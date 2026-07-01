La actriz Ester Expósito confesó qué fue lo que más le gustó de su visita a Colombia: “Es de otro nivel”

Qué fue lo que más le gustó a Ester Expósito de su pasada por Colombia en 2025 - crédito Europa Press

Ester Expósito demostró que su vínculo con Colombia va más allá de la curiosidad turística: la actriz española visitó el país en dos ocasiones en menos de seis meses y, en ambas, la noche fue su escenario favorito.

La primera parada fue en febrero de 2025, cuando llegó a Bogotá y lo anunció ella misma con un video en sus historias de Instagram: “Holaaa, Colombia por fin”, escribió junto a un emoji de corazón, mientras aparecía bailando en el restaurante Andrés Carne de Res con un atuendo plateado y una cinta con los colores de la bandera colombiana.

Después, ese mismo día, siguió la experiencia en Videoclub, una discoteca de Chapinero donde su presencia tomó a todos por sorpresa. Nadie la esperaba. Los videos de su actuación en la pista se volvieron virales en cuestión de horas.

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La española espera volver a Colombia para seguir enamorándose de estas tierras - crédito EUROPA PRESS

Recientemente, Expósito dio una breve entrevista durante un evento de una plataforma de streaming para la cadena radial Los 40 Colombia a la que confesó qué fue lo que más le gustó de su visita al país.

“Todo. Yo estoy obsesionada con bailar salsa. Disfruté muchísimo, bailé un montón allí. Hay mucho nivel, eso me encantó, porque pude aprender un poquito más. Por supuesto, el mar es precioso. Fui a bucear en San Andrés y me encantó. Estoy deseando volver", dejando a más de uno emocionado con su posible regreso.

Bogotá, Cartagena y un rumor sin confirmar

La española fue vista de rumba en la capital del país - crédito @ester_exposito/IG

En esa primera visita también pasó por el Bar Chiquita, un reconocido espacio Lgbti+ de la capital, donde compartió con amigos y recibió obsequios de fans que se acercaron a saludarla. La actriz, conocida mundialmente por su papel de Carla Rosón en Élite, probó platos tradicionales colombianos y se mostró cómoda con el ritmo y la cultura local.

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La segunda visita llegó en julio de 2025. Esta vez el destino fue Cartagena de Indias, donde fue vista en la discoteca RD Disco Club junto al músico Julio César Meza, ganador de la primera temporada de Factor X en 2005.

Las imágenes que circularon en redes mostraban a la actriz en un ambiente relajado, lejos de cualquier protocolo de alfombra roja.

Sin confirmación oficial sobre proyectos en el país

La española visita nuevamente el país y enciende los rumores de una participación en algún formato colombiano - crédito @enlamovidacartagena/IG

Ninguna de las dos visitas tuvo explicación oficial de parte de la actriz ni de su equipo. Otros señalan que se trata simplemente de vacaciones en un país al que Expósito ha regresado con llamativa frecuencia.

Sin embargo, meses más tarde, la española apareció en la publicidad de una reconocida bebida gaseosa, tanto en televisión como en paraderos de buses.

Qué dijo sobre J Balvin y el uso de su nombre en una de las canciones del paisa

La famosa respondió muy amable, lo que fue exaltado en las redes sociales - crédito TikTok

La actriz Ester Expósito reveló que J Balvin mencionó su nombre en la canción La Locura, interpretada junto a Checho Corleone y Ozuna, sin haberle pedido permiso. Durante una entrevista en el programa La Revuelta, Expósito afirmó que nunca ha tenido contacto con el artista colombiano y dejó claro que prefiere gestos simples, como recibir flores, antes que ser mencionada en una canción.

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“Es interesante que me saluden en un bar, puede ser muy interesante, pero yo prefiero un detalle de unas flores. Aunque no hace falta que hagas una canción, que ya de medida está”, dijo al programa español.

Asimismo, la española es adorada por el público colombiano, pues durante una caminata que hacía por Madrid, España, la actriz fue abordada por un joven que la detuvo para cantarle a capella.

“Oh,baby. Tú tienes mucho style y también demasiado flow. Que lo que mami siempre ando con mi company. Tú eres de España como una playa de Miami. Ando con Esther Expósito, la que tiene la carita y los ojos muy bonitos. Ando bien activo, que te tiro a ti la plena. Se metieron los raperos que se meten en la escena, mami, tú tienes cara de modelo. Es que si lo veo es porque me elevo hasta el cielo. Andohappy. Mira mami, yo le meten al big papi. Está improvisado, no en el lápiz”, dice en una de sus frases.

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