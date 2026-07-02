Invima lanzó alerta por crema hidratante que es viral en TikTok recomendada por influenciadores: piden suspender su uso de inmediato

El Invima declara ilegal la venta de la crema de sebo SéBella en Colombia - crédito Colprensa y @sebella15/tiktok

Los videos que prometen una piel más hidratada y saludable con la llamada crema de sebo de la marca Sé Bella han acumulado miles de reproducciones en plataformas como TikTok e Instagram. Sin embargo, mientras el producto gana popularidad entre creadores de contenido e influenciadores, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una advertencia que pone en duda su seguridad y legalidad.

La autoridad sanitaria publicó la alerta sanitaria No. 197-2026, en la que informó que la comercialización de este cosmético en Colombia es ilegal debido a que no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), requisito indispensable para que un producto de este tipo pueda venderse legalmente en el país.

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Según explicó el Invima, la decisión se tomó después de recibir denuncias ciudadanas y realizar labores de vigilancia sanitaria que permitieron identificar que la crema estaba siendo promocionada y distribuida a través de redes sociales.

De acuerdo con la entidad, esta situación convierte al producto en un cosmético fraudulento y representa un riesgo potencial para quienes lo adquieren y utilizan sin conocer su procedencia.

La crema de sebo Sé Bella se hizo viral en TikTok, pero el Invima la declaró ilegal en Colombia - crédito Invima

“El producto crema de sebo Sé Bella no cuenta con Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), requisito indispensable para su comercialización en Colombia. La medida aplica para todas sus presentaciones comerciales. Además, no reporta información sobre el titular del registro, fabricante o importador oficial, por lo que se considera un producto fraudulento cuya calidad, seguridad y eficacia no han sido evaluadas por la autoridad sanitaria”, advirtió el Invima.

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La entidad explicó que la ausencia de la NSO significa que el producto nunca fue sometido al proceso mediante el cual se verifica que un cosmético cumpla con los requisitos técnicos y científicos exigidos por la normativa colombiana.

En consecuencia, las autoridades indicaron que no existen garantías sobre los ingredientes utilizados, las condiciones de fabricación, los procesos de almacenamiento o el transporte que recibió antes de llegar al consumidor final.

“Al carecer de Notificación Sanitaria Obligatoria no existen garantías científicas ni técnicas sobre la calidad, seguridad y eficacia del cosmético. Tampoco hay certeza del cumplimiento de los requisitos normativos relacionados con su composición, origen, condiciones de fabricación o almacenamiento. Al desconocerse la cadena de comercialización, se pierde completamente la trazabilidad del producto y no es posible verificar si fue transportado o conservado bajo condiciones adecuadas”, señaló la autoridad sanitaria.

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La autoridad sanitaria pide suspender de inmediato el uso de la crema de sebo Sé Bella - crédito @sebella15/tiktok

Uno de los aspectos que más llamó la atención del Invima es que la crema ha ganado notoriedad gracias a publicaciones realizadas por cuentas de la propia marca y por creadores de contenido que la recomiendan como una alternativa natural para el cuidado de la piel.

En estas publicaciones se asegura que el producto ayuda a proteger, hidratar y mejorar el aspecto de la piel; sin embargo, la entidad aclaró que ninguno de esos beneficios ha sido comprobado o autorizado oficialmente.

Por esa razón, insistió en que los consumidores no deben asumir que un producto viral en redes sociales cumple automáticamente con las condiciones sanitarias exigidas por la legislación colombiana.

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Invima pidió dejar de usar la crema inmediatamente ‘Sé Bella’

Ante el posible riesgo para la salud, la autoridad sanitaria hizo un llamado directo a quienes ya compraron el producto para que suspendan su uso de forma inmediata.

Lo que prometía piel hidratada con la crema de sebo 'Sé Bella' quedó bajo alerta sanitaria del Invima - crédito @sebella15/tiktok

Asimismo, recomendó abstenerse de adquirir cosméticos que no cuenten con registro sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria, especialmente cuando son comercializados exclusivamente mediante redes sociales, páginas web o plataformas digitales sin información clara sobre su origen.

El instituto también recordó que cualquier ciudadano puede verificar si un cosmético está autorizado para su comercialización ingresando al portal oficial del Invima y consultando la sección “Servicios en Línea – Consulta Registro Sanitario”.

La alerta sanitaria no solo está dirigida a los consumidores, pues la entidad también impartió instrucciones a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales para que refuercen las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos comerciales de sus respectivas jurisdicciones.

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En caso de encontrar el producto, deberán aplicar las medidas sanitarias correspondientes e informar a la entidad nacional sobre los hallazgos. De igual forma, el organismo advirtió que distribuidores, importadores y comerciantes tienen la obligación de abstenerse de almacenar, ofrecer o vender la crema SéBella.

El incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en medidas sanitarias de seguridad y en procesos sancionatorios contemplados por la legislación colombiana.