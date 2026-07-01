Alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia rechazaron auditorías de la Supersalud por considerar falta de imparcialidad: “Quedan 37 días”

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia; Daniel Quintero, superintendente de Salud; y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - crédito Colprensa/Alcaldía de Medellín/Colprensa

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresaron fuertes críticas ante la llegada de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), dirigida por Daniel Quintero, para realizar auditorías en la ciudad y el departamento.

Ambos funcionarios señalaron públicamente su rechazo al proceso y advirtieron sobre el tiempo restante del actual Gobierno nacional.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, expresó su inconformidad a través de una publicación en la red social X. Señaló: “El jefe de la banda, hoy imputado por corrupción, junto con sus aliados, incluyendo al que se robó la caja menor, ahora pretende venir a ‘vigilar’ los recursos de la salud de nuestra ciudad”.

PUBLICIDAD

Federico Gutiérrez expresó fuertes críticas ante la llegada de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), dirigida por Daniel Quintero - crédito @FicoGutierrez/X

El mandatario de la capital de Antioquia describió como “absurdo y descarado” el proceso de auditoría iniciado por la Supersalud, que, según su declaración, llegó a la Alcaldía de Medellín con una orden desde Bogotá para auditar el sistema de salud del distrito.

Gutiérrez recordó que la administración anterior habría sido objeto de una auditoría forense a la que atribuyó 650 hallazgos, dos personas en la cárcel, 55 imputados y cuatro principios de oportunidad y preacuerdos con matriz de colaboración por crear una estructura para robarse Medellín.

En la misma publicación, el alcalde exigió respuestas sobre el destino de los recursos públicos y la situación del Hospital General, mencionando: “Respóndanle a Medellín dónde está la plata que se desapareció durante su gobierno. Respóndanle a la ciudad por qué dejaron al Hospital General saqueado y en crisis”.

PUBLICIDAD

En relación con la transparencia del proceso, Gutiérrez informó que su administración presentó una recusación contra la Supersalud y solicitó el acompañamiento de la Personería y la Procuraduría para asegurar garantías de imparcialidad. Añadió: “No vamos a permitir que vuelvan a Medellín a meter las manos en los recursos de la gente”.

Por su parte, Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, también utilizó X para referirse al procedimiento. El gobernador afirmó: “Como lo anticipé, llegó hoy la Superintendencia de Salud a la Secretaría de Salud del Departamento: un desespero tóxico del Gobierno Petro y de sus secuaces en buscar cómo hacer daño, ruido y show en Antioquia, a 40 días de dejar el poder”.

PUBLICIDAD

Andrés Julián Rendón cuestionó al superintendente de Salud, Daniel Quintero, en la red social X - crédito @AndresJRendonC/X

Ambos funcionarios destacaron la proximidad del cambio de gobierno nacional y vincularon las auditorías a ese contexto temporal. Gutiérrez concluyó su mensaje con el siguiente señalamiento directo al presidente Gustavo Petro: “Petro: quedan 37 días y 11 horas de tu desgobierno. Se nota el desespero, tratando de hacer todo el daño posible hasta el final”.

Recientemente, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; el superintendente de Salud, Daniel Quintero; y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, protagonizaron un cruce de declaraciones tras el anuncio de una inspección a la Fábrica de Licores de Antioquia.

Rendón informó sobre la visita técnica de la Superintendencia Nacional de Salud a la licorera y el anuncio de una revisión similar en la Secretaría de Hacienda departamental.

PUBLICIDAD

El mandatario departamental declaró: “A esta hora la Supersalud hace una visita de ‘inspección’ a la Fábrica de Licores de Antioquia y anuncia lo propio a la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia”.

Rendón añadió: “Ojalá sea en el marco de la ley y de sus competencias y no se trate de un látigo hostigador y vengador del gobierno nacional por el resultado de las votaciones en Antioquia”.

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), encargada de regular y vigilar los servicios de salud en Colombia - crédito Supersalud

A los señalamientos respondió el superintendente Daniel Quintero, quien señaló que ejercerá sus funciones de inspección y vigilancia como superintendente de Salud

“Gobernador, ejerceré mis funciones de inspección y vigilancia, como debe ser y hasta el último día de gobierno”, afirmó

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se sumó a la discusión. Escribió: “Gobernador, ya les quedan pocos días a estos bandidos. Petro y el que se robó a Medellín, seguirán instigando a Medellín y a Antioquia”.

PUBLICIDAD