Empresa de energía detectó una reincidencia de conexión ilegal en una discoteca de Cartagena: habría evitado pagos por cerca de $2 millones al mes

La revisión técnica de Afinia estableció que el fraude de energía representaba una facturación mensual cercana a $2 millones que el sistema eléctrico dejaba de percibir - crédito Infobae Jesus Aviles Ortiz

La detección de una nueva conexión irregular en el establecimiento Discobar Guatapurí, situado en el barrio Blas de Lezo de Cartagena, puso en jaque la lucha contra el fraude eléctrico en la región Caribe.

La empresa Afinia identificó que el local, reincidente en este tipo de prácticas, permanecía conectado sin autorización al sistema eléctrico y presentaba consumos oficiales de 0 kWh.

Las investigaciones técnicas comprobadas por el equipo operativo de Afinia revelaron que, mientras el medidor marcaba cero, el consumo real del establecimiento debía rondar los 1.800 kWh mensuales, equivalentes a una facturación de dos millones de pesos.

Esta situación representa un perjuicio económico considerable para el sistema eléctrico y expone la magnitud del problema en la zona.

Esto responde a una problemática persistente: el fraude eléctrico en Cartagena se mantiene como un obstáculo para el sector, dificultando la erradicación del hurto de energía y amenazando la estabilidad del servicio.

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El impacto del fraude en la región Caribe

El robo de energía no solo ocasiona pérdidas económicas, sino que también compromete la seguridad de quienes habitan o trabajan en inmuebles intervenidos. Las conexiones ilegales aumentan los riesgos de cortocircuitos, incendios y daños estructurales, afectando la continuidad y calidad del suministro eléctrico en toda la Costa Caribe.

Según la compañía, el fenómeno tiene raíces históricas y estructurales en Bolívar y la región, donde la manipulación de equipos de medición y la falta de pago se han convertido en focos recurrentes de intervención. Afinia ha insistido en que los operativos de control continuarán en todos los sectores bajo su jurisdicción, con la advertencia de que quienes incurran en estas prácticas deberán asumir las consecuencias legales y administrativas.

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Llamado de Afinia y medidas en curso

A raíz de la intervención, la empresa lanzó un llamado urgente a la legalidad dirigido a usuarios residenciales, comerciales e industriales. En un comunicado tras el operativo, Afinia remarcó: “La energía que consumimos debe ser la energía que pagamos. La legalidad es una responsabilidad compartida”.

Afinia informó que Discobar Guatapurí ya había sido intervenido antes por manipulación técnica, lo que ubicó la reincidencia en el centro de la investigación - crédito Afinia

La empresa aseguró que “las conexiones ilegales y la manipulación de equipos afectan la calidad y continuidad del servicio, generan pérdidas económicas y representan riesgos para la seguridad de personas e inmuebles”.

El objetivo de estos controles va más allá de la simple recuperación de recursos. Las autoridades y la empresa buscan estabilizar un sistema eléctrico amenazado por la reincidencia del fraude, la manipulación técnica y la ausencia de cultura de pago, especialmente en sectores comerciales que demandan altos niveles de energía.

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La empresa reiteró su compromiso de mantener la vigilancia y reforzar las acciones para garantizar el cumplimiento de las normas, con la expectativa de reducir la incidencia de estos delitos y fortalecer la seguridad y continuidad del servicio para todos los usuarios en la región.

La revisión técnica de Afinia estableció que el fraude de energía representaba una facturación mensual cercana a $2 millones que el sistema eléctrico dejaba de percibir - crédito Afinia

“Afinia continuará fortaleciendo sus controles y tomará acciones administrativas y legales contra este tipo de prácticas2, afirmó la entidad.

Además, la entidad reiteró su mensaje a todos los usuarios —residenciales, comerciales e industriales— para que utilicen el servicio de energía de forma legal y responsable. La compañía insistió en que solo así se garantiza la sostenibilidad del sistema eléctrico y se protege el bienestar colectivo.

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“Afinia invita a la ciudadanía a denunciar conexiones irregulares a través de la Línea 115, la aplicación AfiniApp, la asistente virtual Alix (304 243 3322), y la línea 123 de la Policía Nacional”, insistió durante el comunicado.

Finalmente, la entidad señaló que “si se identifica a algún trabajador o contratista presuntamente vinculado a estas prácticas, se puede reportar de manera confidencial a la Línea Ética Contacto Transparente: 01 8000 522 955″.