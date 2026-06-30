Colombia

Claudia López llamó ‘tibio’ a Daniel Samper y generó controversia en redes: “Había que tomar posición, ¡carajo!"

La exalcaldesa de Bogotá reprochó la posición del periodista y sostuvo que, ante el resultado de las elecciones, era indispensable fijar una postura

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Claudia López protagonizó un intenso debate con Daniel Samper Ospina durante el programa 'Los Danieles', al cuestionar su postura frente a la segunda vuelta presidencial - crédito @FisicoImpuro/X

La exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López protagonizó un fuerte e intenso debate durante su participación en el programa digital Los Danieles, conducido por los periodistas Daniel Samper Pizano, Daniel Samper Ospina, Daniel Coronell y Ana Bejarano Ricaurte.

En la última emisión del espacio de opinión, la líder política arremetió de manera directa contra Daniel Samper Ospina tras analizar los resultados de las recientes elecciones presidenciales, donde Abelardo de la Espriella venció a Iván Cepeda por un estrecho margen en las urnas.

López calificó al comunicador de alguna manera como “tibio” por no haber tomado una postura política clara durante la campaña, argumentando que el país enfrentaba un riesgo inminente ante la llegada de un proyecto de extrema derecha.

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- crédito Claudia López - Daniel Samper Ospina/Facebook
Claudia López sostuvo que la victoria de Abelardo de la Espriella pudo evitarse si más líderes de opinión hubieran respaldado a Iván Cepeda - crédito Claudia López - Daniel Samper Ospina/Facebook

El fuerte cruce de palabras comenzó cuando la exmandataria capitalina señaló que la victoria de la derecha se definió por un porcentaje muy pequeño de votos, lo que obligaba a los líderes de opinión y ciudadanos con influencia pública a asumir una posición clara.

Claudia López criticó a quienes no eligieron un bando en las elecciones

López cuestionó fuertemente a quienes decidieron quedarse al margen bajo el argumento de que ambas opciones representaban extremos equivalentes, al señalar que esa postura provenía de un sector privilegiado que no comprende el impacto real de estas decisiones en las comunidades vulnerables.

“Fue por un margen muy poquito, que es por lo que yo digo: ‘Dios mío, había que tomar posición, ¡carajo!’ ¿Cuántas veces hemos enfrentado a un candidato de derecha, antiderechos, reaccionario? Y tú te quedas en la casa diciendo: ‘Son dos extremos equivalentes’. Dios mío, pero ¿dónde... qué país están viendo? Gente privilegiada que no entiende lo que la gente va a poner”, reclamó Claudia López al periodista.

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Claudia López también cuestionó declaraciones previas del presidente electo y expresó dudas sobre el respeto a la Constitución de 1991 - crédito Europa Press
Claudia López también cuestionó declaraciones previas del presidente electo y expresó dudas sobre el respeto a la Constitución de 1991 - crédito Europa Press

Por su parte, Daniel Samper Ospina defendió su derecho a la duda argumentando que el temor que generaba la propuesta de Iván Cepeda y su sector político era equiparable al que genera el actual presidente electo en la mitad de la población.

El periodista insistió en que muchos ciudadanos se abstuvieron o dudaron debido a la amenaza latente de una Asamblea Nacional Constituyente promovida por la izquierda, lo que equilibraba los miedos colectivos.

Ante las palabras de Samper Ospina, la periodista Ana Bejarano intervino para respaldar la postura de López, al señalar que los candidatos no eran equiparables ni en sus programas ni en sus símbolos.

La exalcaldesa aprovechó el momento para lanzar un duro pronóstico sobre los primeros meses del mandato de Abelardo de la Espriella, al asegurar que las cortes y el Congreso no aplicarán los mismos controles institucionales que se ejercieron sobre el saliente gobierno de Gustavo Petro.

- crédito Daniel Samper Ospina/Facebook
Daniel Samper Ospina respondió que gran parte del electorado también tenía temores frente a las propuestas impulsadas por la izquierda - crédito Daniel Samper Ospina/Facebook

“Te voy a decir desde ya, Daniel, la constituyente de Abelardo va a ser peor que la de Petro. No tengas duda. Te aseguro, vengo del futuro. Vengo del futuro. Van a declarar un estado de emergencia empezando el gobierno. Eso que les parecía inaceptable con Petro lo van a hacer”, enfatizó López durante la entrevista digital.

La dirigente del centro político cuestionó de manera categórica las promesas de campaña de la derecha sobre referendos que, según su criterio, vulneran las libertades individuales.

“Nunca las instituciones han controlado a la derecha con el mismo rasero con el que han controlado a la izquierda. Nunca. Nunca. Entonces, va a haber estados de emergencia, van a gobernar más por decreto que por ley, empezando el gobierno, sobre todo. Ya anunciaron que van a radicar no sé cuántos decretos el primer día, ¿no? Y no va a haber los mismos controles institucionales que hubo frente al gobierno de Petro", dijo molesta López.

Para mostrar su molestia y su punto de vista, la exalcaldesa recordó las palabras de De la Espriella: “‘Voy a estripar a la izquierda’. Explícame eso, cómo respeta la Constitución del 91″.

Las reacciones que dejaron las palabras de Claudia López a Daniel Samper

La tensión vivida en las pantallas se trasladó de inmediato a las redes sociales, donde los fragmentos del video se viralizaron rápidamente y generaron posturas encontradas entre los usuarios.

Las palabras de Claudia López hacia Daniel Samper generaron reacciones tanto de respaldo como de rechazo - crédito @FisicoImpuro/X
Las palabras de Claudia López hacia Daniel Samper generaron reacciones tanto de respaldo como de rechazo - crédito @FisicoImpuro/X

Mientras algunos internautas aplaudieron el carácter confrontativo de la exalcaldesa, otros consideraron que su actitud fue desmedida frente al ejercicio periodístico e independiente de Samper Ospina.

“Amo tanto cuando Claudia López recuerda que es Claudia López”, escribió un usuario en la red social X, celebrando el regreso —tras su derrota en las elecciones presidenciales de segunda vuelta— de la política a los debates públicos.

Las palabras de Claudia López hacia Daniel Samper generaron reacciones tanto de respaldo como de rechazo - crédito @Sofiaariza01/X
Las palabras de Claudia López hacia Daniel Samper generaron reacciones tanto de respaldo como de rechazo - crédito @Sofiaariza01/X

Asimismo, otros comentarios destacaron la firmeza de sus argumentos, señalando de manera jocosa: “¿Adivinen qué? Claudia López le volvió a poner la correa a Daniel Samper y no solo lo paseó, le dio cátedra”, haciendo referencia a un video en colaboración para las redes sociales que tuvieron años atrás.

Las palabras de Claudia López hacia Daniel Samper generaron reacciones tanto de respaldo como de rechazo - crédito @ThomasitaD/X
Las palabras de Claudia López hacia Daniel Samper generaron reacciones tanto de respaldo como de rechazo - crédito @ThomasitaD/X

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