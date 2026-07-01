Murió alias Bola Ocho tras operativo militar: lo vinculaban a ataques con drones en Bolívar

Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 9 confrontaron a integrantes del ELN y reportaron el fallecimiento de un cabecilla señalado por su participación en ofensivas contra la fuerza pública - crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional confirmó la muerte de Luis Carlos Palacios Martínez, conocido como “Bola Ocho”, quien era señalado como cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y presunto responsable de coordinar ataques con drones en Bolívar.

La operación militar se desarrolló en la vereda Simoita, zona rural del municipio de Morales, al sur del departamento, y contó con la participación de tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 9.

“En el desarrollo de operaciones militares ofensivas en zona rural del municipio de Morales, Bolívar, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9, del Ejército Nacional, sostuvieron combates contra integrantes del grupo armado organizado (GAO) ELN, frente Luis José Solano”, indicó la institución.

PUBLICIDAD

El Ejército Nacional confirmó la muerte de Luis Carlos Palacios Martínez, conocido como ‘Bola Ocho’, quien era señalado como cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y presunto responsable de coordinar ataques con drones en Bolívar - crédito @PedroSanchezCol/X

Durante el enfrentamiento, las autoridades reportaron la incautación de una pistola calibre 9 milímetros, una granada, tres proveedores, 94 cartuchos de diferentes calibres, dos teléfonos celulares, una memoria USB y más de siete millones de pesos en efectivo. Los materiales hallados serán incorporados a investigaciones para establecer el alcance de las actividades de la estructura armada.

“Durante la operación militar se incautaron armas, municiones, explosivos, equipos de comunicación y más de 7 millones de pesos en efectivo”, afirmó el Ejército.

De acuerdo con información de inteligencia, Luis Carlos Palacios Martínez tenía aproximadamente once años en las filas del Ejército de Liberación Nacional. En los últimos cinco años, habría asumido la coordinación de las milicias urbanas y rurales del frente Luis José Solano Sepúlveda, parte del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información de inteligencia, Luis Carlos Palacios Martínez tenía aproximadamente once años en las filas del Ejército de Liberación Nacional - crédito Ejército Nacional

Las autoridades lo identificaban como principal articulador de las milicias, encargado de mantener enlaces con las Redes de Apoyo al Terrorismo, orientar acciones armadas y coordinar la obtención de recursos por medio de extorsiones, especialmente en el sector minero.

En el expediente de ‘Bola Ocho’ figuran acciones violentas mediante el uso de drones adaptados para lanzar explosivos. Se le vincula con varios ataques, entre ellos el ocurrido el 15 de agosto de 2025, que dejó un soldado muerto y siete heridos, y el atentado del 9 de septiembre contra el Batallón de Operaciones Terrestres N.° 8, donde fueron asesinados dos militares.

PUBLICIDAD

También se le relaciona con el ataque del 18 de diciembre de 2025 en Aguachica, Cesar, que causó la muerte de siete soldados y heridas a treinta más, así como la ofensiva del 28 de febrero de este año contra la Base Militar San Lucas, que afectó una aeronave y provocó lesiones a 14 uniformados.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó la operación como un golpe a la estructura armada del ELN en el sur de Bolívar y señaló que “cada 20 horas nuestra Fuerza Pública tiene un combate contra los grupos criminales”. Sánchez indicó que la acción debilitó las capacidades logísticas y de coordinación del grupo en esta zona del país.

PUBLICIDAD

El ministro Pedro Sánchez indicó que la acción debilitó las capacidades logísticas y de coordinación del grupo en esta zona del país - crédito @PedroSanchezCol/X

“Este cabecilla coordinaba acciones criminales para fortalecer la presencia del ELN en la región. Durante la operación fueron incautadas una pistola, una granada, munición, equipos de comunicación, una memoria USB y más de $7,3 millones en efectivo, debilitando las capacidades logísticas y operacionales de esta estructura“, indicó el jefe de la cartera.

La muerte de alias ‘Bola Ocho’ representa, según fuentes oficiales, una afectación significativa para las redes de coordinación y la operatividad del frente Luis José Solano del ELN, especialmente por el uso de drones en ataques recientes a la Fuerza Pública y la continuidad de acciones armadas en la región.

PUBLICIDAD

“La neutralización de alias “Bola Ocho” representa un golpe contundente contra el mando criminal del ELN en el sur de Bolívar y reafirma que la Fuerza Pública mantiene la iniciativa operacional para proteger a las comunidades. Mi reconocimiento a nuestros soldados por su valentía, profesionalismo y compromiso permanente con la seguridad y la defensa de Colombia", puntualizó el ministro de Defensa.