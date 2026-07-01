Isabella Ladera, que está embarazada, relató angustiante experiencia tras el doble terremoto en Venezuela: “Un llamado de urgencia”

Isabella Ladera visibiliza el trauma psicológico tras el sismo en Venezuela y pide atención para las víctimas - crédito @isabella.ladera/ Instagram

La creadora de contenido venezolana Isabella Ladera compartió recientemente con sus seguidores una experiencia profundamente angustiante que vivió durante su embarazo, marcada por el impacto emocional del sismo que sacudió a Venezuela hace pocos días.

Aunque no estuvo presente en el lugar durante el desastre, Ladera relató cómo la tragedia ha dejado huella en su vida y en su estado emocional, generando una ola de reacciones y mensajes de apoyo en redes sociales.

A través de las historias en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con una amplia audiencia, Isabella se sinceró sobre los efectos psicológicos que el terremoto ha tenido en ella. La influencer describió cómo, desde que ocurrieron los hechos, comenzó a experimentar sueños recurrentes relacionados con la tragedia, en los que aparecen personas atrapadas bajo los escombros, e incluso ella misma y su bebé enfrentando ese tipo de situaciones.

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En sus historias de Instagram, la influencer venezolana relató cómo los efectos psicológicos del terremoto la afectan con sueños recurrentes y angustiosos - crédito Instagram/isabella.ladera)

“Desde que pasó todo no he dejado de soñarme a mí misma sacando a personas de los escombros, a mí debajo de los escombros y anoche hasta que mi bebé estaba naciendo bajo ellos también, juro ha sido horrible”, expresó Isabella en su mensaje.

La joven, que atraviesa una etapa de gestación, subrayó el nivel de angustia y miedo que han provocado estos sueños, y cómo la situación la ha llevado a reflexionar sobre el sufrimiento de quienes sí vivieron el sismo de manera directa.

“Lo comento porque no me imagino lo que deben de estar sintiendo las personas que lo vivieron y todos los traumas que deben de tener, oremos mucho por ellos y porque puedan tener terapia ASAP, siento que es un llamado de urgencia”, escribió, haciendo énfasis en la importancia de brindar acompañamiento psicológico y atención profesional a las víctimas.

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El testimonio de Isabella Ladera ha generado solidaridad entre sus seguidores, quienes destacan la empatía y la sensibilidad de la creadora de contenido al visibilizar no solo su propia experiencia, sino la de miles de personas que atraviesan un proceso de duelo y recuperación emocional tras la catástrofe.

Isabella Ladera compartió el impacto emocional que vivió durante su embarazo tras el reciente sismo en Venezuela - crédito @isabella.ladera/ Instagram

Hugo García, pareja de Isabella Ladera, relató el impacto de la emergencia en Venezuela y llamó a ayudar

El modelo peruano Hugo García, pareja de Isabella Ladera y padre de su hijo, también se pronunció sobre la tragedia que atraviesa Venezuela tras los recientes terremotos.

A través de sus redes sociales, Hugo compartió un mensaje emotivo en el que expresó su dolor y pidió a sus seguidores sumarse a la ayuda. Afirmó que la emergencia ha tocado profundamente a su familia, ya que parte de sus seres queridos son venezolanos y pronto él mismo será padre, lo que intensifica su sensibilidad ante la situación.

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En su declaración, Hugo García relató el fuerte impacto que le han causado los videos y testimonios circulando en redes, especialmente aquellos que muestran familias separadas y niños extraviados. “He visto tantos videos… de niños sin sus padres, de familias buscándose sin encontrarse. Les juro que no imagino lo difícil que debe ser esa situación”, confesó, agregando que la angustia de los desaparecidos y el sufrimiento de las familias le han conmovido profundamente. “Hoy por hoy, que estoy a punto de convertirme en padre, no me imagino el dolor de una mamá, de un papá sin encontrar a su hijo o un hijo sin encontrar a su familia. No, les juro que me rompe el corazón”.

Hugo García, pareja de Isabella Ladera, relató el impacto de la emergencia en Venezuela y llamó a ayudar - crédito (Captura Instagram / Revista ¡Hola!)

García hizo un llamado a la solidaridad, subrayando la importancia de dejar de lado las fronteras y unir esfuerzos sin importar nacionalidades: “Lo que ocurrió en Venezuela nos duele absolutamente a todos. Creo que no podemos ser ajenos a lo que está pasando y hoy en día más que nunca deberían de no existir nacionalidades y no ser uno solo”.

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El modelo enfatizó la necesidad de ayuda logística y de insumos, especialmente en ciudades como Miami, donde existen centros de acopio, pero donde “faltan manos, faltan productos, faltan muchísimas cosas”. Insistió en que cualquier ayuda suma: “Si todos ponemos un granito de arena, créanme que hacemos una gran diferencia”. Además, animó a quienes están fuera de Estados Unidos a buscar formas de colaborar y destacó el papel de las redes sociales para amplificar la ayuda.

Hugo García se muestra afectado por la tragedia en Venezuela y pide apoyo: “Faltan manos” - crédito @hugogarcia/ Instagram

Hugo García concluyó enviando un mensaje de ánimo y fortaleza a las familias venezolanas, reiterando la urgencia de la solidaridad y el apoyo internacional en momentos críticos como este.

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