio la rentabilidad de su CDT a 360 días de 13% a 13,50% efectivo anual. Portafolio sostuvo que ese entorno devuelve atractivo a los CDT para quienes no arrastran deudas costosas.

El análisis de Russell Bedford Colombia, citado por ese medio, planteó que los instrumentos de bajo riesgo vuelven a ser una alternativa para hogares con recursos disponibles.

Qué puede pasar con las tasas en los próximos meses

El cambio de rumbo del Banco responde al deterioro del panorama inflacionario, al aumento de las expectativas de inflación, al dinamismo del mercado laboral, al alza del salario mínimo y a otros factores internos y externos.

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Portafolio añadió que el IPC llegó a 5,84% anual en mayo y señaló presiones en restaurantes y hoteles, salud y educación. Las previsiones del mercado apuntan a que el ciclo puede no haber terminado.

Roger Román Sánchez señaló que la apuesta de comienzos de año por una reducción del costo de endeudarse en la segunda mitad quedó cancelada, tras ubicarse el nivel más alto desde 2024 - Crédito John Vizcaíno / Reuters

Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research para Colombia, dijo a El Tiempo: “Consideramos que el Banco podría continuar el ciclo de alzas con al menos un incremento adicional en los próximos meses, llevando la tasa a 12,25%”.