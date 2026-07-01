Adulto mayor fue asesinado en la comuna 13 de Medellín: su propio hijo lo había amenazado meses atrás y fue capturado

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá identificó a la víctima como Nicolás de Jesús Sierra, quien murió tras una presunta discusión con su hijo - crédito archivo Colprensa

El barrio Veinte de Julio, en la comuna 13 de Medellín, fue el epicentro de un hecho de violencia intrafamiliar que culminó con la muerte de un hombre de la tercera edad durante el puente festivo.

Según información entregada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en el hecho perdió la vida Nicolás de Jesús Sierra, de 66 años, después de que presuntamente protagonizara una discusión con su hijo.

La tragedia ocurrió en la madrugada del lunes 29 de junio y conmocionó a la comunidad, que organizó una velatón en memoria de la víctima durante la noche anterior.

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Según los primeros reportes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, una llamada de alerta movilizó a los uniformados hasta la calle 39D con carrera 112. Allí encontraron a Nicolás sin signos vitales, con una herida de arma blanca en el pecho.

Allegados de Nicolás de Jesús Sierra afirmaron que, tras enviudar hace un año, habría recibido amenazas recurrentes por parte de su hijo - crédito imagen Ilustrativa Infobae

En ese mismo momento la escena fue acordonada y, en pocos minutos, la patrulla implementó un plan candado que permitió capturar al principal sospechoso: el hijo de la víctima, de 38 años.

Hasta donde se conoce por información entregada a las autoridades, lo ocurrido respondería a una disputa familiar que, según relataron familiares y vecinos, llevaba meses en escalada.

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Varios allegados señalaron que Nicolás había enviudado un año atrás y, desde entonces, habría recibido amenazas recurrentes por parte de su hijo., aunque se desconocen las razones de fondo de dichas advertencias.

Hasta donde se conoce, el presunto agresor fue remitido a la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder ante un juez de control de garantías por el presunto delito de homicidio. Las autoridades confirmaron que el capturado ya tenía antecedentes judiciales y había cumplido una condena previa en un centro penitenciario.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá identificó a la víctima como Nicolás de Jesús Sierra, quien murió tras una presunta discusión con su hijo - crédito imagen Ilustrativa Infobae

La noche posterior al crimen, un grupo de vecinos y allegados se reunió frente a la biblioteca Comfenalco de El Salado para encender velas y exigir justicia. El sentimiento general en el barrio fue de consternación y repudio ante la violencia intrafamiliar que desembocó en la muerte de uno de sus residentes.

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Rescatan a tres menores de edad en un Hotel de Medellín: estarían consumiendo drogas

El hallazgo de tres adolescentes bogotanos en un hotel del centro de Medellín encendió las alarmas de las autoridades locales. Uniformados del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá intervinieron el establecimiento tras encontrar a los menores, de 14 y 16 años, sin la supervisión de un tutor y en compañía de varios adultos, presuntamente mientras consumían sustancias psicoactivas.

El procedimiento permitió activar de inmediato la ruta de restablecimiento de derechos, trasladando a los menores a la comisaría de familia y a la unidad de permanencia de justicia. Allí, los jóvenes quedaron bajo protección oficial mientras se ubicaba a sus familiares y se garantizaba su bienestar integral. A raíz del operativo, el hotel fue sancionado con la suspensión temporal de su actividad económica durante 10 días, como lo estipulan los artículos 87 y 88 de la Ley 1801 de 2016.

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La medida contra el hotel no fue un hecho aislado. Según el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Brigadier General Henry Yesid Bello Cubides, la institución continúa intensificando las inspecciones en establecimientos de comercio y espacios abiertos al público, especialmente durante la temporada de vacaciones, cuando crece el riesgo de que los adolescentes sean instrumentalizados para actividades ilícitas.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá halló a tres adolescentes bogotanos en un hotel del centro de Medellín sin la compañía de un adulto responsable - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Este tipo de operativos se enmarcan en la Estrategia de Protección a la Adolescencia e Infancia Segura E-PAIS, que busca prevenir situaciones de vulnerabilidad y garantizar los derechos de niños y adolescentes en la región. Las autoridades han señalado la importancia de mantener estos controles para evitar el consumo y tráfico de sustancias psicoactivas entre menores.

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Durante el año 2026, en el área metropolitana del Valle de Aburrá se han protegido 1.153 menores, quienes han sido puestos bajo el amparo de defensorías y comisarías de familia. Además, la policía reportó la aprehensión de 257 adolescentes involucrados en diversas conductas delictivas. Los tres delitos más frecuentes entre los jóvenes de la región son la violencia intrafamiliar, el porte y tráfico de sustancias psicoactivas, y la receptación.

La colaboración ciudadana ha sido fundamental para la detección y pronta intervención en casos similares. Las autoridades agradecieron públicamente la información suministrada por la comunidad, que permitió actuar a tiempo y proteger a los menores involucrados en este incidente.

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