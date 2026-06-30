Calendario lunar de julio 2026: los mejores días para cortarse el pelo y depilarse

Se cree que el calendario lunar tiene gran influencia en el cuidado personal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El calendario lunar de julio de 2026 cuenta con fechas específicas para cortarse el pelo y depilarse según la agricultura biodinámica, una tradición que organiza tareas en función de los ciclos de la Luna y de su presunta influencia sobre cultivos, plantas medicinales y el cuidado capilar y corporal.

Las recomendaciones basadas en la tradición, pues el calendario distingue franjas horarias concretas según los llamados periodos raíz, hoja y flor, que pueden tener influencia en los resultados de su corte.

De acuerdo con la creencia popular, cada fase lunar ofrece un beneficio distinto para el cuidado capilar. A partir de esa lógica, muchas personas organizan sus rutinas de corte, depilación y tratamiento del pelo siguiendo el movimiento del satélite natural.

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Cuándo cortarse el pelo para que crezca fuerte

Si usted quiere que su cabello se fortalezca, las fechas que debe tener en cuenta son:

El sábado 18 de julio desde primera hora hasta las 9:00 a. m. y otra vez a partir de las 8:00 p. m.

El domingo 19 julio durante todo el día hasta las 2:00 a. m. del lunes 20.

El lunes 20 desde la 1:00 p. m. hasta medianoche.

Todo el martes 21 y la mañana del miércoles 22 hasta las 11:00 a. m.

El sábado 25, entre las 5:00 a. m. y 7:00 a. m. y de nuevo desde las 6:00 p. m.

El domingo 26 hasta las 4:00 p. m.

El martes 28 desde primera hora hasta las 9:00 a. m.

Fechas para cortarse el pelo en julio de 2026 y lucir diferente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuándo cortarse el cabello para que crezca más rápido

Para estimular un crecimiento acelerado, se consideran favorables los días comprendidos entre el cuarto creciente y la luna llena, especialmente entre el 24 y el 28 de julio.

Sin embargo, hay otras jornadas que también lo favorecen, como lo son el martes 21, miércoles 22, jueves 23, viernes 24, sábado 25, domingo 26, lunes 27 y martes 28, pues ese tramo lunar se considera como el más adecuado para este fin al estar relacionado con una fase ascendente del crecimiento.

Si usted quiere hacer un cambio de look extremo y aún no está seguro, podría optar por estos días para cambiar su apariencia, pero tener la certeza de que su cabello puede crecer rápidamente por la influencia de las fases lunares:

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El lunes 6 desde las 3:00 a. m. y durante todo el día.

El martes 7 todo el día.

El miércoles 8 hasta las 10:00 p. m.

Los más arriesgados optan por cambiarse el look en época de vacaciones – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La depilación también influye para aquellos que quieran tener una experiencia más duradera

Para depilarse, el criterio cambia, teniendo en cuenta que el objetivo es que el vello se debilite y crezca aún más lentamente. El momento adecuado corresponde a un periodo flor en órbita descendente.

En julio de 2026, los intervalos ideales se reparten en dos semanas. Las franjas propuestas son:

El lunes 13 desde las 10:00 p. m.

El martes 14 hasta las 9:00 p. m.

El miércoles 22 desde las 12:00 p. m.

El jueves 23 hasta las 2:00 p. m.

Depilarse también es una actividad que se realiza según las fases de la Luna - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aquellos que sostienen la influencia de la Luna sobre el cabello y el vello corporal afirman que así como el satélite interviene en las mareas de los océanos y los cultivos, también ejerce un cambio en los folículos pilosos y en la fibra capilar.

Pese a que estas versiones no cuentan con respaldo científico, la persistencia de la práctica se explica más por la fuerza de la tradición y por la convicción de muchas personas que afirman que las distintas fases lunares pueden actuar sobre el crecimiento, el corte y el fortalecimiento del tallo piloso. Así como el debilitamiento del vello para la depilación.

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