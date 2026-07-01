Colombia

La mexicana Manelyk González visitó Colombia nuevamente y compartió los detalles de su viaje a Cartagena: esto fue lo que vivió

La conocida “reina de los realitys” mostró en un vlog de su escapada por el Centro Histórico de la ciudad y de la jornada que compartió junto a varios amigos

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La influencer Manelyk González recorre Cartagena como turista y lo muestra en un vlog - crédito @manelyk_oficial/tiktok

La creadora de contenido y personalidad de televisión mexicana Manelyk González regresó a Colombia y, esta vez, dejó a un lado los compromisos laborales para disfrutar de unos días de descanso en Cartagena.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la exparticipante de realities mostró cómo vivió una jornada recorriendo la Ciudad Amurallada, interactuando con los habitantes, probando bebidas tradicionales y cerrando la noche entre música, licor y amigos.

La influencer compartió con sus millones de seguidores un vlog en el que documentó varios momentos de su paso por la capital de Bolívar. Desde el inicio dejó claro que el plan sería recorrer la ciudad a pie, aunque reconoció que el calor y las largas caminatas comenzaron a pasarle factura.

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“Qué onda, chicas de content. Este vlog es diferente y es importantísimo. Estamos en Cartagena. Necesitamos tenis cómodos porque me arde la pata de estar caminando en chanclas y listo”, comentó entre risas al comenzar su recorrido por las calles del Centro Histórico.

Así fue la noche de Manelyk González en Cartagena: música, tragos y una ruta con amigos - crédito @manelyk_oficial/IG
Así fue la noche de Manelyk González en Cartagena: música, tragos y una ruta con amigos - crédito @manelyk_oficial/IG

Durante la caminata, Manelyk decidió interactuar con algunos transeúntes y protagonizó uno de los momentos más comentados del video al preguntar por el origen del nombre de la Ciudad Amurallada. La respuesta, tan sencilla como inesperada, terminó convirtiéndose en una escena de humor.

“Hola. ¿Te puedo hacer una pregunta que yo sé que tú sabes? ¿Por qué le dicen a la Ciudad Amurallada la Ciudad Amurallada?”, preguntó la mexicana. El ciudadano respondió: “Por las murallas” y entre carcajadas, la influencer reaccionó: “Claro, claro, tienes razón, tienes razón. ¿Cómo pregunto eso?”.

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Minutos después volvió a insistir con otra persona y obtuvo exactamente la misma respuesta: “¿Por qué a la Ciudad Amurallada le dicen la Ciudad Amurallada? ¿Cuál es la historia?” y la transeúnte respondió nuevamente: “Por las murallas”, provocando otra divertida reacción de la creadora de contenido, pues esperaba que le contaran toda una historia de cultura sobre el nombre del lugar y de lo que pasó en tiempos pasados, pero no logró que esto sucediera.

El recorrido también incluyó varias de las experiencias típicas para quienes visitan Cartagena. La mexicana se detuvo a probar una limonada vendida en la calle y, mientras caminaba por los coloridos corredores del centro histórico, decidió comprar uno de los tradicionales turbantes que ofrecen las artesanas de la ciudad.

Manelyk González recorrió Cartagena como turista y dejó ver su experiencia - crédito @manelyk_oficial/IG
Manelyk González recorrió Cartagena como turista y dejó ver su experiencia - crédito @manelyk_oficial/IG

Fiel a su estilo espontáneo, aprovechó el momento para bromear sobre el precio del accesorio y las diferencias entre las monedas de Colombia, Estados Unidos y México.

Quiero un turbante, ¿cuánto vale? ¿Cuánto son 40 mil pesos? ¿10 dólares? ¿Y cuánto son 10 dólares en pesos mexicanos?... Ah no, les invito un turbante para todos”, dijo entre risas, evidenciando que para ella era un valor económico y que no tenía problema en pagar, y mientras elegía el accesorio que terminó usando durante buena parte del recorrido.

A medida que avanzaba por las calles de Cartagena, la presencia de Manelyk no pasó inadvertida. Varias personas la reconocieron y aprovecharon para acercarse a pedirle fotografías y saludarla, solicitudes que la influencer atendió con buena disposición mientras continuaba grabando el contenido para sus plataformas digitales.

La visita también estuvo marcada por el ambiente festivo que caracteriza a la ciudad, pues después de recorrer varios sectores turísticos, la mexicana decidió continuar la jornada en compañía de sus amigos y salir a disfrutar de la vida nocturna cartagenera.

La creadora de contenido se volvió viral entre risas al consultar por el origen del famoso nombre del centro histórico y recibir una respuesta tan obvia como inesperada de parte de varios transeúntes - crédito @manelyk_oficial/IG
La creadora de contenido se volvió viral entre risas al consultar por el origen del famoso nombre del centro histórico y recibir una respuesta tan obvia como inesperada de parte de varios transeúntes - crédito @manelyk_oficial/IG

Sin embargo, hubo una parte del video que llamó la atención de sus fans y cuando cuando antes de entrar a uno de los establecimientos lanzó su icónica frase: “Vamos a dar la putivuelta”, asegurando que quería vivir una noche como la que el público de ella reconoce en su paso por Acapulco Shore.

Ya en el bar, Manelyk mostró algunos de los momentos compartidos con su grupo de amigos, brindó con bebidas colombianas y dejó ver que disfrutó del ambiente musical y la fiesta hasta altas horas de la noche.

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