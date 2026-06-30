Colombia

Calendario lunar de julio 2026: los mejores días para cortarse el pelo y depilarse

Esta guía detalla las franjas horarias exactas de este mes para lograr un cabello más fuerte, estimular su crecimiento rápido o conseguir una depilación más duradera según los ciclos de la Luna

Guardar
Google icon
Corte de cabello boho largo, estilo natural y bohemio con movimiento y libertad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Se cree que el calendario lunar tiene gran influencia en el cuidado personal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El calendario lunar de julio de 2026 cuenta con fechas específicas para cortarse el pelo y depilarse según la agricultura biodinámica, una tradición que organiza tareas en función de los ciclos de la Luna y de su presunta influencia sobre cultivos, plantas medicinales y el cuidado capilar y corporal.

Las recomendaciones basadas en la tradición, pues el calendario distingue franjas horarias concretas según los llamados periodos raíz, hoja y flor, que pueden tener influencia en los resultados de su corte.

De acuerdo con la creencia popular, cada fase lunar ofrece un beneficio distinto para el cuidado capilar. A partir de esa lógica, muchas personas organizan sus rutinas de corte, depilación y tratamiento del pelo siguiendo el movimiento del satélite natural.

PUBLICIDAD

Cuándo cortarse el pelo para que crezca fuerte

Si usted quiere que su cabello se fortalezca, las fechas que debe tener en cuenta son:

  • El sábado 18 de julio desde primera hora hasta las 9:00 a. m. y otra vez a partir de las 8:00 p. m.
  • El domingo 19 julio durante todo el día hasta las 2:00 a. m. del lunes 20.
  • El lunes 20 desde la 1:00 p. m. hasta medianoche.
  • Todo el martes 21 y la mañana del miércoles 22 hasta las 11:00 a. m.
  • El sábado 25, entre las 5:00 a. m. y 7:00 a. m. y de nuevo desde las 6:00 p. m.
  • El domingo 26 hasta las 4:00 p. m.
  • El martes 28 desde primera hora hasta las 9:00 a. m.
Mujer experimenta un corte de pelo vanguardista en un salón de belleza, guiada por una estilista experta. La transformación refleja cuidado, moda y estética de última tendencia. Descubre nuevas posibilidades para tu look. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Fechas para cortarse el pelo en julio de 2026 y lucir diferente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuándo cortarse el cabello para que crezca más rápido

Para estimular un crecimiento acelerado, se consideran favorables los días comprendidos entre el cuarto creciente y la luna llena, especialmente entre el 24 y el 28 de julio.

Sin embargo, hay otras jornadas que también lo favorecen, como lo son el martes 21, miércoles 22, jueves 23, viernes 24, sábado 25, domingo 26, lunes 27 y martes 28, pues ese tramo lunar se considera como el más adecuado para este fin al estar relacionado con una fase ascendente del crecimiento.

Si usted quiere hacer un cambio de look extremo y aún no está seguro, podría optar por estos días para cambiar su apariencia, pero tener la certeza de que su cabello puede crecer rápidamente por la influencia de las fases lunares:

PUBLICIDAD

  • El lunes 6 desde las 3:00 a. m. y durante todo el día.
  • El martes 7 todo el día.
  • El miércoles 8 hasta las 10:00 p. m.
Corte de cabello shag texturizado, peinado con capas, estilo moderno, look juvenil – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los más arriesgados optan por cambiarse el look en época de vacaciones – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La depilación también influye para aquellos que quieran tener una experiencia más duradera

Para depilarse, el criterio cambia, teniendo en cuenta que el objetivo es que el vello se debilite y crezca aún más lentamente. El momento adecuado corresponde a un periodo flor en órbita descendente.

En julio de 2026, los intervalos ideales se reparten en dos semanas. Las franjas propuestas son:

  • El lunes 13 desde las 10:00 p. m.
  • El martes 14 hasta las 9:00 p. m.
  • El miércoles 22 desde las 12:00 p. m.
  • El jueves 23 hasta las 2:00 p. m.
Mujer en bata blanca sentada en taburete, aplicando cera depilatoria en su pierna con espátula de madera, con plantas y frasco de cera.
Depilarse también es una actividad que se realiza según las fases de la Luna - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aquellos que sostienen la influencia de la Luna sobre el cabello y el vello corporal afirman que así como el satélite interviene en las mareas de los océanos y los cultivos, también ejerce un cambio en los folículos pilosos y en la fibra capilar.

