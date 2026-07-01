Colombia

Ejército se refirió a denuncia sobre millonaria inversión destinada al mantenimiento una torre de asalto aéreo que todavía no funciona

La institución aseguró que la estructura será sometida a pruebas de carga y explicó en qué se utilizaron los recursos

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El Ejército aseguró que la torre de entrenamiento de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá será sometida a pruebas con cargas muertas de entre 100 y 150 kilogramos - crédito Colprensa y @COL_EJERCITO/X
El Ejército aseguró que la torre de entrenamiento de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá será sometida a pruebas con cargas muertas de entre 100 y 150 kilogramos - crédito Colprensa y @COL_EJERCITO/X

La revista Semana reveló un documento que dejaría en evidencia presuntas irregularidades relacionadas con el mantenimiento de la torre de entrenamiento de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá. De acuerdo con el medio, la inversión para hacer el respectivo mantenimiento fue de más de 800 millones, pero la torre de asalto aéreo sigue sin funcionar.

El valor correspondiente a las actividades de mantenimiento ejecutadas en esta infraestructura asciende a la suma de $803.683.698,40, inversión destinada a la intervención y recuperación funcional de la estructura, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, operatividad y continuidad en los procesos de entrenamiento militar que se desarrollan en dicha instalación”, se lee en el documento compartido por el medio de comunicación citado.

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Sin embargo, de acuerdo con los datos a los que tuvo acceso la revista, esa suma supera en más de un 50% el valor contable de la torre ($230 millones), el cual está registrado en el sistema SAP.

Dos grandes fajos de billetes de pesos colombianos, uno de cien mil y otro de cincuenta mil, atados con ligas, sobre una mesa oscura junto a varias monedas.
El Ejército invirtió $803.683.698,40 para el mantenimiento de la torre de asalto aéreo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

El Ejército Nacional se pronunció al respecto a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X. Informó que la torre de entrenamiento de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, ubicada en el Fuerte Militar de Tolemaida, está en una fase de pruebas técnicas de carga. Esos procedimientos hacen parte del proceso de entrega de la obra.

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Según la institución, a partir del 2 de julio de 2026 y durante 15 días, la torre de asalto aéreo será sometida a pruebas con cargas muertas de entre 100 y 150 kilogramos. Esto, con el objetivo de verificar su correcto funcionamiento y que sea posible poner en marcha su uso.

“Cabe resaltar que los sistemas de anclaje instalados en la estructura ya cuentan con la certificación expedida por una empresa especializada en este tipo de equipos”, precisó.

El Ejército Nacional informó que la torre de entrenamiento de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá está en una fase de pruebas técnicas de carga - crédito @COL_EJERCITO/X
El Ejército Nacional informó que la torre de entrenamiento de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá está en una fase de pruebas técnicas de carga - crédito @COL_EJERCITO/X

El Ejército aclaró que, una vez concluyan los ensayos y se emitan los conceptos técnicos favorables, la obra será recibida formalmente por la escuela para su uso en entrenamiento militar.

El Ejército precisó que las actividades de entrenamiento no se suspendieron y continúan en otras torres ubicadas en las escuelas del Fuerte Militar, incluidas las de Lanceros, Asalto Aéreo y las denominadas Trillizas.

“El Ejército Nacional reitera su compromiso con la seguridad del personal militar, el cumplimiento de los estándares técnicos establecidos y la adecuada ejecución de las obras de infraestructura destinadas al fortalecimiento de la instrucción y el entrenamiento de nuestros alumnos”, añadió.

Ahora bien, en diálogo con la revista Semana, la institución explicó que la millonaria inversión que se destinó al mantenimiento de la obra también fue utilizada para el desarrollo de obras aledañas. De igual manera, informó que el contratista presentó retrasos en el desarrollo de las obras, por lo cual fue necesario recurrir a las autoridades competentes para que se lleven a cabo las respectivas investigaciones y se determine si hubo irregularidades que brinden indicios sobre presuntos actos de corrupción.

Formación en la Escuela Militar de Tolemaida

El incidente ocurrió en la Base Militar ‘La Roca’, parte del Fuerte Militar de Tolemaida - crédito Colprensa
En la Escuela Militar los alumnos se forman bajo el direccionamiento de la Tecnología en Entrenamiento y Gestión Militar - crédito Colprensa

De acuerdo con el Ejército Nacional, en la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá se forma al cuerpo de suboficiales del Ejército Nacional. Está integrada por áreas académicas, de instrucción, entrenamiento, deporte, cultura y bienestar y cuenta con un campus que supera las 420 hectáreas.

La educación que reciben los suboficiales dura dos años, tiempo en el que reciben también una preparación psicológica, moral, física, técnica y táctica. “Durante este tiempo, los alumnos se forman bajo el direccionamiento de la Tecnología en Entrenamiento y Gestión Militar, acompañada de un currículo complementario que fortalece sus competencias y proyecta su carrera profesional. La Escuela ofrece programas de doble titulación en áreas estratégicas”, detalló el Ejército en su sitio web oficial.

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