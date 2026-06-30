Costa de Marfil vs. Noruega: hora y dónde ver la serie de dieciseisavos entre los elefantes y los vikingos

Costa de Marfil y Noruega van a pelear por un cupo a los octavos del Mundial 2026 - crédito Vincent Carchietta /MAGN IMAGES vía Reuters / James Lang/IMAGN IMAGES vía Reuters

La Copa Mundial de la FIFA 2026 empezó sus emociones en los dieciseisavos de final, con las 32 mejores selecciones del certamen, en eliminación directa, y los primeros encuentros dejaron muchas emociones hasta el último minuto, como pasó con las clasificaciones de Brasil y Canadá.

Costa de Marfil y Noruega tendrán una de esas llaves de la segunda ronda, en un compromiso que, aunque parece a favor de los europeos en las apuestas y para varios aficionados, los africanos darán todo para llegar lejos en un certamen en el que ya hicieron historia.

De otro lado, el ganador de la serie, entre marfileños y noruegos, ya conoce cuál será el rival que enfrentará en los octavos de final; un equipo con críticas por su juego y que viene de sufrir en un partido que debió resolver en el tiempo de reposición para mantenerse vivo y como candidato al título.

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Hora y dónde ver Costa de Marfil vs. Noruega

De los 10 clasificados por África a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica, nueve de ellos consiguieron su cupo a los dieciseisavos de final, siendo Túnez el único con la desgracia de quedar en fase de grupos, mientras que escuadras como la de los Elefantes pasaron de instancia por primera vez en su historia.

El martes 30 de junio, desde las 12:00 p. m., hora de Colombia, será el compromiso de Costa de Marfil y Noruega, por los dieciseisavos de final, y para los aficionados que deseen ver el juego por televisión, lo pueden disfrutar a través de las señales de Dazn y Directv Sports, para América Latina, así como por la plataforma DGO.

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Dicho partido será en el estadio de Dallas, conocido comercialmente como el AT&T Stadium, el cual se ubica en Arlington, Texas, cuenta con una capacidad de 80.000 espectadores y es casa de los Cowboys de la NFL, además de que será la sede del otro encuentro de dieciseisavos entre Australia y Egipto.

El ganador entre Costa de Marfil y Noruega se verá con nada menos que Brasil, uno de los favoritos a quedarse con el certamen de la FIFA, pero sufrió para superar a Japón en los dieciseisavos de final porque lo venció 2-1 en los últimos minutos, con anotación de Gabriel Martinelli.

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Brasil se metió en octavos de final luego de vencer a Japón por 2-1, con el gol de Gabriel Martinelli al minuto 96 - crédito Annegret Hilse/REUTERS

Como dato a destacar de los vikingos, lo más lejos que han llegado en una Copa del Mundo fue a octavos en Italia 1934 y Francia 1998, así que el plan del equipo es pasar a los cuartos de final y para eso deben pasarles por encima a los elefantes, aunque no será una tarea fácil.

El fútbol “muy africano” de los marfileños

Terminada la fase de grupos, los elefantes destacaron por sumar seis puntos en tres partidos, gracias a los triunfos sobre Ecuador y Curazao, solo perdió ante Alemania por 2-1 y en un compromiso reñido, pero para el exjugador Bastian Schweinsteiger, el equipo no presentó su mejor versión.

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El exjugador alemán afirmó que Costa de Marfil presentó un “fútbol muy africano, poco ortodoxo y algo salvaje”, luego de superar a Curazao por 2-0 y avanzar a los dieciseisavos de final, una declaración que causó polémica en los marfileños porque fue calificada como ofensiva.

Costa de Marfil ganó dos de sus tres partidos en la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Brian Snyder/REUTERS

En rueda de prensa, el técnico de los elefantes, Emerson Faé, afirmó que es decepcionante que un exfutbolista del nivel de Schweinsteiger, campeón del mundo en Brasil 2014, entregara esa clase de palabras e incluso fue más lejos y aseguró que pueden considerarse “racistas”.

“Me parece lamentable. Schweinsteiger era un jugador excelente. Siempre lo he admirado como centrocampista y por su comprensión del fútbol. Cuando escuché sus comentarios, me decepcionaron. Es extraño que se exprese de esa manera. Podríamos calificarlo de racista, si fuéramos sinceros”, dijo el entrenador.

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