Colombia

El biólogo marino Fabio Arjona Hincapié será el ministro de Ambiente de Abelardo de la Espriella

El investigador fue viceministro de Medio Ambiente y trabajó como consultor del Banco Mundial

Guardar
Google icon

El biólog marino tiene una carrera profesional de más de 30 años - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, está armando su gabinete ministerial para iniciar su Gobierno el 7 de agosto de 2026.

De acuerdo con información oficial divulgada por el nuevo mandatario y por su equipo de prensa, el biólogo marino Fabio Arjona Hincapié será su ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El funcionario entrante es investigador y director de Conservation International Colombia.

El presidente electo aseguró que Arjona Hincapié asumirá la conducción de la cartera con el objetivo de articular el desarrollo económico con la conservación de la biodiversidad, la protección del agua, el bienestar animal y las soluciones basadas en la naturaleza.

PUBLICIDAD

El biólogo marino Fabio Arjona Hincapié se centrará en la protección del agua, la biodiversidad y las comunidades - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
El biólogo marino Fabio Arjona Hincapié se centrará en la protección del agua, la biodiversidad y las comunidades - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

El nuevo ministro acumula 20 años de liderazgo desde la sociedad civil, fue viceministro de Medio Ambiente y trabajó como consultor del Banco Mundial.

De la Espriella enlistó varias caracterísiticas de su nuevo ministro de Ambiente en un video que compartió en sus redes sociales:

El que nunca ha entendido la gestión ambiental sin las comunidades. El que nunca ha dejado de prepararse. El que nunca ha puesto una ideología por encima de la responsabilidad ni ha dejado de caminar, volar y navegar la patria con sus maravillas. El jardinero del coral, Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la patria milagro".

PUBLICIDAD

En desarrollo...

Temas Relacionados

Fabio Arjona HincapiéMinisterio de AmbienteAbelardo de la EspriellaMinistros de Abelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Los dirigidos por Murat Yakin y Vladimir Petković buscarán el cupo dentro de los 16 mejores equipos del planeta en territorio canadiense

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Corte Suprema de Justicia ya tiene los nombres de los 10 finalistas que podrían llegar a la Sala Civil: de quiénes se trata

El proceso para elegir al nuevo magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural entró en su fase final y la persona elegida no reabrirá procesos, sino que verificará la correcta aplicación de la ley por parte de los tribunales inferiores

Corte Suprema de Justicia ya tiene los nombres de los 10 finalistas que podrían llegar a la Sala Civil: de quiénes se trata

Petro pidió al sistema de medios públicos transmitir en vivo las reuniones del empalme con el Gobierno de Abelardo de la Espriella

La solicitud, que se hizo tras algunos roces mediáticos entre ambos equipos, buscaría que todas las reuniones y actividades de la transición sean accesibles a través de plataformas digitales, mientras organismos de control acompañan el proceso para reforzar las garantías institucionales

Petro pidió al sistema de medios públicos transmitir en vivo las reuniones del empalme con el Gobierno de Abelardo de la Espriella

Criminal apuñaló a un adulto mayor con una botella rota por robarle $800.000

Una ciudadana presenció la huida del delincuente tras el ataque y alertó a las autoridades, lo que facilitó la captura inmediata del presunto agresor

Criminal apuñaló a un adulto mayor con una botella rota por robarle $800.000

Revelan qué pasará con Cristiano Ronaldo al terminar el Mundial 2026: “El último baile”

El atacante de 41 años es uno de los más criticados en el seleccionado europeo, pero no deja de ser de los más admirados por los aficionados por su trayectoria

Revelan qué pasará con Cristiano Ronaldo al terminar el Mundial 2026: “El último baile”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

ENTRETENIMIENTO

Yaya Muñoz quedó sorprendida con los precios por el Mundial 2026: “Ese lujito se lo dejo a los hombres”

Yaya Muñoz quedó sorprendida con los precios por el Mundial 2026: “Ese lujito se lo dejo a los hombres”

Beéle y Bizarrap estarían trabajando en una Music Sessions: esta fue la pista con la que enloquecieron a sus fans

Andrea Valdiri anunció que enviará tractomula con ayudas para Venezuela: también alertó que están recogiendo dinero a su nombre

Shakira es la artista más escuchada del mundo tras la llegada de ‘Dai Dai’ al número uno en todas las plataformas musicales

Daniela Ospina reveló cómo es su relación actual con James Rodríguez: “Espero nunca hablar mal de él”

Deportes

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Revelan qué pasará con Cristiano Ronaldo al terminar el Mundial 2026: “El último baile”

Selección Colombia: Néstor Lorenzo se molestó porque le preguntaron por la titular que usará ante Ghana en el Mundial 2026

Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la novena carrera de la temporada 2026

Colombia vs. Ghana: hora y dónde ver el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026