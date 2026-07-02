Colombia

La autopista Sur permanece bloqueada por protestas y afecta el tránsito entre Bogotá y Soacha: esto se sabe

Las paralizaciones obligan a los viajeros a buscar opciones distintas de transporte, mientras se extiende la congestión en los accesos al sur de la capital

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El cierre en los sectores Frigorífico y Guadalupe obligó a suspender de forma temporal paradas como Alquería, Venecia, Sevillana, Perdomo y el Portal Sur, mientras el tránsito permanece detenido en la vía - crédito @MovilidadSoacha / X

La Secretaría de Movilidad informó sobre unas protestas a la altura de la carrera 62A que mantienen cerrado el paso en dirección este-oeste sobre la autopista Sur, lo que genera congestión en el sur de Bogotá.

El bloqueo total en la autopista Sur, en el sector Frigorífico y a la altura de Guadalupe, afecta el carril mixto y el exclusivo de Transmilenio. El bloqueo obligó a suspender en forma temporal varias estaciones del sistema. Entre los puntos fuera de servicio están Alquería, Venecia, Sevillana, Perdomo y el Portal Sur.

La interrupción también afecta uno de los accesos entre Bogotá y Soacha, por lo que las autoridades recomiendan usar la avenida Dagoberto Mejía como ruta alterna.

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A las 6:45 a. m., la manifestación ajena a la operación persiste, según la empresa prestadora del servicio público, Transmilenio. El servicio entre la estación San Mateo y el Portal Sur permanece suspendido. La flota continúa su retorno en la estación General Santander. Las estaciones Alquería, Venecia, Sevillana, Perdomo y el Portal Sur se mantienen fuera de servicio de manera temporal. Las rutas de TransMiZonal siguen con desvíos.

La entidad de movilidad indicó que la manifestación interrumpe el flujo en sentido este-oeste, con filas en el sur de Bogotá y afectación en un corredor clave hacia Soacha - crédito Cámara de seguridad Bogotá
La entidad de movilidad indicó que la manifestación interrumpe el flujo en sentido este-oeste, con filas en el sur de Bogotá y afectación en un corredor clave hacia Soacha - crédito Cámara de seguridad Bogotá

Siendo las 7:05 a. m., Transmilenio informó que “La manifestación ajena a la operación se mantiene. Las estaciones Alquería, Venecia, Sevillana, Madelena, Perdomo, Portal Sur, Bosa, La Despensa, León XIII, Terreros - Hospital C.V. y San Mateo continúan fuera de servicio”.

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