Colombia

Gobierno Petro y Federación de Cafeteros acordaron cómo se administrarán los recursos de más de 500.000 familias: así será el contrato

El nuevo mandato establece revisiones técnicas, jurídicas y financieras de cara al futuro del sector sin afectar el apoyo a los productores

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El FoNC administra actualmente un portafolio y un presupuesto valorado en cerca de $3,7 billones - crédito Luisa González/Reuters
El FoNC administra actualmente un portafolio y un presupuesto valorado en cerca de $3,7 billones - crédito Luisa González/Reuters

El Gobierno de Gustavo Petro y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) acordaron extender hasta el 11 de diciembre de 2026 el contrato de administración del Fondo Nacional del Café (FoNC), que vence el 11 de julio de 2026, y cuyos recursos rondan los $3,7 billones. La prórroga busca mantener la continuidad de los programas del sector mientras las partes revisan los componentes técnicos, jurídicos y financieros de un eventual nuevo contrato.

De acuerdo con estas, la decisión garantiza la estabilidad institucional y el apoyo directo a más de 560.000 familias caficultoras de Colombia y los cafeteros seguirán administrando su propio fondo, como ocurre desde que fue creado. El anuncio coincidió con las elecciones cafeteras, un proceso que se hace cada cuatro años para elegir representantes municipales y departamentales. También marcó el inicio del centenario de la Federación, fundada en 1927.

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Al respecto, el gerente general de la FNC, Germán Bahamón Jaramillo, afirmó que el acuerdo “es una muestra de la confianza institucional que ha permanecido por casi nueve décadas”.

El Gobierno nacional y la FNC firmaron el acuerdo que prorroga por cinco meses la administración del Fondo Nacional del Café (FoNC) - crédito FNC
El Gobierno nacional y la FNC firmaron el acuerdo que prorroga por cinco meses la administración del Fondo Nacional del Café (FoNC) - crédito FNC

Plazos, cifras y condiciones de la prórroga

La prórroga quedó firmada el 2 de julio de 2026 por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, delegatario de funciones presidenciales en virtud del Decreto 656 de 2026, y por Bahamón Jaramillo en representación del gremio. El contrato de administración vigente fue suscrito el 11 de julio de 2016 y vence el 11 de julio de 2026.

Las partes ya habían definido esta ruta en una mesa de trabajo desarrollada el 23 de junio de 2026 en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En ese encuentro acordaron extender la administración hasta el 11 de diciembre de 2026 mientras avanzan nuevas mesas de revisión.

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Como se recordará, el Fondo Nacional del Café es una contribución parafiscal aportada por los mismos caficultores. Corresponde a 6 centavos de dólar por cada libra de café verde exportado.

La prórroga también fijó exigencias operativas para su ejecución. La Federación deberá ajustar la garantía de cumplimiento dentro de tres días hábiles siguientes al perfeccionamiento del acuerdo y presentar esa modificación al grupo de contratación del Ministerio para su aprobación y carga en la plataforma Secop.

Marco legal e institucional del Fondo Nacional del Café

El FoNC fue creado por el Decreto 2078 de 1940 como una cuenta especial relacionada con la industria del café. Desde entonces, la Federación lo administra de manera ininterrumpida, de acuerdo con el texto contractual. El documento recuerda que el artículo 2 de la Ley 11 de 1972 autoriza al Gobierno nacional a celebrar con la Federación contratos para impulsar y defender la industria del café. Esa norma establece que dichos contratos tienen una duración de 10 años y pueden prorrogarse por períodos iguales.

La personería jurídica de la Federación fue reconocida mediante la Resolución Ejecutiva No. 33 del 2 de septiembre de 1927. Dicha decisión se publicó en el Diario Oficial No. 20.894 del 14 de septiembre de 1928.

La prórroga modificó de forma expresa la cláusula 24 del contrato de administración de 2016. Esa cláusula fija ahora la nueva fecha de duración hasta el 11 de diciembre de 2026, mientras el resto de los términos y condiciones sigue sin cambios.

Germán Bahamón Jaramillo, gerente general de la FNC, había dicho que había voluntad de diálogo y de construcción de consensos alrededor de un modelo que durante 99 años ha acompañado a las familias cafeteras - crédito @GermanBahamon/X
Germán Bahamón Jaramillo, gerente general de la FNC, había dicho que había voluntad de diálogo y de construcción de consensos alrededor de un modelo que durante 99 años ha acompañado a las familias cafeteras - crédito @GermanBahamon/X

Negociación de un nuevo contrato

El acuerdo no se limita a extender el plazo actual. También abre un periodo de trabajo entre el Gobierno y la Federación para revisar los componentes técnicos, jurídicos y financieros de un eventual nuevo contrato de administración. Ese proceso se desarrollará en las mesas de trabajo pactadas por las partes.

Tanto el Gobierno como la Federación anotaron que la prórroga funciona como referencia temporal para esa negociación y no como cierre de la discusión sobre la siguiente etapa del fondo.

La modificación incluyó además una nueva causal de terminación anticipada. Si las dos partes alcanzan un acuerdo y verifican la viabilidad de los elementos que estudian en esas mesas, podrán cerrar el contrato prorrogado antes de diciembre y avanzar hacia un nuevo esquema contractual dentro del marco legal vigente.

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