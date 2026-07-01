Cómo solicitar el subsidio escolar para el inicio de clases del segundo semestre en Colombia

Las cajas de compensación en Colombia mantienen subsidios escolares para trabajadores afiliados en 2026 - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante julio de 2026, las cajas de compensación familiar siguen implementando subsidios escolares para aliviar parte de esta carga económica a los trabajadores afiliados. Los nombres de Cafam Compensar y Colsubsidio son recurrentes entre las entidades que mantienen estos apoyos, cada una con modalidades y requisitos particulares.

Para acceder a estos subsidios, los trabajadores deben estar afiliados a una caja de compensación y cumplir una condición de ingresos: solo califican quienes perciban hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. Además, es imprescindible tener a cargo menores en edad escolar y estar correctamente registrados en el sistema de la caja correspondiente.

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El subsidio no solo representa un alivio en términos financieros; también permite que las familias organicen con mayor previsión sus presupuestos, sobre todo al inicio y en la mitad del año escolar. Estos apoyos están orientados a cubrir gastos básicos relacionados con la educación, como la compra de materiales, uniformes, libros o el acceso a bonos educativos.

Los subsidios escolares están dirigidos a hijos de afiliados que cursan primaria y secundaria - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modalidades de los subsidios escolares en 2026

Las cajas de compensación ofrecen diferentes alternativas para hacer llegar el subsidio a los beneficiarios. Por ejemplo, algunas entidades optan por entregar kits escolares completos, mientras que otras facilitan bonos o tarjetas con saldo que pueden ser redimidos en establecimientos aliados.

Durante el segundo semestre de 2026, la oferta incluye varias modalidades. Colsubsidio entrega bonos de 90.000 pesos por hijo, los cuales pueden usarse para adquirir útiles, uniformes, tecnología o cursos de idiomas. Compensar otorga un subsidio de 105.000 pesos por beneficiario, que se abona directamente en la tarjeta Compensar. En este caso, los menores de 12 años reciben el apoyo de manera automática, mientras que los mayores deben presentar un certificado de estudios vigente.

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Por su parte, Cafam ha implementado el “Combo Escolar”, destinado a niños entre 6 y 12 años cuyos padres coticen en las categorías A o B. Este combo incluye los materiales esenciales para el regreso a clases, facilitando que los estudiantes cuenten con lo necesario para continuar su formación.

El beneficio varía según la entidad e incluye bonos, kits o tarjetas para compras escolares - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos y proceso de asignación

El acceso a estos subsidios depende de la verificación y cumplimiento de los requisitos que establece cada caja de compensación. El trabajador debe ingresar a la plataforma web o a la aplicación de la entidad y consultar si ha resultado beneficiario.

En caso de resultar seleccionado, el proceso para reclamar el apoyo varía según la modalidad: puede tratarse de bonos digitales, entrega física de kits o la posibilidad de canjear el beneficio en puntos autorizados. En todos los casos, se exige la presentación del documento de identidad y el seguimiento de las instrucciones particulares de cada entidad.

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El beneficio está limitado a estudiantes que cursen educación básica, primaria, secundaria y media, es decir, desde primero hasta undécimo grado. Además, solo pueden acceder quienes tengan entre 6 y 18 años, quedando excluidos los estudiantes universitarios.

La verificación de los requisitos se suele hacer en línea - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aspecto clave es que las cajas de compensación no contemplan subsidios escolares para educación superior. El apoyo está dirigido exclusivamente a hijos, hijastros o hermanos huérfanos de afiliados que estudien en los niveles escolares antes mencionados.

Fechas y frecuencia de entrega

La asignación de los subsidios suele coincidir con el inicio del año escolar, entre enero y marzo. Sin embargo, existen casos en los que las cajas de compensación pueden realizar entregas adicionales o programadas a mitad de año, especialmente para quienes siguen el calendario B.

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Durante julio de 2026, varias familias consultan sobre nuevas entregas del subsidio escolar, motivadas por la cercanía de otros pagos y beneficios asociados al sistema de compensación familiar. Las cajas confirman que, dependiendo de su cronograma, pueden existir asignaciones complementarias para atender necesidades puntuales a mitad de año.