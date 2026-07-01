Capturaron en Cali al colombiano Cristhian Páez Talaga, señalado de ser clave en una red que camuflaba cocaína en cargamentos legales hacia Europa

El colombiano tendría una sofisticada red que fue documentada en archivos por parte de las autoridades españolas - crédito Policía Nacional de Colombia

La captura del colombiano Cristhian Páez Talaga en el barrio Altos de Jordán de Cali el sábado 27 de junio representa uno de los más recientes golpes a las redes de narcotráfico internacional con operaciones en Europa.

La acción que se llevó a cabo entre la Dijín de la Policía Nacional, Interpol y autoridades judiciales europeas, permitió la detención de un hombre señalado de ser pieza clave en una organización que contaminaba cargamentos legales con cocaína, burlando los controles aduaneros en puertos de España y facilitando el envío de grandes cantidades de droga hacia el mercado europeo.

De acuerdo con información obtenida por el diario El Tiempo en el expediente judicial abierto en España, el caso contra Páez Talaga desnuda la sofisticación y alcance de las nuevas rutas del narcotráfico, que aprovechan infraestructuras comerciales legales y el tránsito internacional de mercancías para camuflar el envío de sustancias ilícitas.

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El documento revela detalles sobre la logística de la red, las ubicaciones empleadas para almacenar la droga y los vehículos designados para su transporte y distribución.

La Interpol y autoridades españolas apoyaron las labores de la Policía Nacional de Colombia y Migración en la capital vallecaucana, tras la detención del señalado narco - crédito Policía Nacional de Colombia

La trama en Málaga: contenedores y fincas al servicio del narcotráfico

La investigación judicial se centra en eventos ocurridos a partir del 1 de mayo de 2024. Esa jornada, según los reportes, Páez Talaga, junto con al menos otros tres cabecillas, movilizó a nueve personas en vehículos que la policía ya seguía de cerca, desde el municipio de Fuengirola, en la Costa del Sol, hasta la localidad de Mollina, en la provincia de Málaga.

El expediente detalla que al llegar al destino, los integrantes de la organización participaron en la descarga de un camión tipo tráiler que transportaba palés con cajas de cartón nuevas.

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Dichas cajas serían acondicionadas para el ocultamiento de la droga. Mientras el resto de la red trabajaba montando las cajas, Páez Talaga salió a realizar diversas compras, lo que evidencia la coordinación meticulosa de la operación.

Al día siguiente, un nuevo camión arribó con cajas de plátanos que venían de un contenedor perteneciente a la empresa Oasis Fruit Company, una firma reconocida por exportar e importar frutas tropicales y con presencia en España, Panamá y Colombia.

Estas cajas fueron almacenadas en una cámara frigorífica dentro de una nave industrial del polígono de Cajíz. La policía constató que, posteriormente, las cajas eran trasladadas a una finca ubicada en Antequera, donde los miembros de la organización pasaron la noche para continuar con las labores logísticas.

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La captura se reportó a finales de junio de 2026 - crédito @PoliciaColombia/X

De Antequera a Madrid: el recorrido de la cocaína

El 3 de mayo de 2024, todos los participantes regresaron a la localidad de Molina y cargaron un furgón con las cajas que presuntamente ya contenían cocaína.

El vehículo partió rumbo a la finca de Antequera, donde se efectuó el almacenaje temporal antes de la etapa final del recorrido: el traslado hasta la ciudad de Madrid.

En la capital española, la droga era entregada a los responsables de proceder a su extracción y posterior venta entre organizaciones criminales europeas.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el manejo de los cartones sobrantes, que no estaban impregnados con droga. La red se encargaba de retirarlos cuidadosamente y almacenarlos junto con el resto de la mercancía legal en la finca de Antequera, con el fin de no levantar sospechas y mantener la fachada de una operación comercial legítima.

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El expediente en Madrid y la detención internacional

La operación que condujo a la captura de Páez Talaga se produjo gracias al intercambio de información entre la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Madrid y la policía colombiana.

En el expediente radicado en la Plaza 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Madrid, se acusa al colombiano de haber participado directamente en la estructura logística y financiera de la red, junto a al menos otras 11 personas.

El negocio ilegal, según lo que reza en los documentos, tendría una finca como elemento clave en la red - crédito archivo Colprensa / Marlon Barros

El documento recoge testimonios, registros de vigilancia y pruebas materiales sobre la implicación de Páez Talaga en la recolección, transporte y almacenamiento de la droga, detalló el informe del medio colombiano.

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Además, en la documentación se detalla cómo la organización recurría a empresas con apariencia legal, como Oasis Fruit Company, para camuflar sus operaciones ilícitas y aprovechar las rutas comerciales establecidas entre América Latina y Europa.

Tras su captura en Cali, Cristhian Páez Talaga fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se encuentra a la espera de que se surtan los trámites diplomáticos y legales para su extradición a España.

En territorio europeo, deberá responder por cargos relacionados con tráfico internacional de estupefacientes, asociación criminal y lavado de activos.