Vicky Hernández contó por qué canceló un matrimonio cuatro días antes de viajar a la ceremonia: “No me daba emoción”

La actriz recordó cuando canceló su compromiso con un hombre en Nueva York porque no le convencía la idea cuatro días antes - crédito Colprensa

La actriz Vicky Hernández reveló que canceló su compromiso de matrimonio cuando tenía 18 años, a solo tres días de viajar a Nueva York, porque advirtió que no sentía la convicción que asociaba con el amor.

Su decisión no solo frenó un casamiento ya acordado con un hombre que vivía fuera de Colombia: también desarmó un plan que implicaba dejar el teatro, despedirse de su entorno y partir con su familia hacia el exterior.

La anécdota surgió en Menopáusicas Pódcast, donde Hernández precisó que en ese momento ya había dejado el colegio en quinto de bachillerato y estaba dedicada a los ensayos de teatro. En ese período participaba con Carlos José Reyes en el montaje de El Manantial de los Santos en la Casa de la Cultura.

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Vicky Hernández siempre ha mantenido un carácter imponente, incluso, cuando ha sido amenazada de muerte y llevada al exilio - crédito Colprensa

Según relató, aceptó la propuesta de un hombre al que describió como “muy importante, muy querido, muy bonito”, alguien que, dijo, “lo habría deseado cualquier ser femenino para su esposo”. Su plan era casarse e irse, con una idea fija sobre lo que quería preservar de esa mudanza: “Lo único importante era que yo iba a seguir haciendo teatro allá”.

El quiebre ocurrió en una caminata por el centro de Bogotá, pocos días antes del viaje. “Faltando como unos cuatro, tres días para el viaje, yo salí al centro de Bogotá y yo iba caminando y yo dije: ‘Me voy a casar, pero yo no sé. ¡Me voy a casar!’”, recordó, pues no se sentía entusiasmada por la magnitud del evento.

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Vicky Hernández dijo que la falta de emoción le hizo cancelar el matrimonio

En ese pasaje de la conversación, Hernández ubicó el momento exacto en que decidió no casarse. “Eso así no debe ser. A mí no me daba como una emoción, como una locura de amor, como una cosa en el cuerpo. No, era ahí como: ‘Me voy a casar’. Dije: ‘No, esta vaina no es así, esto no funciona’”.

La única condición de irse del país a casarse era el poder continuar en el teatro - crédito cortesía CNA

La actriz, recordada por sus personajes en producciones como La casa de las dos palmas, Romeo y Buseta y La vorágine, explicó que, tras esa conclusión, resolvió cortar el compromiso por la vía disponible en esa época.

Contó que fue a los apartados aéreos que quedaban en pleno centro de la capital del país cuando ocurrieron los hechos —recordando que tardaban una eternidad en llegar— para enviar un telegrama.

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Allí despachó el mensaje con el que canceló el viaje y pidió que no la esperaran. Aunque dijo no recordar la redacción exacta, reconstruyó el tono de ese cable con una fórmula seca: “Cancelado, cancelado viaje, compromiso. No, hablamos. Algo así”.

Hernández habló de ese episodio como una ruptura abrupta de un acuerdo que ya involucraba a su familia. Según contó, el compromiso tenía un grado de organización tal que viajaban su madre y sus hermanos.

El prometido viajó a Colombia después del telegrama

Aseguró que respondió a sus familiares que se casaran ellos con el hombre, si era tal el deseo que tenían - crédito @julianroman1/Instagram

La decisión no cerró el episodio en ese intercambio a distancia. “Entonces el señor vino”, dijo Hernández, antes de describir la escena en términos teatrales: “Parecía una escena italiana, una ópera italiana”.

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La actriz sostuvo que no cambió de posición pese a ese viaje. “Yo me mantuve en los trece, no”, afirmó al recordar el encuentro posterior con el hombre al que había dejado plantado antes de partir.

En ese mismo tramo del relato, dejó una de las frases más tajantes sobre la presión familiar que rodeó la cancelación. “No es que no me voy a casar. Pues si ustedes quieren tanto al señor, cásense ustedes con él, pero yo no”.

La historia provocó reacciones entre los seguidores del programa como de la actriz, con mensajes como: “Siempre irreverente como ella sola, por eso está donde está”; “Nunca se dejó mangonear de nadie, el temple de esa mujer”; entre otros.

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