Identifican a hombre hallado dentro de una bolsa en Dosquebradas: ya son dos casos en menos de 13 días

El CTI de la Fiscalía avanza en la investigación para esclarecer el homicidio y ubicar a los responsables. - crédito CTI de la Fiscalía

Las autoridades identificaron al hombre cuyo cuerpo fue hallado dentro de una bolsa el pasado 29 de junio en zona rural de Dosquebradas (Risaralda). De acuerdo con información publicada por La Patria, la víctima fue identificada como Edun Anderson Londoño López. El caso continúa bajo investigación y corresponde al segundo hallazgo de un cuerpo en condiciones similares registrado en el área metropolitana de Pereira en un periodo de 13 días.

El mismo medio indicó que la víctima nació en Mariquita (Tolima) en 1986. Inicialmente estaba registrada en ese municipio y posteriormente actualizó sus datos de residencia en Dosquebradas.

El cuerpo fue encontrado tras un reporte de la comunidad

Según informó la Policía Metropolitana de Pereira, citada por el medio, el hallazgo ocurrió durante la mañana del 29 de junio, luego de que habitantes de un sector rural de Dosquebradas alertaran sobre la presencia de una bolsa abandonada.

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Tras recibir el reporte, uniformados se desplazaron hasta el lugar, confirmaron que en el interior se encontraba el cuerpo de un hombre, acordonaron la zona y activaron los protocolos judiciales para preservar la escena.

Las diligencias de inspección judicial quedaron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, mientras unidades de Policía Judicial e inteligencia continúan adelantando la recolección de pruebas e información para esclarecer las circunstancias del homicidio.

La Policía acordonó la zona rural de Dosquebradas tras el hallazgo. - crédito Colprensa

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas de la muerte ni han revelado detalles sobre los responsables del crimen, por lo que el caso continúa en investigación.

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Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que cualquier persona que tenga información que contribuya al esclarecimiento de este homicidio o permita ubicar a familiares de la víctima la suministre a través de los canales oficiales de la Policía o de la Fiscalía.

Segundo caso registrado en 13 días

Con este homicidio, ya son dos los cuerpos encontrados dentro de bolsas en el área metropolitana de Pereira y Dosquebradas en un periodo de 13 días.

De acuerdo con La Patria, el antecedente más reciente ocurrió el 16 de junio, cuando fue encontrado otro cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de una bolsa, oculto en una cuneta de la vía El Pollo, corredor que comunica a Pereira con Dosquebradas.

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En ese caso, habitantes del sector alertaron a las autoridades por los fuertes olores que provenían del lugar. Posteriormente, la Sijín y peritos del Laboratorio Móvil de Criminalística realizaron la inspección técnica y el levantamiento del cadáver.

El caso sigue bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación. - crédito Colprensa

Preocupación por la reiteración de estos casos

Blu Radio señaló que este nuevo hallazgo vuelve a generar preocupación por la repetición de hechos con características similares en el área metropolitana de Pereira.

El mismo medio recordó que, durante el año pasado, las autoridades desmantelaron estructuras investigadas por su presunto uso para desmembrar personas en sectores como La Churria, en Pereira, y en los barrios El Japón y Mirador de Frailes, en Dosquebradas.

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Por su parte, La Patria informó que, de acuerdo con registros de las autoridades, entre octubre de 2024 y diciembre de 2025 se documentaron al menos 11 casos de cuerpos encontrados en condiciones similares en el área metropolitana de Pereira. El medio agregó que las investigaciones buscan establecer si existe alguna relación entre algunos de estos hechos.

Las autoridades intensifican los operativos en el área metropolitana de Pereira. - Colprensa

Las investigaciones continúan

De acuerdo con Blu Radio, las autoridades mantienen presencia operativa en el sector donde fue encontrado el cuerpo y aseguraron que utilizarán todas sus capacidades investigativas para avanzar en el esclarecimiento del homicidio.

Mientras tanto, el CTI de la Fiscalía y las unidades de Policía Judicial continúan recopilando evidencia para determinar las circunstancias en las que murió Edun Anderson Londoño López e identificar a los responsables de este crimen, que se suma a otro caso similar ocurrido este mismo mes en el área metropolitana de Pereira.

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