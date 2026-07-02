Colombia

El abogado Iván Cancino sería el nuevo ministro de Justicia del Gobierno de Abelardo de la Espriella

El jurista fue elegido como coordinador del empalme del sector justicia. Solicitó información a la cartera para verificar su estado actual

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La defensa de Meza evalúa incluir veeduría internacional para garantizar avances en el caso judicial - crédito Colprensa
Iván Cancino eliminó su cuenta de X, lo que indicaría que podría llegar al Gobierno de De la Espriella - crédito Colprensa

El abogado Iván Cancino llegaría al Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. Así lo confirmaron fuentes consultadas por Caracol Radio.

De acuerdo con la información que le fue suministrada al informativo, el penalista lideraría el Ministerio de Justicia, que actualmente es dirigido por Jorge Iván Cuervo Restrepo. En diálogo con Infobae Colombia, el profesional en Derecho indicó que cualquier nombramiento solo será confirmado desde Presidencia.

Cancino fue elegido como el coordinador del empalme del sector justicia que llevará a cabo el Gobierno del presidente Gustavo Petro con la administración entrante de De la Espriella. El abogado solicitó información relevante sobre la cartera para poder verificar el estado en el que se encuentra.

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Aquí se trata de generar un libro blanco. No vamos a entrar dentro de este empalme y a generar una búsqueda o una cacería de brujas. Hemos ido detectando situaciones que vamos dejando constancia”, precisó el abogado en conversación con Noticias Caracol.

Fotografía de archivo del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella (d), durante un acto público, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas
Fotografía de archivo del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella (d), durante un acto público, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas

Recalcó que el 7 de agosto, Abelardo de la Espriella se posesionará como presidente de Colombia, pero en los 30 días posteriores todavía se permite que la administración entrante haga cuestionamientos relacionados con el empalme y genere documentos sobre el desempeño del Gobierno antecesor.

Así las cosas, indicó que está esperando a contar con todos los datos requeridos para que el 15 de julio se realice una reunión en la que se exponga todo el panorama en el que se encuentra el país. Indicó que, hasta el momento, se ha logrado recolectar casi toda la información que se necesita para el empalme.

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“Una reunión sin esa información, a pesar de que tenemos ya más del 80% de documentación recibida en casi todas las instituciones del Estado y, por supuesto, en las del sector justicia, pues sería un poco infructuosa y no sería profunda”, detalló el jurista al medio de comunicación citado.

Al respecto, el jefe actual de la cartera aseguró que ya se está organizando toda la información que fue requerida por Iván Cancino. Explicó que hay datos públicos a los que pueden acceder sin problema, pero hace falta información que tienen únicamente los organismos de control y vigilancia.

Ya estamos recolectando la información solicitada por el doctor Cancino. Claro que tienen acceso a toda la información del @MinjusticiaCo porque además es pública, lo que no tienen como particulares es competencias de auditoría forense, que solo las tiene la @CGR_Colombia”, indicó el ministro de Justicia en X.

El ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo R. confirmó que se está recolectando información solicitada por el abogado Iván Cancino para el empalme con el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella - crédito @cuervoji/X
El ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo R. confirmó que se está recolectando información solicitada por el abogado Iván Cancino para el empalme con el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella - crédito @cuervoji/X

Mientras se confirma de manera oficial la llegada de Cancino al Ministerio de Justicia y del Derecho, en redes sociales han advertido sobre la eliminación de la cuenta de X del abogado, lo cual reforzaría la idea de su posible nombramiento en el nuevo Gobierno.

El congresista y director nacional del Pacto Histórico Gabriel Becerra, que en su momento fue compromisario de la campaña del excandidato presidencial Iván Cepeda Castro, es una de las personas que se pronunció al respecto. En una publicación en X, dio a conocer el motivo por el cual, desde su perspectiva, Cancino habría eliminado su perfil en la red social.

A su juicio, se trataría de una estrategia para evitar que sus publicaciones sean utilizadas posteriormente para señalar posibles incoherencias en su forma de pensar.

El congresista Gabriel Becerra criticó la posible llegada de Iván Cancino al Ministerio de Justicia - crédito @BecerraGabo/X
El congresista Gabriel Becerra criticó la posible llegada de Iván Cancino al Ministerio de Justicia - crédito @BecerraGabo/X

“Tan consciente es Iván Cancino de lo incoherente que va a ser en el Ministerio de Justicia frente a sus mismas afirmaciones en X, que prefiere eliminar su cuenta para que no le recriminen. Si señores ese es el equipo de la extrema Coherencia del nuevo gobierno”, escribió Becerra en su cuenta de X.

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo se unió a las críticas. Recordó que el abogado actuó como defensor del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González, investigado por hechos de corrupción en la entidad.

Carlos Carrillo cuestionando posible llegada de Iván Cancino como ministro de Justicia - crédito @CarlosCarrilloA/X
Carlos Carrillo cuestionando posible llegada de Iván Cancino como ministro de Justicia - crédito @CarlosCarrilloA/X

En la era en la que la ética no tiene nada que ver con el derecho, el abogado Cancino es perfecto para el ministerio de Justicia de la patria milagro. Entre otros, Cancino es el abogado de Carlos Ramón González, el exdirector del Dapre del gobierno actual, prófugo de la justicia por el escándalo de la UNGRD”, señaló.

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