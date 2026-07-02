Colombia

Corte Constitucional ordenó al Icetex pagar subsidios de sostenimiento ya reconocidos: no podrá alegar falta de presupuesto para suspender el beneficio

El alto tribunal ordenó mantener esos apoyos para quienes renovaron sus créditos y advirtió que los líos internos de la entidad no pueden poner en jaque la permanencia universitaria

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La ley de financiamiento, cuyo hundimiento en 2024 afectó recursos, generó esta crisis de desfinanciación en el Icetex - crédito Colprensa
La Corte le puso freno al Icetex: no puede quitar subsidios ya reconocidos por falta de presupuesto - crédito Colprensa

La Corte Constitucional emitió una decisión que favorece a estudiantes beneficiarios de créditos educativos del Icetex, al concluir que la entidad no puede suspender el pago de subsidios de sostenimiento previamente reconocidos argumentando problemas presupuestales o cambios administrativos en la interpretación de las normas.

El alto tribunal estudió dos acciones de tutela presentadas por jóvenes que, pese a haber renovado sus créditos mediante giros adicionales para culminar sus estudios, dejaron de recibir el subsidio de sostenimiento que venían percibiendo.

Para la Corte, esa actuación vulneró varios de sus derechos fundamentales y desconoció la confianza legítima que habían depositado en las decisiones adoptadas previamente por la entidad.

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La decisión representa un precedente para los estudiantes que dependen de estos apoyos económicos para cubrir gastos de alimentación, transporte, materiales académicos y otras necesidades indispensables para permanecer en la educación superior.

La Corte frena al Icetex por cortar apoyos ya aprobados - crédito Corte Constitucional
La Corte frena al Icetex por cortar apoyos ya aprobados - crédito Corte Constitucional

Uno de los casos analizados corresponde a un estudiante víctima del conflicto armado por desplazamiento forzado, quien no cuenta con ingresos propios y depende económicamente de una familia de escasos recursos, según compartió la corte en su boletín.

Aunque el Icetex aprobó un giro adicional para financiar el primer semestre de 2025 y desembolsó el valor de la matrícula, el subsidio de sostenimiento nunca fue consignado, pese a que inicialmente la entidad le indicó que el pago se realizaría cuando recibiera los recursos correspondientes.

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El segundo expediente corresponde a un estudiante indígena, que también renovó su crédito educativo mediante giros adicionales para los periodos académicos 2024-2 y 2025-1.

En ambos semestres, el Icetex cubrió la matrícula, pero posteriormente negó el subsidio de sostenimiento argumentando que el periodo presupuestal ya había cerrado y que los giros adicionales no generaban ese beneficio.

Dos tutelas destaparon el jalón de orejas al Icetex por frenar ayudas clave para seguir estudiando - crédito Corte Constitucional
Dos tutelas destaparon el jalón de orejas al Icetex por frenar ayudas clave para seguir estudiando - crédito Corte Constitucional

La Corte recordó que la educación es un derecho fundamental

Al analizar los casos, la Sala Sexta de Revisión enfatizó que el derecho a la educación no solo implica garantizar el acceso a una institución educativa, también adoptar medidas que permitan la permanencia de los estudiantes en el sistema.

En ese sentido, explicó que los mecanismos de financiación y los subsidios dirigidos a estudiantes en condición de vulnerabilidad cumplen una función constitucional esencial para evitar la deserción universitaria.

“La educación es un derecho fundamental y un fin esencial del Estado Social de Derecho, por su importancia para el desarrollo integral de la persona, el progreso social y la efectividad de otros derechos (...) Por ello, la garantía del derecho a la educación comprende tanto el acceso como la permanencia en el sistema educativo en condiciones materiales de igualdad”, señaló la Corte Constitucional.

El alto tribunal también indicó que garantizar la permanencia de los estudiantes implica eliminar progresivamente las barreras económicas que puedan impedirles terminar sus carreras profesionales.

El Icetex no puede cambiar las reglas cuando el beneficio ya fue reconocido

Uno de los principales argumentos de la sentencia es que el subsidio de sostenimiento se reconoce cuando el crédito educativo es aprobado por primera vez y se verifica que el estudiante cumple los requisitos establecidos.

Icetex - crédito Sofía Toscano/Colprensa
La decisión explica que esa modalidad sigue siendo una renovación del mismo financiamiento, así que la entidad no puede retirar ese respaldo por una nueva lectura de las reglas - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Por esa razón, la Corte concluyó que los llamados giros adicionales constituyen una modalidad de renovación del mismo crédito y no un beneficio distinto, por lo que no existe ninguna disposición que permita excluir automáticamente el subsidio durante esos periodos adicionales.

La Sala precisó que el subsidio de sostenimiento se reconoce al momento de la aprobación inicial del crédito educativo, cuando se verifican los requisitos, la focalización y la disponibilidad presupuestal. Desde ese momento, su continuidad depende de la renovación oportuna del crédito, sin que exista actualmente una habilitación para revaluar o restringir el beneficio en cada periodo académico. Los giros adicionales son una modalidad de renovación del crédito educativo para financiar periodos académicos adicionales. No constituyen un nuevo crédito ni un subsidio distinto, razón por la cual la exclusión del subsidio de sostenimiento no se desprende de ninguna disposición expresa de la reglamentación vigente”, explicó el tribunal.

Asimismo, la Corte advirtió que la interpretación adoptada por el Icetex entre 2024 y 2025 apareció de manera repentina y nunca había sido aplicada de forma uniforme.

Para los magistrados, modificar las condiciones de un beneficio económico sin advertir previamente a los estudiantes afecta gravemente la confianza legítima de quienes organizaron su proyecto educativo contando con ese respaldo financiero.

Otro de los puntos centrales de la decisión es que el Icetex no puede justificar la suspensión de subsidios previamente reconocidos alegando problemas administrativos o insuficiencia presupuestal.

El tribunal sostuvo que los recursos para renovar beneficios fueron solicitados y transferidos, y atribuyó el incumplimiento a fallas de planeación y ejecución interna, sin que sus efectos recaigan en los beneficiarios - crédito Juan Páez/Colprensa y Corte Constitucional
El tribunal sostuvo que los recursos para renovar beneficios fueron solicitados y transferidos, y atribuyó el incumplimiento a fallas de planeación y ejecución interna, sin que sus efectos recaigan en los beneficiarios - crédito Juan Páez/Colprensa y Corte Constitucional

La alegada insuficiencia de recursos no justificaba la suspensión de los subsidios, pues, según lo informado, a la entidad le fueron otorgados y transferidos los recursos solicitados destinados a la renovación de beneficios previamente reconocidos. En consecuencia, la falta de desembolso evidenció una deficiencia de planeación, programación o ejecución presupuestal, cuyas consecuencias no podían ser trasladadas a los estudiantes. La negativa de desembolsar el subsidio vulneró los derechos fundamentales a la educación, la igualdad, el mínimo vital y el debido proceso, así como el principio de confianza legítima”, concluyó la Corte Constitucional.

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