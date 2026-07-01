Mujer fue rescatada con quemaduras en su cuerpo tras incendio en restaurante de Cali: la ciudad ya completa 173 incendios estructurales en 2026

Una cocinera queda grave tras un incendio en un restaurante del barrio Junín, en Cali - crédito @lasucunoticali/X

Una mujer permanece bajo atención médica luego de resultar gravemente herida durante un incendio registrado en un restaurante del barrio Junín, en Cali.

La emergencia, que movilizó a varias unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad, dejó a la trabajadora con quemaduras en cerca del 40% de su cuerpo y volvió a poner sobre la mesa la preocupación por el incremento de este tipo de incidentes en la capital del Valle del Cauca.

El incendio ocurrió en una edificación de cuatro pisos ubicada en la carrera 23C con calle 12, donde en el primer nivel funciona un establecimiento de comidas. Según la información preliminar entregada por las autoridades, las llamas se habrían originado en el área de cocina, al parecer tras la explosión de un elemento cuyo origen aún es materia de investigación.

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Hasta el lugar llegaron varias unidades del cuerpo de bomberos para controlar la emergencia y evitar que el fuego se propagara hacia los demás pisos del inmueble.

Las autoridades investigan una explosión en la cocina tras el incendio que dejó una mujer herida en Cali - crédito @lasucunoticali/X

“En este lugar se presentó un incendio en el área de cocina. Nuestro equipo de Investigación de Incendios se encuentra realizando el registro fotográfico y demás procedimientos para establecer el origen de la emergencia”, explicó Johnny Velazco, comandante del cuerpo de bomberos que hizo presencia en el lugar del incidente.

Durante las labores de atención, los organismos de socorro lograron rescatar a una mujer que trabajaba como cocinera del restaurante. La víctima presentaba quemaduras en aproximadamente el 40% de su cuerpo, por lo que fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde recibe atención especializada.

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Para controlar la conflagración fue necesario desplegar un amplio operativo con dos máquinas extintoras, una máquina de altura, dos ambulancias, una unidad especializada en investigación de incendios y varias unidades operativas de bomberos.

Mientras avanzan las investigaciones para determinar qué provocó el incendio, las autoridades reiteraron la importancia de mantener medidas de prevención en establecimientos comerciales donde se manipulan elementos inflamables y equipos de cocina.

Cali enciende las alarmas: ya van 173 incendios estructurales y el caso de Junín reaviva la preocupación - crédito Alcaldía Cali

Cali ya registra 173 incendios estructurales en lo corrido del año

El caso del restaurante en el barrio Junín se suma a una preocupante estadística entregada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, que informó que, con corte al 30 de junio de 2026, la ciudad ha atendido un total de 173 incendios estructurales.

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La cifra evidencia la alta demanda operativa que enfrentan diariamente los organismos de emergencia y coincide con una temporada en la que las altas temperaturas y las condiciones climáticas incrementan el riesgo de conflagraciones.

Otro incendio reciente destruyó una huerta comunitaria en el Jarillón del río Cauca

A esta situación se suma otro incendio ocurrido durante la madrugada del lunes 29 de junio, cuando las llamas consumieron gran parte de la huerta comunitaria Calimío Unida Dos, ubicada sobre el Jarillón del río Cauca, en el barrio Calimío Norte.

El nuevo episodio en la capital del Valle se suma a una estadística que preocupa a los organismos de socorro, en medio de altas temperaturas y condiciones secas que elevan el riesgo urbano - crédito Alcaldía Cali

El espacio hace parte de la estrategia de Gobernanza del Plan Jarillón de Cali y se había consolidado como un escenario para promover la agroecología urbana, la educación ambiental y la recuperación del entorno.

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La emergencia destruyó la biofábrica, los tanques y sistemas de riego, el banco de semillas, herramientas, enseres y parte de la cobertura vegetal. Sin embargo, gracias a la rápida reacción de los habitantes del sector, el incendio fue controlado antes de alcanzar el dique del río Cauca o las viviendas cercanas.

Las causas del incendio aún no han sido esclarecidas y continúan siendo investigadas por las autoridades competentes.

Tras este nuevo episodio, desde el Plan Jarillón reiteraron el llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del fuego y extremar las medidas de prevención, especialmente en medio de las condiciones climáticas asociadas al Fenómeno de El Niño, que favorecen la propagación de incendios debido a las altas temperaturas, la disminución de las lluvias y la resequedad de la vegetación.

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