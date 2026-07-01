La actriz Diana Ángel respondió a los comentarios de Abelardo de la Espriella sobre el ajiaco con mensaje satírico: “Desde la megacárcel”

La actriz Diana Ángel responde en redes a los comentarios de Abelardo de la Espriella sobre el ajiaco - crédito @dianangel01/IG - @AbelardoPTE/X

La actriz Diana Ángel volvió a captar la atención en redes sociales tras publicar una fotografía y un mensaje dirigido al abogado y presidente electo Abelardo de la Espriella, en medio de una discusión sobre uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía bogotana.

Con una carrera consolidada en la televisión colombiana y una presencia constante en la esfera pública, Diana Ángel ha sido reconocida no solo por su talento actoral, sino también por sus opiniones francas sobre temas políticos y sociales.

En los últimos años, la actriz se ha manifestado abiertamente a favor de líderes y movimientos de izquierda, como Gustavo Petro e Iván Cepeda, y no ha dudado en expresar su respaldo al Pacto Histórico durante el más reciente proceso electoral en Colombia. Sus publicaciones, tanto en entrevistas como en redes sociales, suelen generar debate y atraer la atención de seguidores y detractores por igual.

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La actriz respondió con humor e ironía, compartiendo una foto de ajiaco preparado en su hogar y un mensaje viral - crédito @dianangel01/ Instagram

La más reciente controversia surgió a raíz de un comentario de Abelardo de la Espriella, quien en una entrevista expresó que no le gustaba el ajiaco, un plato típico de Bogotá, y que no lo consideraba atractivo. La declaración no pasó desapercibida y generó diversas reacciones, especialmente en la capital, donde el ajiaco es considerado una tradición familiar y cultural.

Diana Ángel decidió responder de manera creativa y directa desde su hogar. Publicó una fotografía del plato preparado por ella misma, acompañada de un mensaje que no tardó en viralizarse: “Desde la megacárcel de mi hogar: un delicioso ajiaco hecho por mis manos”. Con esta frase, la actriz hizo una alusión irónica a la expresión utilizada por de la Espriella, quien en el pasado se refirió al entorno hogareño como “megacárcel”, en un contexto de críticas y debates políticos.

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La actriz amplió su mensaje con otra afirmación, dejando claro su aprecio por la receta tradicional: “Hoy para mis tías, ‘potaje carcelario’. Mi plato favorito en el mundo mundial”. Con estas palabras, defendió el valor del ajiaco y su significado personal, al tiempo que envió una indirecta a quienes desestiman su importancia culinaria.

Con frases como “Mi plato favorito en el mundo mundial”, la actriz defendió el valor personal y cultural del ajiaco ante las críticas - crédito @dianangel01 - @delaespriella_style/Instagram

A lo largo de su trayectoria, Diana Ángel ha mantenido firme su voluntad de expresar sus opiniones y participar en debates de interés nacional. Su actividad en redes sociales la ha posicionado como una voz activa entre artistas que deciden involucrarse en discusiones públicas, más allá de su trabajo en la pantalla. De hecho, no es la primera vez que la actriz utiliza el humor y la ironía para responder a comentarios de figuras públicas, y tampoco ha dudado en defender causas sociales y culturales que considera relevantes.

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Diana Ángel relata agresión verbal en la calle por sus opiniones políticas

La actriz relató haber sido víctima de hostigamiento verbal en la calle por sus opiniones políticas, evidenciando la tensión social tras las elecciones - crédito @dianangel01/Instagram - @AbelardoPTE

Recientemente, la actriz y cantante Diana Ángel compartió un duro episodio de hostigamiento en plena calle debido a sus posturas políticas. La intérprete relató a través de sus redes sociales que fue víctima de insultos mientras transitaba por el centro de Bogotá, poco después de las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Abelardo de la Espriella.

“Esta mañana una Señora divinamente en su camioneta Bronco, frenó, bajó la ventana y me gritó a todo pulmón, en pleno Centro de Bogotá: ‘váyase del país boba, guerrillera, hijueputa’. Me quedé paralizada, no pude reaccionar ante el aval que siente tener por haber ganado”, confesó la artista.

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Diana señaló que la agresión la dejó completamente indefensa y conmovida ante la mirada de los transeúntes. “Parada ahí, sola, con las manos temblorosas y ese frío que me recorrió el cuerpo, pensé: ‘esto se escaló’”, reconoció. El testimonio fue una respuesta a la cantante Adriana Lucía, quien también ha manifestado abiertamente su simpatía por sectores alternativos y cuestionó la actitud de algunos contradictores tras los comicios.

Diana usó su experiencia para reflexionar sobre la polarización social, respondiendo a quienes también han enfrentado hostilidad por sus ideas - crédito @dianangel01/IG

En una entrevista posterior, la actriz reflexionó sobre el ambiente de polarización que se vive en las calles y el impacto emocional que causó la derrota de Iván Cepeda a manos de de la Espriella. Diana Ángel insistió en la importancia de respetar la democracia y expresó: “Hemos estado procesando todo este momento. Estuvimos muy afectados, muy golpeados porque estamos hablando de dos fuerzas políticas muy importantes y el 0,96% de diferencia marca un momento histórico muy importante a nivel político”, dijo.

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