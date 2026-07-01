Qué lleva Ryan Castro en su bolso de lujo: los artículos que siempre carga y la compra que le recomendó J Balvin

El cantante Ryan Castro mostró lo que lleva en su bolso de mano - crédito @ryancastro/IG

El cantante colombiano Ryan Castro volvió a llamar la atención de sus seguidores al abrir las puertas de su intimidad y mostrar el contenido del bolso que lo acompaña en cada viaje y presentación.

En una entrevista con Vogue México, el intérprete de Monastery reveló uno a uno los objetos que lleva consigo a diario, dejando ver aspectos de su personalidad, sus rutinas antes de salir al escenario y algunos de los lujos que hacen parte de su estilo de vida.

Desde el inicio de la conversación, el cantante dejó claro que su bolso siempre va completamente lleno: “Mi bolso tiene muchas cosas. Si pudiera hablar, yo digo que diría que está cansado”, comentó entre risas.

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Seguido a esto se refirió al estilo de su cartera, explicando que el accesorio tiene un diseño elegante, confesó que le gusta darle un toque más urbano agregándole una pañoleta y otros detalles que, según él, representan mejor su esencia.

Ryan Castro mostró el lujoso Hermès que usa en sus viajes y su precio puede llegar a 150 millones de pesos - crédito @ryancastro/IG

El primer objeto que mostró fue un parlante portátil, elemento que considera indispensable para escuchar las canciones que está creando junto a su equipo y también para motivarse.

“Siempre ando con él porque obviamente yo soy cantante. A todos los lugares donde vamos queremos escuchar los temas nuevos (...) compartir con los brothers ya es otra vibra”, afirmó.

Dentro del bolso también guarda un estuche especial para transportar las joyas con las que viaja. Allí conserva una de las cadenas más representativas de su carrera, una gruesa pieza de oro y diamantes con la letra R, la misma que utilizó durante toda la gira de Sendé. También enseñó un anillo giratorio que simboliza, según explicó, “tener el mundo en mis manos”.

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Uno de los momentos más tiernos de la entrevista llegó cuando presentó a Awaa, su pequeña perrita, que ahora lo acompaña en la mayoría de sus viajes y conciertos.

“Es mi nueva bebé... Me acompaña a los shows, me acompaña a muchas cosas. Es muy tranquilita”, expresó mientras mostraba que incluso llevaba puesta una camiseta de la Selección Colombia.

El bolso de Ryan Castro revela su rutina antes del show - crédito @ryancastro/IG

Ryan Castro también reveló que acostumbra llevar varios pares de gafas de sol debido al desgaste que sufre su vista por las luces de los escenarios y las jornadas nocturnas de trabajo.

Entre sus favoritas mencionó unas Tiffany y otras Ray-Ban diseñadas por A$AP Rocky, además del modelo que llevaba puesto durante la grabación.

A esto se suman perfumes —en ese momento estaba utilizando uno de Louis Vuitton—, chicles, melatonina para poder dormir después de los conciertos, un durag para cuidar su cabello y varias cámaras con las que documenta su día a día.

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El artista también explicó la importancia que tiene TikTok en su carrera y mostró un accesorio para grabar contenido con el celular, que es un soporte de ventosas que sirve para pegarlo en cualquier lugar.

“Cuando mis canciones empezaron a pegarse por TikTok nadie sabía quién era yo. Entonces dije: ‘Tengo que usarla’. Le cogí amor y me la disfruto todos los días”, comentó.

Otro de los detalles que más llamó la atención fue que lleva dos teléfonos móviles. Según explicó, uno corresponde a Estados Unidos y el otro a Colombia. Incluso reveló que utiliza uno de ellos exclusivamente para escribir ideas de canciones mientras viaja.

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El cantante antioqueño compartió los objetos que usa a diario: gafas por las luces, una perrita que lo acompaña, dos celulares y accesorios con los que prepara conciertos y graba contenido - crédito @ryancastro/IG

Dentro del bolso también guarda una vela aromática de vainilla que acostumbra encender en los camerinos antes de cada presentación: “Siempre prendemos una velita. Soy muy creyente de depositar mi energía ahí”, aseguró.

El accesorio que J Balvin le enseñó a comprar a Ryan Castro y que ahora carga para todo lado

Además, mostró un segundo reloj que transporta para combinar con diferentes atuendos y confesó que ahora compra estas piezas como una inversión, aprendizaje que, según dijo, adquirió gracias a J Balvin.

“Antes los compraba mucho por el artisteo (...) aprendí muchas cosas de mi amigo J Balvin y entendí que también son un negocio”, explicó mientras enseñaba un Patek Philippe de oro rosado.

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Los objetos más curiosos que carga de Ryan Castro

El bolso del cantante también esconde varios artículos poco comunes para una estrella internacional y entre ellos aparecen:

Un calzador para cambiarse rápidamente de zapatos durante sus conciertos.

Sal de frutas para aliviar problemas estomacales o después de comer picante y tomar tequila.

Un quitamotas para mantener impecable la ropa.

Calentadores de manos para cantar en lugares con bajas temperaturas.

Un inhalador asiático similar al tradicional Vick VapoRub.

Un gorro oficial del álbum Omerta, proyecto realizado junto a J Balvin.

Un libro de Chanel sobre joyería y moda.

Tarjeteros bancarios.

Audífonos con cable, ya que aseguró no confiar en los inalámbricos porque suelen quedarse sin batería.

Cuánto cuesta el bolso de Ryan Castro - crédito @ryancastro/IG

El exclusivo bolso que cuesta hasta $150 millones

Más allá de su contenido, otro protagonista del video fue el bolso elegido por Ryan Castro porque se trata de un Hermès Haut à Courroies (HAC), uno de los modelos más exclusivos de la histórica casa de moda francesa.

Aunque suele confundirse con el famoso Birkin, el Haut à Courroies fue en realidad el diseño original creado por Hermès para transportar botas y sillas de montar, razón por la que es más alto y espacioso que el icónico Birkin.

En el mercado de reventa y lujo, este modelo puede alcanzar precios que oscilan entre 15.000 y 40.000 dólares, dependiendo del tamaño, el tipo de cuero, los herrajes y su estado de conservación.

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Llevado a moneda colombiana, su valor puede ubicarse aproximadamente entre 80 y 150 millones de pesos, convirtiéndose en una de las piezas más costosas que hace parte del estilo del artista antioqueño.