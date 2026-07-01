Condenan a alias El Costeño y El Hermano por su papel en el atentado contra Miguel Uribe tras lograr un preacuerdo con la Fiscalía

La fiscal del caso detalló las funciones de dos procesados en la organización del magnicidio de Miguel Uribe Turbay que se planeó a través de un grupo de WhatsApp - crédito Fiscalía

En la jornada del 1 de julio de 2026, la Fiscalía General de la Nación confirmó que Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias El Costeño o Chipi, y William Fernando González Cruz, alias El Hermano, aceptaron su responsabilidad en la coordinación del atentado contra Miguel Uribe Turbay y serán condenados por su papel en el crimen cometido el 7 de junio de 2025 en Bogotá.

La jueza penal especializada que avaló el preacuerdo consideró que las sanciones se ajustan a la normatividad vigente, pues “El Costeño” fue condenado a 26 años y 3 meses de prisión y “El Hermano” a 21 años y 9 meses, por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para la comisión de delitos, fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

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Según la Fiscalía General de la Nación, la investigación permitió establecer que ambos organizaron reuniones en la localidad de Bosa y en otros puntos de la ciudad para planear las tareas relacionadas con el atentado. El organismo sostuvo que el día del ataque cada uno asumió un rol específico dentro de una distribución de trabajo criminal.

Elder José Arteaga Hernández, conocido como “El Costeño” o “Chipi”, fue condenado tras aceptar que fue el autor intelectual del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa e Interpol

La Fiscalía confirmó que alias El Costeño o Chipi diseñó el plan para matar al senador

De acuerdo con la Fiscalía, Arteaga Hernández fue el encargado de trazar el plan criminal, asignó funciones a los demás implicados y realizó seguimientos a la víctima, además de verificaciones previas del lugar donde se cometería el ataque. También entregó el arma de fuego al menor que disparó contra el senador y supervisó de cerca la ejecución.

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En el relato de la fiscal se indicó que Arteaga hizo una videollamada previa al atentado en la que participaron Jorman Mora, Halor Barragán y el menor de edad, con el fin de coordinar la acción. Ese mismo 7 de junio llegó a las inmediaciones del parque El Golfito en un vehículo conducido por Carlos Eduardo Mora González, se reunió con el menor y con Katherine Andrea Martínez Martínez, y los tres abordaron el automotor.

La misma reconstrucción indica que, dentro del vehículo, Martínez entregó una pistola Glock negra a Arteaga y este se la pasó al menor. Instantes después, el menor bajó con el arma y se dirigió al parque El Golfito, mientras Martínez y Arteaga caminaron detrás de él a pocos metros.

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La Fiscalía agregó que Carlos Eduardo Mora permaneció en el sector mientras se cometía el homicidio, a la espera de instrucciones de Arteaga Hernández, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque tuvo apoyo logístico y seguimiento en tiempo real.

Alias el Costeño colaboró con la justicia por una reducción de pena - crédito prensa senado/X

Las funciones de alias El Hermano

Sobre González Cruz, la Fiscalía sostuvo que se movió por la zona donde se cometería el atentado como campanero. Su función, según el organismo, era garantizar la huida de Arteaga Hernández y Katherine Andrea Martínez una vez consumado el ataque.

Además, se confirmó que vendió uno de los teléfonos celulares usados para coordinar y ejecutar el atentado con el propósito de entorpecer las labores de las autoridades.

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Tras las investigaciones, se definió que la coordinación del atentado no fue improvisada, puesto que hubo reuniones previas, reparto de tareas, vigilancia del lugar, apoyo perimetral, rutas de escape y comunicaciones organizadas para ejecutar el crimen contra el senador y precandidato presidencial.

Las autoridades continúan avanzando en las sentencias en contra de los responsables de participar en el atentado contra Miguel Uribe en un acto público en el occidente de Bogotá - crédito Jesús Avilés/Infobae

El atentado se coordinó por un grupo de WhatsApp

Los audios de la fiscal indican que para la coordinación del atentado se utilizó un grupo de WhatsApp llamado “Plata o Plomo” y señaló que, para esa operación, fueron encargados Arteaga Hernández, González Cruz y Harold Barragán Ovalles.

La Fiscalía afirmó además que la determinación de Arteaga Hernández y William González era que el autor material debía ser un menor de edad, preferiblemente menor de 14 años, para reducir el tiempo de privación de la libertad en caso de captura. Bajo esa lógica, sostuvo el organismo, Arteaga se ocupó de contactar a varias personas que aceptaron intervenir en el atentado y de asignar a cada una sus actividades.

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