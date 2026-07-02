Colombia

Capturan a los responsables de matar a un adulto mayor tras lanzarlo de un segundo piso en Medellín

La víctima fue golpeada y arrojada al vacío en su casa en la comuna 13 durante un intento de los atacantes por obligarla a dejar el inmueble

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Los detenidos son dos hombres y una mujer que participaron en el homicidio de un adulto mayor porque se registró a ceder su predio - crédito Federico Gutiérrez / X

El 2 de julio de 2026 se confirmó que tres personas fueron capturadas en Medellín (Antioquia) por el homicidio de un adulto mayor de 64 años, mientras se encontraba en su casa, ubicada en uno de los sectores más populares de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el ciudadano murió el 25 de marzo en la comuna 13, luego de que, según la investigación, los criminales lo golpearon dentro de su vivienda y lo lanzaron desde un segundo piso en medio de una disputa por los límites de un terreno.

El alcalde Federico Gutiérrez anunció en su cuenta de X que fueron “capturados los presuntos responsables del homicidio de un adulto mayor de 64 años en la comuna 13 (...) La víctima habría sido golpeada, amenazada y lanzada desde un segundo piso en medio de una disputa por unos linderos”.

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Del mismo modo, el reporte oficial indicó que la detención de los involucrados se produjo tras diligencias de registro y allanamiento realizadas en un trabajo conjunto de la Sijín, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín.

Tras el operativo, los capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales para responder por homicidio agravado y los familiares de la víctima están a la espera de la determinación judicial.

La Alcaldía confirmó la captura de los presuntos responsables del homicidio de un abuelo en Medellín - crédito Federico Gutiérrez / X
La Alcaldía confirmó la captura de los presuntos responsables del homicidio de un abuelo en Medellín - crédito Federico Gutiérrez / X

Ante el caso, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, citado por el medio local Alerta Paisa, atribuyó el ataque a un conflicto por límites de la propiedad en el barrio Antonio Nariño.

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Según el material probatorio recopilado por la policía judicial, los agresores entraron a la casa con el objetivo de intimidar a la víctima y obligarla a abandonar el inmueble y ante su resistencia decidieron atacarlo a golpes y lanzarlo al vacío, lo que ocasionó su muerte por la gravedad del impacto.

De acuerdo con la investigación, se confirmó que entre los detenidos está alias el Flaco, de 22 años, señalado como presunto integrante del grupo de delincuencia organizada Robledo y como principal determinador del homicidio.

Las autoridades indicaron que el señalado responsable registra antecedentes por amenazas, violencia intrafamiliar, receptación y tráfico de estupefacientes, por lo que está a la espera de la decisión judicial sobre este nuevo ataque.

En cuanto a los otros dos capturados, se informó que son familiares del señalado autor material y, según la investigación, también habrían participado en la agresión y en un intento de desplazamiento forzado del adulto mayor.

Debido al fatal desenlace, el alcalde Federico Gutiérrez reiteró en su mensaje que en su administración se continúa trabajando para luchar contra la delincuencia: “No daremos tregua a los criminales. Uno a uno van cayendo”.

Primer plano de las manos de un adulto mayor sosteniendo un bastón de madera. Se ven las mangas de un suéter marrón y una camisa azul.
La familia de la víctima pide justicia por la muerte del adulto mayor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Capturan a una mujer por el homicidio de un menor de 5 años

La Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez ordenó enviar a la cárcel a una mujer de 28 años por golpear a su pequeño hijo hasta causarle la muerte. La investigación indica que el menor fue víctima de varios ataques, aunque el 9 de mayo de 2026 recibió varios impactos que ocasionaron el desenlace fatal.

El dictamen de Medicina Legal concluyó que el niño presentaba 120 lesiones abrasivas en el cuerpo, en distintos estadios de cicatrización por ataques en su casa, ubicada en La Avanzada, en el barrio Santo Domingo de Medellín, donde la agresora residía con sus dos hijos menores.

Primer plano de las manos de una mujer con esposas metálicas brillantes en las muñecas, destacadas por una iluminación de alto contraste sobre un fondo oscuro desenfocado.
El caso causó indignación entre la comunidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Después de las audiencias en las que se revisó el material probatorio tras la muerte del menor de edad, la Fiscalía le imputó los delitos de tortura y homicidio, ambas conductas agravadas. Aunque la mujer no aceptó los cargos en las audiencias, el juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

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