Colombia

‘Fico’ Gutiérrez arremetió contra Daniel Quintero tras la anulación, por el Consejo de Estado, de una millonaria licitación: “¿Por qué no están en la cárcel?”

En su cuenta de X, el mandatario local afirmó que hay más de 50 actuaciones contra la anterior administración y habló de 55 imputados y cuatro principios de oportunidad, al cuestionar la falta de sanciones

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Federico Gutiérrez cuestionó a Daniel Quintero tras el fallo del Consejo de Estado y afirmó que ya van más de 50 procesos contra la anterior alcaldía de Medellín - crédito Colprensa
Federico Gutiérrez cuestionó a Daniel Quintero tras el fallo del Consejo de Estado y afirmó que ya van más de 50 procesos contra la anterior alcaldía de Medellín - crédito Colprensa

En medio del revuelo en Medellín por la decisión del Consejo de Estado de anular, en segunda instancia, un millonario contrato que fue adjudicado por la alcaldía de Daniel Quintero, el actual mandatario distrital, Federico Gutiérrez, se despachó contra su antecesor.

Se trata de una licitación de $70.000 millones adjudicada en 2023 para el mantenimiento de la malla vial. El alto tribunal concluyó que el Distrito rechazó de manera ilegal la oferta más favorable y que esa decisión derivó en una condena patrimonial y en la pérdida de efectos jurídicos del contrato.

Ante la decisión, el actual alcalde cuestionó que Quintero no tenga una condena vigente ante las reiteradas pruebas que han salido a la luz sobre diferentes contratos desde entidades públicas de la capital de Antioquia.

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En su cuenta de X, “Fico” Gutiérrez señaló que ya van más de 50 procesos en contra de la anterior alcaldía y que, probablemente, sigan saliendo a la luz nuevos escándalos pese a haber transcurrido más de dos años desde que abandonó el cargo.

“Bandidos. Cada día que pasa es peor el escándalo. Se robaron a Medellín. Recuerden que ya van 55 imputados por corrupción, incluido este, el jefe de la banda. Ya existen 4 principios de oportunidad. No entiende uno por qué no están en la cárcel. Pronto les llegará la hora”, señaló el actual alcalde de Medellín.

Según se conoció, el fallo de segunda instancia proferido por el Consejo de Estado también ordenó al Distrito pagar una indemnización actualizada de $2.496 millones al Consorcio Génesis, por la utilidad que dejó de percibir tras ser excluido del proceso. La sentencia fijó además que la entonces secretaria de Suministros y Servicios, Evelyn Tatiana Beltrán Sierra, deberá reintegrar el 45% de esa condena, cerca de $1.123 millones.

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Según El Colombiano, la Sección Tercera del alto tribunal concluyó que la administración distrital incurrió en falsa motivación y en una evaluación técnica deficiente al descartar la propuesta del consorcio. La corporación sostuvo que esa oferta había sido rechazada pese a ser la más favorable para la ciudad.

Otro de los puntos centrales del fallo fue que el comité evaluador había considerado inicialmente que el Consorcio Génesis era el mejor proponente del proceso. Pese a ello, Evelyn Tatiana Beltrán Sierra se apartó de esa recomendación y sustentó su decisión en un informe técnico que, de acuerdo con la corporación, presentaba deficiencias metodológicas evidentes y fácilmente identificables.

El tribunal declaró la responsabilidad patrimonial de la exfuncionaria al concluir que actuó con culpa grave. Por esa razón, los recursos correspondientes al 45% de la condena deberán salir de su propio patrimonio.

La providencia también fijó un plazo de seis meses para que el Distrito de Medellín adelante el proceso de recuperación de esos dineros. Esa obligación se desprende de la condena impuesta a la exsecretaria dentro del mismo expediente.

El contrato de obra de 2023 quedó sin efectos jurídicos

La decisión judicial dejó sin piso jurídico el contrato de obra 4600098664 de 2023, adjudicado para ejecutar trabajos de mantenimiento vial y cedido después al Consorcio Mecamed 2023. Con ello, el alto tribunal confirmó que la adjudicación se realizó en contra de las normas de contratación pública y de los principios de selección objetiva de contratistas.

La sentencia también revisó la situación del revisor técnico Rubén Darío López Giraldo. Aunque en primera instancia se le había atribuido responsabilidad, el Consejo de Estado revocó esa determinación al establecer que su informe tenía carácter consultivo y no vinculante.

El fallo precisó que la decisión final sobre la adjudicación correspondía exclusivamente a la funcionaria delegada para conducir el proceso contractual. Esa consideración llevó a excluir al revisor técnico del alcance de la responsabilidad patrimonial.

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