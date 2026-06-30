Petro declara “ofensiva final” contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de alias Ñeque en el Cauca

El presidente Gustavo Petro pidió máximo compromiso de las Fuerzas Militares para combatir a las disidencias de las Farc - crédito Ovidio González/Presidencia

A través de sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó el lunes 29 de junio de 2026 una “ofensiva total” contra las disidencias de Néstor Gregorio Vera, más conocido como “Iván Mordisco” en el Cauca, tras registrarse el abatimiento de Juan Diego Palta Montero, alias Ñeque: que cayó en un enfrentamiento en el área de Tacoyó, corregimiento de Toribío (Cauca), según reportaron las autoridades.

“He dado una orden: ofensiva total contra el grupo armado más sanguinario del narcotráfico. Espero obediencia a todas las fuerzas militares y policiales”, afirmó el jefe de Estado en su mensaje, en el que sostuvo que los operativos recientes golpearon la cadena de mando de esas estructuras, pues “Ñeque” era la mano derecha de Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias Marlon, que también fue dado de baja por el Ejército.

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“Hemos logrado derrotar a los dos principales jefes de las estructuras del llamado ‘Iván Mordisco’ en el Cauca”, agregó el jefe de Estado. Con ello, extendió un llamado a menores y jóvenes que integran esas filas para que abandonen esta estructura que ha azotado con su accionar esta región del suroccidente del país, pese a los esfuerzos por establecer un proceso de paz con esta organización al margen de la ley.

Con este mensaje en su perfil de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a la caída de alias Ñeque - crédito @petrogustavo/X

“Es el momento de la ofensiva final en el Cauca, jóvenes y niños que integran la fuerza mafiosa les solicito como presidente del pueblo abandonar las filas del narco y pasar a la vida civil. La ley los protege, por favor antes de los misiles que caerán sobre nuestro pueblo”, declaró el primer mandatario en su publicación, en la que destacó cómo se le ha declarado la “guerra” a las estructuras que no quisieron negociar con el Gobierno.

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La orden del jefe de Estado se conoció en medio de la controversia por la manera en que su Gobierno ha sido acusado de tener acuerdos con organizaciones ilegales para adelantar la suspensión de operaciones militares y, no solo eso: efectuar la salida de oficiales de la fuerza pública; lo que ameritó una indagación preliminar de la Procuraduría General de la Nación contra exfuncionarios, como el excomisionado Danilo Rueda.

Ministro de Defensa entregó balance de la ofensiva con la que cayó alias Ñeque

Por su parte, el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, presentó la operación como un avance dentro de una campaña iniciada al asumir el cargo. “Cuando asumí como ministro de Defensa nos propusimos desarticular las principales estructuras criminales que sembraban terror en el Cauca. Hace apenas 10 días neutralizamos a alias Marlon. Hoy continuamos con la neutralización de alias Ñeque”, señaló.

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Con este mensaje, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se pronunció tras la neutralización de alias Ñeque, que era requerido por Estados Unidos - crédito @PedroSanchezCol/X

Del mismo modo, Sánchez atribuyó la acción a unidades del Ejército y describió el rol del abatido dentro de las disidencias. Según el ministro, “Ñeque” figuraba entre los hombres más buscados y tenía un pedido de extradición. “Era uno de los criminales más peligrosos en el sur del país, solicitado en extradición por Estados Unidos, y había una recompensa de USD 5 millones ofrecida por el Departamento de Estado”, dijo Sánchez.

El funcionario también vinculó al grupo con amenazas contra el jefe de Estado y con delitos en varias regiones. “Alias Ñeque era la mano derecha de alias Marlon, y quienes habrían amenazado al presidente de la República”, sostuvo el ministro, que agregó que este hombre administraba los recursos destinados a la compra de armas y explosivos, el reclutamiento forzado de menores y la ejecución de atentados en la región.

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Alias Ñeque era la mano derecha de alias Marlon, que también fue neutralizado - crédito Ministerio de Defensa

Asimismo, el jefe de la cartera indicó que el abatido tenía en curso procesos en Estados Unidos. “Enfrentaba cargos por narcoterrorismo, apoyo a organización terrorista, tráfico internacional de cocaína y armas de fuego”, expresó el general (r) Sánchez, que fue claro en reafirmar que la neutralización de “Ñeque” representa “un golpe estratégico para el brazo financiero y logístico de las disidencias de alias Mordisco”.

Finalmente, el ministro aseguró que continuarán las acciones en terreno. “La fuerza mantiene la ofensiva operacional y continuará persiguiendo, capturando o neutralizando a quienes amenacen la vida, la democracia y la seguridad de los colombianos”, dijo en sus firmaciones, en las que acotó que “ningún criminal está por encima de la ley y tampoco tendrá guarida segura. Allí le llegará el Estado”.

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