Colombia

Martha Carvajalino renunció al Ministerio de Agricultura, a poco más de un mes del final del Gobierno Petro: este es el motivo

La actual jefa de la cartera se desempeñó durante dos años en el cargo, al que llegó en su momento en reemplazo de Jhenifer Mojica, que hoy es embajadora ante la FAO, en Roma (Italia)

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Tras dos años en el cargo, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, anunció su renuncia: hizo un balance de sus logros, agradeció al presidente Gustavo Petro y reveló sus aspiraciones de convertirse en magistrada de la justicia - crédito @MCarvajalinoV/X

Con un mensaje en sus redes sociales, la abogada Martha Carvajalino confirmó el miércoles 1 de julio su renuncia al Ministerio de Agricultura, a poco más de un mes del final del Gobierno de Gustavo Petro. Una noticia que causó revuelo en los sectores políticos, al tratarse de una de las funcionarias más preparadas del gabinete, y que alcanzó a estar dos años en el cargo encomendado por el primer mandatario.

La funcionaria, que dejó en claro que su dimisión se hará efectiva a partir del miércoles 8 de julio, explicó que su salida se debe a un límite administrativo que le permitió ejercer como la jefa de cartera de esta dependencia, tras la salida de su antecesora Jhenifer Mojica. Cumplido este plazo, la jurista, que lideró el proceso de redistribución de tierras e impulsó el trámite de la jurisdicción agraria, saldrá del cargo.

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Martha Carvajalino es la ministra de Agricultura - crédito Ministerio de Agricultura
Martha Carvajalino dejará de ser la ministra de Agricultura antes de que finalice la administración de Gustavo Petro - crédito Ministerio de Agricultura

Asumo nuevamente el cargo de procuradora judicial, ambiental y agraria, toda vez que me es imposible prorrogar esta comisión”, expresó Carvajalino en el video en el que comunicó su determinación y, de la misma manera, expuso los principales logros durante su paso por esta dependencia, que en el actual Gobierno tuvo tres ministros, pues además de las mencionadas también pasó por esta dependencia Cecilia López Montaño.

En ese orden de ideas, la funcionaria precisó que su llegada al gabinete se dio mediante una comisión de servicios desde la Procuraduría General de la Nación, en donde ocupa un puesto de carrera. “El 9 de julio del 2024 asumí, atendiendo al honroso llamado que me hizo el presidente Gustavo Petro, esta labor. La asumí solicitando una comisión de servicios en la Procuraduría General de la Nación”, señaló la hoy ministra.

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Asimismo, Carvajalino recordó que su vinculación en el Ministerio Público no fue provisional, sino producto de un proceso de selección. “Tengo un cargo de carrera administrativa como procuradora judicial, ambiental y agraria, cargo en el que ingresé en el 2016 por un concurso de méritos”, agregó la titular de la cartera de Agricultura, que buscará continuar su trayectoria en este organismo de control disciplinario.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, detalló la manera en que se está implementando la reforma agraria en el país y sus impedimentos - crédito Andrea Puentes/Presidencia
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, lideró la reforma agraria en el país propuesta por el presidente Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Y como es conocido por el país, aspiro a ser magistrada de la justicia. Llevo más de cinco años en un concurso de méritos público”, acotó la ministra, que remarcó que su expectativa está ligada a un listado vigente dentro del proceso de selección.“Tengo una expectativa legítima y me encuentro en una lista de elegibles que espero poder cursar y hacer parte de esa magistratura”, añadió Carvajalino en su mensaje.

Este es el balance de la saliente ministra de Agricultura, tras dos años de gestión

En su despedida del cargo, la funcionaria afirmó que se va “con dignidad y con orgullo del país, del campesinado, de los pueblos indígenas, de las comunidades negras y de todos los sectores de la producción agropecuaria“, con la satisfacción del deber cumplido. Todo esto, pese a que no pudo ver aprobada la mencionada jurisdicción agraria, que se hundió en el Congreso de la República.

Recientemente, la ministra Martha Carvajalino tuvo un fuerte cruce en redes sociales con una de sus antecesoras, Cecilia López Montaño - crédito Colprensa
Recientemente, la ministra Martha Carvajalino tuvo un fuerte cruce en redes sociales con una de sus antecesoras, Cecilia López Montaño - crédito Colprensa

Así, en uno de los apartados, Carvajalino defendió los resultados que atribuyó a su gestión al frente de la cartera. “Hoy el agro es el motor de la economía y hemos materializado la aspiración del gobierno del presidente Gustavo Petro de ser una gran Colombia potencia agroalimentaria”, declaró la saliente ministra, que estuvo a cargo de procesos como la compra de tierras y la activación de núcleos territoriales en el país.

En esa misma línea, la ministra enumeró los indicadores que, según dijo, acompañaron el cierre de su periodo. “Mayor empleo, mayor dignidad de quienes trabajan la tierra, reconocimiento de las territorialidades, mayor abastecimiento y mayor exportación, mayor producción”, puntualizó la funcionaria, que ahora está a la espera de ser seleccionada para ejercer como togada, mientras continúa en la Procuraduría.

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