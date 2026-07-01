Sofía Osío Luna es la nueva presentadora de ‘El Desafío’, que debutó en ‘La vuelta al mundial en 80 risas’

Sofía Osío Luna, de reina de belleza a presentadora en 'El Desafío' - crédito @sofiaosioluna/ Instagram

Sofía Osío Luna atraviesa uno de los momentos más trascendentes de su carrera al convertirse en la nueva presentadora de la próxima temporada de El Desafío, uno de los realities de competencia física más emblemáticos de la televisión colombiana.

Su llegada al formato fue confirmada por las directivas de Caracol Televisión y celebrada en redes sociales por seguidores del programa, quienes esperan ver cómo la barranquillera asume este reto junto a Andrea Serna.

Nacida en Barranquilla el 27 de mayo de 2000, Sofía Osío Luna es profesional en Mercadotecnia y Comunicación de Moda, egresada del Instituto Europeo di Design de Barcelona. Antes de debutar en televisión, Osío Luna consolidó una sólida trayectoria en el modelaje y en los certámenes de belleza. Alcanzó notoriedad nacional al obtener el título de Señorita Colombia 2022, logro que devolvió la corona al Atlántico después de nueve años. Posteriormente, representó al país en Miss International 2023 en Japón, donde fue reconocida como primera finalista.

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Sofía Osío Luna inicia una nueva etapa como presentadora de uno de los realities más icónicos de la televisión colombiana - crédito @sofiaosioluna/ Instagram

Tras entregar la corona en 2024, la exreina orientó su carrera hacia el modelaje internacional, vinculándose a agencias y proyectos en mercados como Italia, Estados Unidos y México. Paralelamente, mantuvo una presencia activa en redes sociales, donde hoy suma cerca de 320 mil seguidores, y colaboró como embajadora de marcas y causas sociales.

El salto a la televisión se dio en 2026 con su participación en La vuelta al Mundial en 80 risas, formato de Caracol Televisión en el que comparte pantalla con el humorista Juan Pablo Martínez, JP, y figuras como Carolina Cruz y Carolina Soto. Allí, Osío Luna muestra facetas de espontaneidad y cercanía al recorrer distintos escenarios de México, Estados Unidos y Canadá, países anfitriones de la Copa del Mundo 2026.

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La noticia de su designación como presentadora de El Desafío la sorprendió durante el lanzamiento del programa humorístico. Su papel será acompañar a los participantes tanto en los momentos de triunfo como en las pruebas más exigentes de la competencia, tarea que requiere empatía y entereza frente a las cámaras.

La confirmación de Sofía como anfitriona de El Desafío generó expectativas y comentarios positivos entre los seguidores del formato - crédito @sofiaosioluna/ Instagram

Mientras divide su tiempo entre proyectos de modelaje internacional, grabaciones y la exigente rutina de entrenamientos, Sofía deja claro que su actualidad profesional está enfocada en nuevos desafíos y metas.

‘La vuelta al Mundial en 80 risas’, la apuesta de Caracol que combina humor, fútbol y viajes en las sedes de la Copa 2026

La nueva temporada de La vuelta al Mundial en 80 risas llega a la pantalla de Caracol Televisión con una propuesta que combina el ambiente futbolero del Mundial 2026 con el humor y las experiencias de viaje por las principales sedes del torneo.

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El programa, estrenado el 30 de junio en horario estelar, invita a los televidentes a recorrer junto a sus presentadores y humoristas destacados distintas ciudades de Canadá, Estados Unidos y México, los países anfitriones de la Copa del Mundo.

En esta edición, el formato mantiene su esencia de mezclar desafíos, anécdotas y aventuras, pero suma nuevos rostros y retos en cada destino. Uno de los grandes atractivos de la temporada es la incorporación de Sofía Osío Luna, exseñorita Colombia y modelo internacional, quien hace su debut en la televisión nacional.

El formato suma nuevos talentos y desafíos, con la participación especial de Sofía Osío Luna en su primera experiencia televisiva - crédito @caracoltv / Instagram

Sofía forma dupla con el comediante Juan Pablo Martínez (JP), y juntos exploran ciudades como Los Ángeles y San Francisco. Ambos han resaltado la buena conexión que lograron durante las grabaciones, lo que facilitó su adaptación al formato y permitió mostrar facetas espontáneas y divertidas en cada episodio.

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El programa también cuenta con la participación de figuras experimentadas. Carolina Cruz y Don Jediondo visitan Houston y Dallas, en Estados Unidos, protagonizando retos futboleros y situaciones de comedia que reflejan el espíritu del certamen. Cruz compartió que estos recorridos permiten vivir experiencias similares a las de cualquier turista, pero con un enfoque futbolístico y lleno de humor, mientras que Don Jediondo mantiene su característico estilo desenfadado y cómico.

Otra de las duplas destacadas es la de Juan Diego Vanegas y Piroberta, quienes recorren Vancouver y Seattle, aportando su toque gastronómico y humorístico en cada parada. Por su parte, Carolina Soto y Leo Cuervo llevan a la audiencia a través de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, compartiendo actividades como vuelos en globo aerostático y visitas a procesos tradicionales del tequila, además de recorrer escenarios emblemáticos para el fútbol.

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La dupla formada por Boyacoman y Diana Álvarez explora Nueva York y Philadelphia, y destaca el aprendizaje y las anécdotas que surgen al conocer lugares icónicos, como el gimnasio de Rocky Balboa. La producción suma además la participación de Santiago Rodríguez como jefe de cabina, encargado de coordinar y mantener el ritmo del viaje en el programa.

El programa de Caracol Televisión apuesta por combinar fútbol, humor y viajes en el marco del Mundial 2026 - crédito @caracoltv / Instagram

Como novedad, cada episodio incluye invitados especiales vinculados a la historia de la Selección Colombia y los mundiales. Jugadores, entrenadores y periodistas como El Tino Asprilla, Fabián Vargas o Javier Hernández Bonnet aparecen en diferentes momentos, compartiendo historias y anécdotas detrás de cámaras.

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