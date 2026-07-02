Colombia

El peso colombiano se apreció 7,4% en junio pese a la fortaleza global del dólar: qué pasará con la divisa en julio

El movimiento se atribuye a factores internos tras la primera vuelta presidencial, en un mes con retrocesos de monedas regionales y con el índice DXY en alza

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El dólar en Colombia cayó en junio y el peso colombiano se apreció 7,4% pese al alza global del dólar y la baja del petróleo - crédito Luisa González/Reuters
El dólar en Colombia cayó en junio y el peso colombiano se apreció 7,4% pese al alza global del dólar y la baja del petróleo - crédito Luisa González/Reuters

El dólar en Colombia cayó en junio y el peso se apreció 7,4% mensual, pese a la suba global de la divisa estadounidense y la baja del petróleo.

Según un informe de Bancolombia, el mercado local reaccionó al resultado electoral y, para julio, prevé una tasa de cambio entre 3.440 y 3.580 pesos.

Ese desacople frente a la tendencia regional ocurrió mientras el índice DXY, que mide el comportamiento del dólar de Estados Unidos frente a una canasta de monedas fuertes, subió 2,3% en junio.

En el mismo período, las monedas de la región se depreciaron: el peso chileno cayó 3,7%, el real brasileño 2,6%, el peso mexicano 0,9% y el sol peruano 0,5%, según el informe.

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De acuerdo con la entidad financiera, la apreciación del peso respondió a factores internos ligados al proceso electoral. El informe indica que el movimiento estuvo alineado con el repunte de los activos locales después de la primera vuelta presidencial, cuando el mercado incorporó una mayor probabilidad de triunfo de un candidato de derecha.

Abelardo De La Espriella derrotó a Iván Cepeda por cerca de 250.000 votos en una elección con 26,34 millones de votantes y una participación de 63,6% - crédito Jair Coll/Reuters
Abelardo De La Espriella derrotó a Iván Cepeda por cerca de 250.000 votos en una elección con 26,34 millones de votantes y una participación de 63,6% - crédito Jair Coll/Reuters

En esa elección, Abelardo de la Espriella derrotó a Iván Cepeda, del Pacto Histórico y del modelo del gobierno de Gustavo Petro, por una diferencia cercana a 250.000 votos. La participación llegó a 26,34 millones de votantes, equivalentes al 63,6% del censo.

La respuesta del mercado también se reflejó en la renta fija. Citado por el informe, JP Morgan recomendó mantener posiciones largas en TES, conservó una postura neutral frente al peso colombiano y cerró la posición corta frente al real brasileño y el peso mexicano.

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El comportamiento del tipo de cambio contrastó con la evolución de las materias primas. El petróleo de referencia Brent cayó 20,7% en junio y cerró en USD 72,97 por barril, mientras el WTI terminó en USD 69,60 por barril, con un descenso mensual de 20,3%.

Según el análisis, esa baja reflejó una menor prima de riesgo asociada a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El memorando de paz contemplaba la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, la liberación de activos iraníes congelados y una discusión de 60 días sobre el programa nuclear iraní.

El precio del petróleo Brent cayó 20,7% en junio hasta USD 72,97 por barril por la menor prima de riesgo asociada a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán - crédito Stringer/Reuters
El precio del petróleo Brent cayó 20,7% en junio hasta USD 72,97 por barril por la menor prima de riesgo asociada a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán - crédito Stringer/Reuters

El informe añade que el memorando y el cese al fuego facilitaron el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. Aun así, la incertidumbre sobre una paz definitiva sigue elevada por algunos ataques de Israel y por nuevos episodios de tensión entre Estados Unidos e Irán, lo que sugiere una normalización gradual del comercio marítimo.

En ese entorno también bajó el oro. El metal perdió 11,8% en junio y cerró el mes en USD 4.023 por onza, en un movimiento que el banco atribuye a un cambio en las expectativas de tasas de interés y a una menor demanda de activos de refugio frente al dólar.

Durante junio, el dólar en el mercado colombiano se movió entre 3.385 y 3.613 pesos, con una volatilidad intradía promedio de 44 pesos. Para julio, el banco anticipa un rango entre 3.440 y 3.580 pesos en un escenario de alta incertidumbre global.

La entidad sostiene que el mercado podría mantener un sesgo favorable por el cambio de gobierno. Para consolidar esa tendencia, considera decisivos la conformación del gabinete y los mensajes del próximo Ejecutivo sobre consolidación fiscal.

Ese es el punto que el informe identifica como principal presión alcista para la divisa. El deterioro de las finanzas públicas y la necesidad de reforzar los ingresos fiscales con un ajuste cercano a 1,6% del PIB, ya explicitada por el Ministerio de Hacienda, aparecen como condiciones necesarias para estabilizar la deuda neta por debajo de 60% del PIB durante la próxima década.

Bancolombia proyectó para julio un dólar en Colombia entre 3.440 y 3.580 pesos y advirtió que la consolidación fiscal será clave para sostener la tendencia del mercado - crédito Luisa González/Reuters
Bancolombia proyectó para julio un dólar en Colombia entre 3.440 y 3.580 pesos y advirtió que la consolidación fiscal será clave para sostener la tendencia del mercado - crédito Luisa González/Reuters

En paralelo, el banco ve factores que pueden limitar un repunte del dólar. Entre ellos menciona la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República, que en junio reanudó el ciclo de alzas tras la pausa de abril y elevó por mayoría la tasa de interés de política monetaria en 75 puntos básicos, hasta 12%.

Esa determinación, explicó la publicación, refuerza una postura monetaria más restrictiva en medio de presiones inflacionarias persistentes y en un entorno en el que las tensiones con el Ejecutivo parecen haber cedido.

Para Bancolombia, ese nivel de tasas favorece las posiciones largas en pesos y las estrategias de carry trade.

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