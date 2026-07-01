Exfigura de la selección de Ghana lanzó advertencia a la selección Colombia de cara al duelo por el Mundial 2026: “No le tememos a nadie”

Ghana y Colombia llegan al cruce del Mundial con la misma expectativa, porque uno de los dos debe ganar para avanzar-crédito Piroschka Van De Wouw/REUTERS

El exdefensor Jonathan Mensah pidió que Ghana juegue sin miedo y “mano a mano” ante Colombia en el duelo de dieciseisavos de final del 3 de julio de 2026 en Kansas, Estados Unidos, con el objetivo de superar la mejor actuación histórica de ambos en un Mundial, los cuartos de final.

Ghana y Colombia llegan “con la misma expectativa” a ese cruce: para avanzar, uno de los dos debe ganar. En el equipo africano, la consigna es no sentirse inferior a los sudamericanos y sostener la ambición de repetir lo hecho en 2010, cuando la selección alcanzó cuartos de final, y cayó ante Uruguay en el estadio Soccer City de Johannesburgo (Sudáfrica).

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El exdefensor celebró que Ghana sumara tres puntos en el primer partido, un resultado que ayudó a la clasificación-crédito Kelley L Cox/USA TODAY Sports

En declaraciones al medio ghanés3Sports, Mensah afirmó: “No le tememos a nadie; simplemente necesitamos prepararnos de acuerdo con nuestras fortalezas y realizar un buen análisis de los oponentes”, dijo.

Mensah, integrante de la generación que disputó el Mundial 2010, sostuvo que el rendimiento del equipo que conduce Carlos Queiroz alimenta esa confianza y celebró la victoria inicial:

“Me alegré de que los chicos consiguieran los tres punto sen el primer partido; fue muy importante y obviamente, nos ayudó a clasificarnos”.

El exjugador agregó que el plan pasa por recuperar y preparar el siguiente paso: “Ahora toca recuperarnos, prepararnos y volver a intentarlo (llegar a cuartos)”.

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Del lado de Colombia, Queiroz tendrá “a disposición a toda la plantilla” pese a dudas previas por molestias físicas. En Ghana, el optimismo convive con un pedido puntual: mejorar la definición, ya que en lo que va del Mundial el equipo marcó dos goles.

La FIFA dio a conocer a los designados en el arbitraje del Colombia vs. Ghana

El árbitro con experiencia en instancias decisivas de la Champions League, será el encargado de impartir justicia entre "Cafeteros" y "Black Stars"-crédito FIFA

El 1 de julio de 2026, la FIFA designó al francés Clement Turpin como árbitro central del partido Colombia-Ghana por los dieciseisavos del Mundial 2026, que se jugará este viernes a las 20:30 en el estadio de Kansas. El juez, de 44 años, dirigirá su tercer encuentro en esta Copa del Mundo.

El organismo informó que los árbitros del VAR se anunciarán hasta 48 horas antes del juego, con plazo máximo el 2 de julio de 2026.

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Turpin ya estuvo a cargo de Paraguay-Australia e Inglaterra-Croacia en este torneo. En el primer partido mostró una sola amarilla y en el segundo sancionó un penal.

La terna será completamente francesa: los asistentes serán Nicolas Danos y Benjamin Pages. El cuarto árbitro será el español Alejandro Hernández y el juez de reserva, José Enrique Naranjo.

Árbitro central: Clement Turpin (Francia)

Asistente número 1: Nicolás Danos (Francia)

Asistente número 2: Benjamin Pages (Francia)

Cuarto árbitro: Alejandro Hernández Hernández (España)

Árbitro reserva: José Enrique Naranjo (España)

Nacido el 16 de mayo de 1982 en Oullins, Francia, Turpin dirigió su primer partido de liga el 16 de agosto de 2008 y trabaja habitualmente en la Ligue 1. También fue designado para finales continentales: la UEFA Champions League 2021/2022 y la Europa League 2020/2021.

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En su trayectoria, suma 320 partidos en Ligue 1 y 74 en la UEFA Champions League. En 672 encuentros registrados a lo largo de su carrera, mostró 2153 tarjetas amarillas, sacó 131 rojas y señaló 234 penaltis.

En la actual Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, pitó dos juegos. A continuación, estos son los detalles de sus actuaciones:

17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Fase de grupos: Inglaterra 4-2 Croacia - estadio de Texas

26 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Fase de grupos: Paraguay 0-0 Australia - estadio de Santa Clara, California - amonestó al australiano Jackson Irvine al 46 de partido, y al paraguayo Diego Gómez al minuto 77

La selección Colombia atenderá a los medios de comunicación: fecha

Néstor Lorenzo atenderá el 2 de julio de 2026 a los medios de comunicación-crédito Amanda Perobelli/REUTERS

El 1 de julio de 2026, la Tricolor definió su agenda de atención a medios para los dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El 2 de julio de 2026 tendrá conferencia de prensa a las 2:30 p. m. (hora de Colombia) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, seguida de zona mixta y toma de imágenes a las 3:45 p. m. (hora de Colombia) en el Sporting KC Stadium.

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