Álvaro Uribe Vélez cuestionó al Gobierno Petro por caída de la inversión extranjera: “Se ufana”

Álvaro Uribe Vélez lanzó pullas al Gobierno Petro - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó una serie de comentarios críticos en X sobre el balance económico y social del gobierno del mandatario saliente Gustavo Petro. En su primer mensaje, el exjefe de Estado cuestionó la forma en que la administración actual presenta los datos de inflación.

“El gobierno Petro compara la inflación de julio de 2022, que alcanzó el 10,21%, con la de mayo de este año, 5,84%”, escribió.

Señaló que estas cifras se ven afectadas por factores excepcionales, como la pandemia y la invasión rusa a Ucrania, pero advirtió que las proyecciones oficiales anticipan un cierre de año en torno al 6,5%, lejos de la meta del 3%.

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“No está en el 3% que debería por derroche y corrupción”, afirmó el exmandatario.

Álvaro Uribe Vélez criticó manejo de la inflación en el Gobierno Petro - crédito @AlvaroUribeVel/X

En un segundo trino, Uribe abordó las cifras de pobreza y los cambios en los indicadores sociales reportados por el gobierno.

“El gobierno Petro compara pobreza con cifra anterior elevada por pandemia. En la post pandemia el mundo la ha reducido”, cuestionó, sugiriendo que en Colombia la situación no ha mejorado al ritmo internacional. Agregó que el consumo derivado del narcotráfico, la minería ilegal y un gasto público creciente contribuyen a una realidad insostenible.

“Aquí además por consumos derivados de narco, minería criminal, gasto público excesivo y más de 400 mil empleos estatales. El salario mínimo influyó. Todo insostenible por déficit, deuda y parálisis por asfixia del sector privado”, sentenció.

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Uribe alertó sobre el crecimiento del gasto estatal y la creación masiva de empleos públicos, los cuales, según él, presionan el presupuesto nacional y afectan la sostenibilidad fiscal.

Consideró que el aumento del salario mínimo, aunque positivo para algunos sectores, generó distorsiones que, junto con la expansión del déficit y el endeudamiento, comprometen la estabilidad de las finanzas públicas y restringen la capacidad de respuesta del sector privado.

Álvaro Uribe Vélez cuestionó reducción de la pobreza bajo el Gobierno Petro - crédito @AlvaroUribeVel/X

En un tercer mensaje, el expresidente puso el foco en la inversión extranjera directa (IED), tema que el actual gobierno ha destacado como un logro.

“Gobierno Petro se ufana de la Inversión Extranjera. Tras la pandemia de 2020, Colombia tuvo una recuperación notable de la IED, Gobierno Duque. Sin embargo encadena los dos últimos años de caídas de doble dígito: -19,2% en 2024 y -14,1% en 2025. Esto es reflejo de desconfianza y mayor riesgo país”, manifestó Uribe.

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Presentó cifras concretas para respaldar sus afirmaciones: “En lo corrido del año a mayo, la IED sumó US$3.679 millones, su nivel más bajo desde 2021 y una contracción anual del 11%. La inversión total bajó de 19,1% a 16,1%”.

Álvaro Uribe Vélez advirtió sobre caída histórica de la inversión extranjera - crédito @AlvaroUribeVel/X

Álvaro Uribe Vélez pidió reducir el tamaño del Estado y priorizar inversión empresarial frente a la presión impositiva

El 28 de junio de 2026, el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó, a través de su cuenta en X, una dura crítica a las políticas económicas del gobierno de Gustavo Petro.

Según Uribe, el actual modelo ha generado un “ahogamiento del emprendimiento privado”, lo que, en su opinión, compromete la eficacia de la defensa de los derechos laborales a mediano y largo plazo, y pone en riesgo la sostenibilidad de los subsidios destinados a los sectores populares.

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El exmandatario sostuvo que el crecimiento del aparato estatal y la presión impositiva afectan negativamente la capacidad de las empresas para invertir y generar empleo.

Álvaro Uribe Vélez criticó la política económica de Gustavo Petro y pidió reducir el tamaño del Estado - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Creemos en la necesidad de darle todas las posibilidades al emprendimiento privado, reducir el tamaño del Estado, aplicar el principio de que es mejor un peso en salarios o en inversión de la empresa que en impuestos”, afirmó Uribe, insistiendo en la urgencia de revisar el enfoque fiscal y administrativo de la actual administración.

Uribe también planteó la importancia de fortalecer la economía sobre pilares de solidaridad y equilibrio social. “Al mismo tiempo aplicar el concepto de economía fraterna: la empresa no puede quedar ahogada y el trabajador y los sectores populares no pueden quedar a expensas del mercado”, subrayó.

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Para el expresidente, la protección del tejido empresarial resulta indispensable para garantizar empleos dignos y políticas sociales sostenibles.