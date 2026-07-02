El ministro de Hacienda reveló los nombres de quienes harán parte del equipo de empalme por parte del Gobierno Petro

Germán Ávila coordina la transición del gobierno saliente junto con Nhora Mondragón, Natalia Irene Molina y Augusto Ocampo - crédito Presidencia de Colombia

En medio de la expectativa nacional por el empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el equipo de Abelardo de la Espriella, elegido presidente el 21 de junio, en la mañana del jueves 2 de julio se revelaron los nombres de las personas que harán parte de la comisión del Ejecutivo.

En una rueda de prensa sobre el primer encuentro entre el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el nuevo vicepresidente de la República electo, José Manuel Restrepo, se confirmó la conformación definitiva de la Comisión Nacional de Empalme de la Casa de Nariño y el equipo del gobierno entrante.

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Según informó el ministro, el viernes 3 de julio, a las 10:00 a. m., tendrá lugar el primer encuentro formal entre ambas delegaciones, tras una serie de encuentros previos entre los coordinadores designados.

La transición entre el gobierno actual y el encabezado por Gustavo Petro cuenta con un equipo coordinado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien será acompañado por la directora del Dapre, Nhora Mondragón; la directora del DNP, Natalia Irene Molina; y el secretario Jurídico de Presidencia, Augusto Ocampo. Esta delegación representará a la administración saliente en la Comisión Nacional de Empalme.

Germán Ávila y José Manuel Restrepo encabezan la primera reunión del proceso de empalme entre los gobiernos saliente y entrante, con el inicio de las mesas técnicas en la Casa de Nariño - crédito @Marovaar/X

“Va a estar la directora del Departamento Nacional de Planeación, el director jurídico de la Presidencia y el ministro de Hacienda. Este es el equipo con el cual va a interlocutar con el equipo nacional de empalme el día de mañana a las diez de la mañana”, señaló Ávila en rueda de prensa.

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Por la parte del equipo de De la Espriella, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo hizo públicos los nombres de quienes integrarán el equipo de transición: Carlos Alonso Lucio, Elsa Noguera, Jerome Sanabria, Jaime Beltrán, María Isabel Ocampo y Carolina Restrepo. Tanto Ávila como Restrepo se desempeñarán como coordinadores principales del proceso, que se extenderá hasta el 31 de julio.

Durante la llegada a la sede presidencial, Restrepo destacó el compromiso del nuevo gobierno con la transparencia y la vigilancia rigurosa en el traspaso de información. Según sus palabras, “es un proceso institucional, pero también es un proceso firme, dónde de ninguna manera dejaremos de hacer las alertas, investigaciones que tengamos que hacer respecto a la información sobre las distintas entidades del Estado”.

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El empalme implica la revisión detallada de la gestión saliente y el acceso a información clave de cada entidad estatal. En caso de que durante este proceso se detecten anomalías, los representantes de la nueva administración han declarado que no dudarán en informar y profundizar en investigaciones sobre posibles irregularidades.

Germán Ávila afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro termina su mandato con cinco millones de pobres menos y con mejoras en empleo, inflación y deuda - crédito Lina Gasca/Colprensa

“Es un compromiso porque Colombia necesita transparencia y en cada una de las actuaciones que necesitamos en este proceso”, reiteró José Manuel Restrepo antes del encuentro.

Ambas partes han enfatizado la necesidad de llevar adelante una transición ordenada, en la que prime la claridad y la cooperación. Con la primera reunión formal programada para este viernes, la expectativa apunta a que el trabajo conjunto permita entregar diagnósticos claros y propuestas para la gestión que inicia.

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Apenas un día atrás, el ministro Ávila señaló que la disposición expresada para adelantar la transición tiene “plena correspondencia” con el compromiso del Gobierno nacional de garantizar un proceso ordenado, transparente, responsable y respetuoso de la institucionalidad democrática.

Ávila sostuvo que los relevos en la Presidencia son una muestra de la fortaleza de las instituciones colombianas. También indicó que el Estado debe situarse por encima de las diferencias políticas y actuar en función del interés general, sobre todo en una etapa en la que se transmite información clave entre una administración saliente y otra entrante.

El ministro afirmó que el objetivo común debe ser ofrecer tranquilidad al país sobre el desarrollo del empalme. A su juicio, el proceso debe caracterizarse por transparencia, organización y responsabilidad institucional, de modo que la administración entrante conozca el estado del Gobierno y pueda preparar el inicio de su gestión.

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El ministro enfatizó además que el empalme se desarrollará dentro del marco de la Constitución y la ley. Aclaró que la transición deberá preservar las competencias que corresponden al Gobierno en ejercicio hasta el final del actual periodo presidencial, por lo que la entrega de información no puede desconocer las funciones vigentes de la administración saliente.