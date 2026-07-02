El biólogo marino Fabio Arjona Hincapié será el ministro de Ambiente de Abelardo de la Espriella

El biólog marino tiene una carrera profesional de más de 30 años - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, está armando su gabinete ministerial para iniciar su Gobierno el 7 de agosto de 2026.

De acuerdo con información oficial divulgada por el nuevo mandatario y por su equipo de prensa, el biólogo marino Fabio Arjona Hincapié será su ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El funcionario entrante es investigador y director de Conservation International Colombia.

El presidente electo aseguró que Arjona Hincapié asumirá la conducción de la cartera con el objetivo de articular el desarrollo económico con la conservación de la biodiversidad, la protección del agua, el bienestar animal y las soluciones basadas en la naturaleza.

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El biólogo marino Fabio Arjona Hincapié se centrará en la protección del agua, la biodiversidad y las comunidades - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

El nuevo ministro acumula 20 años de liderazgo desde la sociedad civil, fue viceministro de Medio Ambiente y trabajó como consultor del Banco Mundial.

De la Espriella enlistó varias caracterísiticas de su nuevo ministro de Ambiente en un video que compartió en sus redes sociales:

“El que nunca ha entendido la gestión ambiental sin las comunidades. El que nunca ha dejado de prepararse. El que nunca ha puesto una ideología por encima de la responsabilidad ni ha dejado de caminar, volar y navegar la patria con sus maravillas. El jardinero del coral, Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la patria milagro".

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