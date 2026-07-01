Colombia

Transmilenio activó los botones de alerta para denunciar hurtos y ataques de género: así funcionará la nueva estrategia de seguridad

Los dispositivos, anunciados hace un año, conectan a los pasajeros con el Centro de Control para reportar hurtos o violencias basadas en género y activar protocolos de atención con personal especializado en emergencias

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TransMilenio instaló los primeros botones de alerta en la estación Minuto de Dios de Bogotá como parte de su estrategia de seguridad - crédito Transmilenio
TransMilenio instaló los primeros botones de alerta en la estación Minuto de Dios de Bogotá como parte de su estrategia de seguridad - crédito Transmilenio

Pese a que su plan piloto se anunció hace un año la instación de botones de alerta ante crímenes, en la mañana del miércoles 1 de julio finalmente se dio la instalación de los primeros dispositivos en la estación Minuto de Dios, lo que marca un nuevo paso en la estrategia de seguridad de TransMilenio en Bogotá.

Estos dispositivos permiten a los usuarios reportar de manera inmediata situaciones como hurtos o violencias basadas en género, conectando a la persona en riesgo con personal especializado en emergencias.

El sistema, que nació tras una experiencia piloto en la estación Universidades–CityU, busca ofrecer una reacción rápida ante incidentes y fortalecer la confianza de quienes utilizan el transporte masivo. Los botones están directamente enlazados al Centro de Control de TransMilenio, lo que facilita la activación de protocolos de atención según la emergencia reportada.

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Con este proyecto, la entidad pretende mejorar la percepción de seguridad, reducir las barreras para denunciar y promover la corresponsabilidad ciudadana en el entorno del sistema.

Los botones de alerta de TransMilenio permiten reportar hurtos, violencias basadas en género y otras emergencias de forma inmediata - crédito Transmilenio
Los botones de alerta de TransMilenio permiten reportar hurtos, violencias basadas en género y otras emergencias de forma inmediata - crédito Transmilenio

La gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, sostuvo que la iniciativa apunta a fortalecer la confianza entre usuarios y autoridades, además de fomentar una mejor convivencia.

La instalación de este botón de alerta le permite a los usuarios contactar rápidamente a nuestro Centro de Control y activar todas las ayudas que se requieran, ya sea por un evento de seguridad ciudadana o por un caso de violencia basada en género”, señaló Ortiz

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Ahora, los usuarios pueden presionar uno de los tres botones instalados en la estación Minuto de Dios para contactar de inmediato al personal de seguridad. Al hacerlo, se activa un protocolo que permite la intervención y el acompañamiento de la persona afectada, ya sea por robo, violencia de género u otra emergencia. El objetivo es que la reacción sea ágil y efectiva.

La ruta de implementación contempla la extensión de la medida a otras estaciones en fases sucesivas. Aunque TransMilenio aún no ha revelado cuántos botones serán instalados en total ni el cronograma detallado, la proyección inicial apunta a sumar 40 dispositivos adicionales en futuras etapas. La entidad ha señalado que informará sobre el avance del programa conforme se consoliden los siguientes pasos.

TransMilenio instaló los primeros botones de alerta en la estación Minuto de Dios de Bogotá como parte de su estrategia de seguridad - crédito Transmilenio
TransMilenio instaló los primeros botones de alerta en la estación Minuto de Dios de Bogotá como parte de su estrategia de seguridad - crédito Transmilenio

El lanzamiento de los botones formó parte de un esfuerzo conjunto entre TransMilenio y la comunidad educativa del Minuto de Dios, así como habitantes de Engativá. El proceso incluyó actividades pedagógicas, visitas al Centro de Control Integrado, jornadas de personalización de tarjetas y capacitaciones sobre el uso de la aplicación TransMiApp.

Acciones complementarias y trabajo comunitario

Durante el primer semestre de 2026, TransMilenio capacitó a 3.948 operarios de 15 concesionarios en protocolos de atención ante violencias basadas en género. También se realizaron múltiples actividades pedagógicas: 53 socializaciones en instituciones educativas, 62 reuniones comunitarias, 23 encuentros interinstitucionales y 22 recorridos sociales en la localidad.

La Corporación Organización El Minuto de Dios manifestó su respaldo a la iniciativa, destacando su compromiso de acompañar el proceso con acciones pedagógicas y comunitarias. Raúl José Buitrago Arias, gerente general de la corporación, afirmó que la seguridad se construye con la confianza y la participación activa de la ciudadanía.

El sistema de botones de alerta nació tras una prueba piloto en la estación Universidades–CityU y está enlazado al Centro de Control de TransMilenio - crédito Transmilenio
El sistema de botones de alerta nació tras una prueba piloto en la estación Universidades–CityU y está enlazado al Centro de Control de TransMilenio - crédito Transmilenio

Además, durante el mismo periodo, el sistema realizó 1.158 intervenciones operativas, incluyendo 660 tomas integrales, 435 acciones del Plan Guitarra, 42 megatomas y 21 operativos del Plan Retorno Seguro. Estas acciones se suman a la divulgación de rutas de atención a 27.534 usuarios y 25 jornadas de sensibilización que beneficiaron a 4.324 ciudadanos.

La experiencia en la estación Minuto de Dios servirá como base para la expansión del sistema de botones. La empresa no ha detallado aún la inversión destinada ni los protocolos específicos que se activarán tras cada alerta, aunque enfatiza la importancia de mantener informada a la ciudadanía sobre el avance del proyecto.

El punto de partida es un sector que congrega a miles de usuarios diariamente, incluyendo estudiantes, residentes y trabajadores del noroccidente bogotano. Las autoridades esperan que la combinación de tecnología, pedagogía y trabajo comunitario aporte a consolidar entornos más seguros y una mayor confianza en el sistema de transporte.

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