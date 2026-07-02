La autopista Sur permanece bloqueada por protestas y afecta el tránsito entre Bogotá y Soacha: esto se sabe

El cierre en los sectores Frigorífico y Guadalupe obligó a suspender de forma temporal paradas como Alquería, Venecia, Sevillana, Perdomo y el Portal Sur, mientras el tránsito permanece detenido en la vía - crédito @MovilidadSoacha / X
La Secretaría de Movilidad informó sobre unas protestas a la altura de la carrera 62A que mantienen cerrado el paso en dirección este-oeste sobre la autopista Sur, lo que genera congestión en el sur de Bogotá.
El bloqueo total en la autopista Sur, en el sector Frigorífico y a la altura de Guadalupe, afecta el carril mixto y el exclusivo de Transmilenio. El bloqueo obligó a suspender en forma temporal varias estaciones del sistema. Entre los puntos fuera de servicio están Alquería, Venecia, Sevillana, Perdomo y el Portal Sur.
La interrupción también afecta uno de los accesos entre Bogotá y Soacha, por lo que las autoridades recomiendan usar la avenida Dagoberto Mejía como ruta alterna.
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A las 6:45 a. m., la manifestación ajena a la operación persiste, según la empresa prestadora del servicio público, Transmilenio. El servicio entre la estación San Mateo y el Portal Sur permanece suspendido. La flota continúa su retorno en la estación General Santander. Las estaciones Alquería, Venecia, Sevillana, Perdomo y el Portal Sur se mantienen fuera de servicio de manera temporal. Las rutas de TransMiZonal siguen con desvíos.
Siendo las 7:05 a. m., Transmilenio informó que “La manifestación ajena a la operación se mantiene. Las estaciones Alquería, Venecia, Sevillana, Madelena, Perdomo, Portal Sur, Bosa, La Despensa, León XIII, Terreros - Hospital C.V. y San Mateo continúan fuera de servicio”.
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