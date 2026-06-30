Colombia

Colombia dejó de ganar más de $150 billones en un solo año por los beneficios que otorgó el Gobierno Petro a personas naturales y jurídicas

El peso creciente de deducciones y tratamientos especiales presiona la discusión sobre nuevas fuentes fiscales en el país en un momento de déficit fiscal creciente

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La Dian tuvo dificultades para cumplir las metas de recaudo tributario de los últimos cuatro años - crédito Leonardo Muñoz/EFE/EPA
La Dian tuvo dificultades para cumplir las metas de recaudo tributario de los últimos cuatro años - crédito Leonardo Muñoz/EFE/EPA

Las gabelas tributarias en Colombia le costaron al Estado $153,2 billones en el año gravable 2024, una suma equivalente al 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) por deducciones, exenciones y tratamientos especiales concedidos a algunos contribuyentes.

La mayor parte de ese costo fiscal se concentró en el IVA, con $99,1 billones, mientras que el impuesto sobre la renta sumó 54 billones. El monto superó los 135,4 billones de pesos registrados en 2023. El incremento anual fue de 13% y representó un alza de 0,4% del PIB.

Dicha subida se explicó por un mayor costo fiscal tanto en renta como en IVA. La cifra también quedó ligada al debate sobre el faltante de las finanzas públicas y a la necesidad de una reforma tributaria de $30 billones que, según dijo el ministro de Haciend,a Germán Ávila, se requeriría el próximo año.

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El mayor costo fiscal se concentra en el IVA

De acuerdo con un análisis de El Tiempo, el componente más alto correspondió al impuesto sobre las ventas. El rubro explicó 65% del total de las gabelas y alcanzó $99,1 billones, equivalentes a 5,8% del PIB. La mayor pérdida dentro del IVA provino de los bienes y servicios excluidos, con $78,1 billones. En esa categoría entran productos por los que la ley no causa el impuesto, de modo que el consumidor no lo paga.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, es gran responsable de las finanzas del Gobierno nacional - crédito Carlos Ortega/EFE
Germán Ávila, ministro de Hacienda, es gran responsable de las finanzas del Gobierno nacional - crédito Carlos Ortega/EFE

Después aparecieron los bienes exentos, con $20,3 billones. En esos casos la tarifa es de 0%, por lo que el consumidor final no paga el gravamen, aunque el productor sí descuenta el IVA que pagó en sus insumos.

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El conjunto incluye además productos con tarifa reducida de 5%, como café o aceite. Ese tratamiento también hizo parte del costo fiscal del IVA en 2024.

Cuánto pesa el gasto tributario en renta

Al respecto, el Ministerio de Hacienda señaló: que “el costo fiscal de los gastos tributarios en el impuesto sobre la renta llegó a $54 billones en ese periodo, lo que representa el 3,2% del PIB”.

De ese total, $28,3 billones correspondieron a personas naturales y $25,6 billones a empresas. Entre las personas naturales, el mayor peso estuvo en las rentas exentas declaradas, con $19,7 billones. Dicha cifra fue 13% superior a los $17,4 billones del mismo periodo de 2023. Por ingresos no gravables, el hueco fiscal fue de 4,5 billones de pesos.

La Dian implementó herramientas digitales para declaración de renta 2023 - crédito @SenadoGOV/X
El impuesto de renta es clave para el recaudo tributario de la Dian - crédito @SenadoGOV/X

A eso se sumaron $3,1 billones por deducciones y $882.000 millones por descuentos tributarios. En el caso de las personas jurídicas, el costo fiscal subió de 1,3% a 1,5% del PIB entre 2023 y 2024.

La cartera económica atribuyó esa variación a un menor ingreso asociado a las sobretasas aplicables a las actividades de extracción de carbón y petróleo.

Gasolina, Acpm y carbono también elevan el costo fiscal

Para 2025, el Gobierno indicó que “el costo fiscal del gasto tributario del impuesto nacional a la gasolina y al Acpm fue de $453.000 millones en el 2025, lo que representa 0,02 por ciento del PIB”. Ese resultado se ubicó por encima del nivel del año gravable 2024. Sobre esa variación, la cartera económica afirmó que “se registró un crecimiento nominal de 8,7% debido al incremento de la venta o retiro de gasolina y Acpm en las zonas de frontera”.

Ecopetrol advirtió que Colombia podría importar hasta el 60% de la gasolina consumida en 2040 por insuficiente producción nacional - crédito Álvaro Tavera Colprensa
El impuesto a la gasolina es uno de los más polémicos debido al costo que le genera al combustible - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El desglose agregó otro dato del Ministerio de Hacienda: “El costo fiscal aumentó de 8,3%, contribuyendo en 4,2 puntos a la variación anual, mientras que el de la gasolina corriente presentó una variación positiva del 8,8%, con una contribución de 4,4 puntos a la variación total”.

A su vez, el costo fiscal del impuesto nacional al carbono subió $31.000 millones frente a 2024 y llegó a $483.000 millones en 2025. Ese monto representó 0,03% del PIB.

Lo dejado de recaudar en un solo año equivale a varias iniciativas tributarias de gran tamaño acumuladas. La magnitud del monto refleja la escala del debate fiscal abierto en Colombia sobre exenciones, beneficios y necesidad de ingresos.

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