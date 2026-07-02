Criminal apuñaló a un adulto mayor con una botella rota por robarle $800.000

Un delincuente atacó a un adulto mayor con una botella rota y le robó su dinero; sin embargo, una ciudadana alertó a la Policía y no logró escapar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El jueves 2 de julio de 2026 se reportó un ataque con arma cortopunzante a un adulto mayor durante un presunto hurto en Floridablanca (Santander), lo que tiene en alerta a la comunidad, teniendo en cuenta que los criminales atacan a cualquier persona por unos cuantos billetes.

Según las versiones del caso, la víctima es un hombre de 72 años que resultó herido en medio del ataque. Entre tanto, se confirmó que la Policía capturó en flagrancia a un sospechoso de 29 años que fue señalado por la comunidad como responsable.

Medios locales confirmaron que el ciudadano sufrió una lesión en un antebrazo con un arma cortopunzante artesanal cuando el delincuente lo abordó para quitarle su dinero en la carrera 11 con calle 26 del barrio García Echeverry, en el sector La Cumbre.

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Una ciudadana alertó a las autoridades sobre la huida del sospechoso y permitió el seguimiento inmediato de las patrullas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con Vanguardia, una ciudadana fue la encargada de alertar a las autoridades tras ver lo ocurrido y percatarse de que el sospechoso emprendería la huida, por lo que empezó a gritar para pedir auxilio para que las demás personas que transitaban por la zona ayudaran al afectado.

Su reacción inmediata permitió que las patrullas que adelantaban labores de vigilancia, prevención y control iniciaran un seguimiento inmediato del señalado responsable. Poco después, la Policía interceptó al hombre y ejecutó la captura.

Ahora, las autoridades lo investigan por su presunta participación en el ataque y se estima que sería juzgado por el delito de hurto y lesiones personales, aunque se está a la espera del desarrollo del proceso judicial para que se determinen los cargos y la condena en su contra, con el fin de que no vuelva a atacar a otros ciudadanos en la calle.

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El dinero de la víctima fue recuperado

Durante el registro personal del sujeto que fue capturado, los uniformados encontraron una botella rota con la que amenazó al ciudadano. Además, le hallaron $862.000 en efectivo ocultos en la pretina del pantalón.

Después, familiares del adulto mayor aseguraron que el dinero recuperado era propiedad de la víctima, que tuvo que recibir atención médica por la lesión que sufrió, por lo que están a la espera de su recuperación física y emocional, puesto que hay preocupación entre sus seres queridos porque vuelva a enfrentarse a una situación de este tipo.

Cabe mencionar que el dinero recuperado y el arma incautada quedaron bajo cadena de custodia como elementos materiales probatorios dentro del proceso judicial.

El dinero del ciudadano fue encontrado en la ropa del delincuente - crédito Colprensa

Delincuente atacó a un policía en Floridablanca

Un hombre de 38 años agredió a un uniformado de la Policía y fue capturado con un cuchillo en Floridablanca. El hecho ocurrió en junio de 2026 en el barrio San Bernardo, específicamente en la carrera 41A con calle 104A, en inmediaciones de la cancha sintética del sector.

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De acuerdo con la información de los medios locales, los uniformados lograron reducirlo y le practicaron un registro en el que hallaron un arma cortopunzante tipo cuchillo que tenía escondida en su ropa. Luego fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con el arma incautada para que sean las autoridades judiciales las que definan su futuro.

La información de Vanguardia indicó que minutos antes de la agresión el hombre había pasado por el lugar en una motocicleta y lanzó amenazas verbales. En el momento en el que los policías intentaron requerirlo, se retiró, pero regresó y golpeó en el rostro a uno de los uniformados antes de intentar huir.

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Un agente de la Policía fue agredido por un criminal que fue capturado - crédito Colprensa

El capturado fue interceptado en el sector y quedó vinculado a una investigación por el delito de violencia contra servidor público. Del mismo modo, se indicó que el sujeto registra antecedentes por comportamientos contrarios a la convivencia, entre ellos irrespeto a la autoridad y porte de armas cortopunzantes.