Comenzó el último mes de Gustavo Petro como presidente de Colombia: esta es la agenda provisional del mandatario

Gustavo Petro afrontará en julio de 2026 sus últimas semanas como presidente de Colombia antes de terminar su mandato el 7 de agosto - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Gustavo Petro se prepara para efectuar sus últimas actividades como primer mandatario de los colombianos, teniendo en cuenta que su periodo culminará el 7 de agosto de 2026.

El líder progresista, que fue elegido en 2022 tras derrotar al hoy fallecido Rodolfo Hernández, entregará el poder al abogado y empresario Abelardo de la Espriella, quien derrotó al candidato oficialista Iván Cepeda en una segunda vuelta realizada el 21 de junio de 2026, y en la que obtuvo cerca de 13 millones de votos.

Antes de que se efectúe la transmisión de mando, el dirigente del Pacto Histórico aún tiene varios puntos en su agenda presidencial.

Encuentro con el papa León XIV

Uno de los primeros puntos que tendrá el jefe de Estado colombiano durante el mes de julio será su visita oficial a Roma (Italia).

Petro y el sacerdote intercambiaron experiencias sobre los desafíos que enfrentan los Estados y las organizaciones sociales frente a la criminalidad organizada - crédito Presidencia de la República de Colombia

De acuerdo con la agenda oficial difundida por la Casa de Nariño, el viaje tiene como ejes el fortalecimiento del respaldo internacional a las políticas de paz en Colombia, la defensa de la reforma agraria, el impulso de la justicia social y la protección de la vida frente al cambio climático.

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Inicialmente, el 1 de julio de 2026 sostuvo un encuentro con con el sacerdote Luigi Ciotti, fundador de la organización italiana Libera, enfocada en combatir las mafias y en la restitución social de bienes incautados.

De acuerdo con el Gobierno, Ciotti resaltó durante el diálogo el compromiso de Petro con la justicia social, la transición energética, la reforma agraria y las políticas de inclusión social, asuntos que estuvieron entre los ejes del encuentro en la capital italiana.

Tanto Gustavo Petro como el sacerdote italiano intercambiaron experiencias sobre los desafíos que enfrentan los Estados y las organizaciones sociales frente a la criminalidad organizada y revisaron mecanismos para fortalecer la cooperación entre Colombia y Libera.

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Gustavo Petro tendrá una audiencia oficial con el papa León XIV en Roma para fortalecer diálogos globales de paz y justicia social - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Sin embargo, el punto principal del viaje será una audiencia privada con el papa León XIV en el Palacio Apostólico, que se efectuará el jueves 2 de julio de 2026.

Para la Presidencia de la República de Colombia, “este encuentro representa un espacio de alto valor diplomático y simbólico para Colombia, en el que se abordarán temas de interés común relacionados con la paz, la reconciliación, la protección de la vida, la justicia social y la edificación de un mundo más equitativo y humano”.

La agenda también incluye reuniones con altos funcionarios de la diplomacia vaticana. Entre ellos figuran el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y monseñor Paul Richard Gallagher.

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La agenda diplomática de Gustavo Petro en Roma coincidirá con el inicio formal del traspaso de poderes en Colombia - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/Reuters

Empalme presidencial

El traspaso de poderes comenzará formalmente el jueves 2 de julio, cuando el Ejecutivo instalará mesas sectoriales para entregar la gestión al equipo del mandatario electo Abelardo de la Espriella.

La coordinación política del proceso quedó en manos del actual ministro de Hacienda Germán Ávila, por el lado del gobierno saliente, y del vicepresidente electo José Manuel Restrepo, por la administración que asumirá.

El esquema diseñado por el equipo entrante prevé la participación de más de 1.300 expertos en 22 mesas técnicas sectoriales. Esas instancias abarcan áreas como Hacienda, Salud, Defensa y Cancillería, y tienen como objetivo revisar los informes oficiales bajo los lineamientos de la Ley 951 de 2005.

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Ese día se celebrará la primera reunión oficial entre los coordinadores principales para definir la metodología y las reglas de juego. Posteriormente, el 10 de julio, se instalará la mesa de empalme general, se suscribirán las actas y se asignarán los delegados para cada sector.

El empalme abarcarán áreas como Hacienda, Salud, Defensa y Cancillería, y tienen como objetivo revisar los informes oficiales - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Entre el 17 y el 24 de julio se abrirá la etapa de socialización sectorial. En ese tramo, los ministerios rendirán cuentas y el equipo entrante pedirá aclaraciones sobre asuntos inconclusos o información reservada.

El cierre formal está previsto para el 31 de julio, con la firma del acta definitiva que dará por terminada la entrega de la administración pública. Ese documento marcará el final oficial del proceso de empalme entre ambas administraciones.

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20 de julio

Por otra parte, el lunes 20 de julio, día de la Fiesta Nacional de Colombia, Gustavo Petro concentrará el cierre político de su gobierno en una jornada que unirá los actos conmemorativos al Día de la Independencia, así como la instalación del nuevo Congreso de la República y la radicación de nuevos proyectos de ley.

Inicialmente, será el desfile militar oficial, que esta vez no se realizará en avenidas tradicionales del norte o del occidente de Bogotá, como la Avenida Boyacá o la Avenida 68, sino en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, en el sur de la capital, tal como lo anunció el mandatario nacional en su cuenta de X.

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Petro trasladó el desfile militar al sur de Bogotá con la consigna “Ad Astra” para unir al pueblo y las fuerzas militares en zonas populares - crédito Carlos Julio Martínez/Reuters

“El 20 de julio en Bosa y Ciudad Bolívar los invito a acudir para fusionar pueblo y fuerzas militares en un mensaje a las estrellas, Ad Astra, la bandera tricolor será el mayor símbolo de la libertad y el conocimiento humano”, escribió el mandatario en X.

El evento será coordinado por el Ministerio de Defensa y la Alcaldía de Bogotá. La programación incluye la marcha de bloques históricos, unidades de fuerzas especiales, ingenieros militares y veteranos de guerra frente a las comunidades del sur de la ciudad.

El segundo frente será la instalación del nuevo Congreso de la República con los senadores y representantes a la Cámara que fueron electos el 8 de marzo de 2026, donde planea mencionar el balance final de su gestión, y se esperaría que escuche la réplica del sector de oposición, tal como lo desarrolló durante su periodo presidencial.

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Es valido mencionar que, una vez se posesiones los nuevos congresistas, empezará a regir el decreto firmado por su gobierno que elimina la prima especial de servicios de los congresistas electos.

El presidente Gustavo Petro declarará la instalación de los nuevos senadores y representantes a la Cámara para el periodo 2026 - 2030 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

De igual forma, se contempla que el mandatario radique una nueva reforma tributaria, presentada como ley de financiamiento, con la que el Gobierno Petro busca cerrar un faltante en el Presupuesto General de la Nación para el 2027.

La administración saliente sostiene que esa iniciativa es necesaria para cubrir el déficit provocado por el hundimiento previo de los recursos estatales en comisiones económicas.

Esa radicación añadirá presión al cambio de mando porque el gobierno entrante deberá resolver si hace suyo el proyecto o si altera su curso una vez Abelardo de la Espriella asuma el poder el 7 de agosto.

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Otras actividades se conocerán en el transcurso del mes por la Presidencia de la República de Colombia.