Pese a que estas versiones no cuentan con respaldo científico, la persistencia de la práctica se explica más por la fuerza de la tradición y por la convicción de muchas personas que afirman que las distintas fases lunares pueden actuar sobre el crecimiento, el corte y el fortalecimiento del tallo piloso. Así como el debilitamiento del vello para la depilación.

Temas Relacionados

Calendario lunarCorte de cabelloCorte de peloCambio de lookColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Fico’ Gutiérrez también se despachó contra Daniel Quintero, tras anuncio de “visita sorpresa” de Supersalud

El mandatario de la capital antioqueña, en sus redes sociales, se sumó al pronunciamiento del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en relación con lo que sería -según ellos- la persecución que estaría ejerciendo el hoy funcionario

‘Fico’ Gutiérrez también se despachó contra Daniel Quintero, tras anuncio de “visita sorpresa” de Supersalud

Abelardo de la Espriella hizo su primera “alocución” y reveló que recibe al país con “graves” problemas: “Pronto cesará la horrible noche”

El mandatario electo advirtió sobre la difícil situación del país durante el empalme y prometió impulsar cambios en seguridad, salud y economía

Abelardo de la Espriella hizo su primera “alocución” y reveló que recibe al país con “graves” problemas: “Pronto cesará la horrible noche”

Costa de Marfil vs. Noruega: hora y dónde ver la serie de dieciseisavos entre los elefantes y los vikingos

Los africanos aspiran a seguir haciendo historia, mientras que los nórdicos apelarán a su fuerza ofensiva para continuar en el Mundial de la FIFA

Costa de Marfil vs. Noruega: hora y dónde ver la serie de dieciseisavos entre los elefantes y los vikingos

Sebastián Vega reveló cómo es su relación actual con su ex Lina Tejeiro y cómo vivieron la competencia en ‘MasterChef Celebrity’

El paso del actor por el popular concurso de cocina no solo mejoró sus habilidades para conquistar a su familia con sus preparaciones en casa, sino que facilitó un reencuentro lleno de madurez con su expareja

Sebastián Vega reveló cómo es su relación actual con su ex Lina Tejeiro y cómo vivieron la competencia en ‘MasterChef Celebrity’

Abelardo de la Espriella felicitó a Keiko Fujimori por su elección como presidenta del Perú y celebró nueva era de relaciones entre los países

El presidente electo de los colombianos destacó que ambos comparten valores como la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de derecho y expresó su confianza en que trabajarán de manera conjunta para fortalecer la relación bilateral

Abelardo de la Espriella felicitó a Keiko Fujimori por su elección como presidenta del Perú y celebró nueva era de relaciones entre los países
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Vega reveló cómo es su relación actual con su ex Lina Tejeiro y cómo vivieron la competencia en ‘MasterChef Celebrity’

Sebastián Vega reveló cómo es su relación actual con su ex Lina Tejeiro y cómo vivieron la competencia en ‘MasterChef Celebrity’

Matt Damon y John Leguizamo se robaron las miradas en el partido entre Colombia y Portugal: este fue el motivo de su aparición en Miami

La cercanía entre Altafulla y Melissa Martínez enciende los rumores de un romance en pleno Mundial 2026

Fredy Guarín fue captado tomado de la mano de Andreina Fiallo en Estados Unidos

Ana Karina Soto se refirió a la salida del aire de ‘Mañana Express’ y lo difícil que fue despedirse de sus compañeros

Deportes

Javier Burrai no sería el único refuerzo de Millonarios: estos serían los dos fichajes que prepararía

Javier Burrai no sería el único refuerzo de Millonarios: estos serían los dos fichajes que prepararía

Costa de Marfil vs. Noruega: hora y dónde ver la serie de dieciseisavos entre los elefantes y los vikingos

Yan Diomandé demostró confianza en que Costa de Marfil pueda dar la sorpresa ante Noruega: “En el fútbol no hay verdades absolutas”

Colombia vs. Ghana en riesgo por ola de calor extremo en Kansas: podría haber una sensación térmica de hasta 43 grados centígrados

Así fue el único enfrentamiento de la Selección Colombia contra Ghana en su historia: fue hace más de medio siglo